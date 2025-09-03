Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  18:30
Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl vysnít, žánrově by spadala do kategorie sci-fi: deset sekund na hřišti, první dotyk s míčem a vítězný gól.
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga. Seydil Toure vpravo slaví výhru Ústí

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga. Seydil Toure vpravo slaví výhru Ústí | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga.
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga.
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga.
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová liga.
8 fotografií

„Pořád nevím, co na to říct. Tohle vídáte spíš v televizi a teď se to stane mně,“ vstřebával největší moment své kariéry, jímž pomohl k obratu Ústí z 1:2 na 3:2 v zápase s Českými Budějovicemi.

Dobrou češtinou pak jednadvacetiletý stoper vyprávěl, jak prošel akademií Charltonu, že obdivuje někdejší hvězdu Realu Madrid Sergia Ramose a fandí Arsenalu. Z druhé české ligy by se rád posunul výš. „Do první, nebo ještě jinam. Můžu tady udělat další krok dopředu.“

Jak jste se ocitl v Ústí?
Trénoval jsem v Česku sám, měl jsem tu osobního trenéra asi měsíc. Můj agent pak předal kontakt do ústeckého klubu a nějakou dobu trvalo, než se všechno dohodlo. Zahrál jsem si nejdřív v poháru, teď došlo i na zápas ve druhé lize.

A hned taková premiéra!
Trenér mi řekl: Dej gól hlavičkou, to byla jeho poslední slova, než jsem šel na hřiště. A ono to vyšlo. Ani jsem se nestihl zapotit, nikdy jsem nic takového nezažil.

Jak dlouho jste působil v akademii Charltonu?
Od osmi let, tento rok jsem skončil. Poslední dvě sezony jsem hostoval v páté lize v Oxfordu. Byla to skvělá škola. Anglický fotbal je dobrý, hráli jsme proti kvalitním soupeřům.

A jak se vůbec stalo, že jste Angličan, zatímco vaši rodiče ne?
Můj táta Senegalec potkal v Praze mámu Češku. A spolu se pak odstěhovali do Londýna. Rodiče tam stále žijí, babičku mám v Praze a na Moravě sestřenice a bratrance od mojí mámy. Teď se poslalo do naší skupiny na telefonu, že jsem v Česku, tak mě sledují.

Váš táta hrál také fotbal?
Poloprofesionálně v Senegalu. Když tam jezdím, všichni říkají, že byl dobrý. Taky stoper, ale byl malý. Nevím, kde já jsem tu výšku vzal, možná po strýcích, ti jsou vysocí.

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Kolikrát jste byl v Senegalu?
Třikrát v životě, naposledy asi před pěti lety. Navštívili jsme rodinu z tátovy strany.

V Anglii jste i dostudoval?
Školu jsem skončil v osmnácti, pak jsem podepsal tříletou smlouvu s nyní druholigovým Charltonem. Ale hrál jsem nejvýš za béčko.

Bylo těžké se prosadit?
V Anglii je moc dobrých hráčů. I proto jsem si řekl, že si to zkusím v Evropě. Je to zase něco nového, než na co jsem byl zvyklý v Londýně.

Co jste věděl o českém fotbale?
Něco jen z televize, třeba když Slavia hrála Ligu mistrů s Arsenalem. Teď bude hrát zase, že? Já Arsenalu dokonce fandím. Jinak v Anglii moc český fotbal neukazují.

Ústečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

Ani zmínka o ústeckém fotbalovém marketingu, který se dostal i do zahraničních médií?
Neslyšel jsem o něm. Ale když jsem to tady viděl, klub to dělá dobře. Máme hodně sledujících.

Ozvaly se vám někdy mládežnické reprezentace Česka?
Nikdy jsem nebyl s nároďákem v kontaktu, ale mám tři možnosti, jak se rozhodnout. Můžu reprezentovat Česko, Anglii i Senegal. Nikdo se ještě neptal, uvidíme, co se stane. Kdyby přišla nabídka z Česka, byl bych tomu otevřený. A byl bych tím velmi poctěn.

Jak vás přijala kabina?
Kluci jsou fajn a v pohodě. Pro mě je dobré, že hovořím česky. Od tří let jsem do Česka jezdil s mámou, odmala na mě mluvila svojí rodnou řečí. V češtině jsem ještě trošku pomalý, ale to přijde.

Co pro vás znamená angažmá v druholigovém českém klubu?
Přišel jsem pro šanci, abych hrál a pomáhal týmu. Mám smlouvu na dva roky a doufám, že postoupím výš, do první ligy nebo jinak. Už druhá liga je dobrá, můžu tady udělat ještě další krok dopředu.

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Jak daleko máte do základu?
Uvidíme, co se stane, jestli budu zatím chodit z lavičky, nebo budu startovat. Udělám všechno, co můžu.

Vypadalo to, že ani nevíte, jak slavit. Co jste měl v plánu?
No, nevěděl jsem to. Chtěl jsem se spontánně sklouznout, ale tráva nebyla mokrá, takže mě to vystřelilo zase nahoru. Nevadí. Ještě budu muset zaplatit týmovému pokladníkovi. Pokutu mám už za podpis smlouvy, za první zápas a teď ještě za gól. Kolik to bude, nevím, ale asi dost. I u nás v Anglii se to dělá.

Hrál jste na křídle. Poprvé?
Jsem stoper, ale střídal jsem Fantiše, takže na křídle další premiéra.

Nigerijec zpovídal posily: Moderátorky? Nestyď se!

Vnadné moderátorky ústeckého fotbalu dostaly konkurenci. Představování dvou nových posil druholigového Viagemu se zhostil jejich spoluhráč Solomon Osaghae – a skvěle. Pobavil.

Solomon Osaghae ve vínovém dresu v přípravě proti Teplicím.

„Speak where are you from, vole,“ houkl Nigerijec na Toureho.

Osaghae české kořeny nemá, takže Toureho zpovídal anglicky. Na videu na sociálních sítích se omluvil moderátorkám, že dělá jejich práci. A pak se Toureho zeptal, co na ně říká a která je nejlepší. „Nestyď se!“

Angličan jen řekl, že jsou fajn, ale nejlepší vybrat nedokázal.

Osaghae, letní rekrut z Varnsdorfu, šprýmoval i s druhou čerstvou posilou Franckem Idumbou, útočníkem s konžskými kořeny. „Jsi z Belgie? Koukni na mě! Jsme jak bratři! A ty jsi z Belgie a já z Afriky!“ ukázal na černou kůži a oba se smáli. Natolik, že museli přerušit natáčení.

Oba už se ukázali ústeckým fanouškům v pondělním zápase s Českými Budějovicemi, šli do něj z lavičky a přispěli k otočce snů. Idumbo rozhýbal ofenzivu, Toure zápas rozhodl gólem na 3:2 v poslední minutě hlavičkou a ze svého prvního kontaktu s míčem po střídání.

„Idumba je obrovsky silný na míči, zachránil míč u lajny, ještě udělal zidanovku, dal to nádherně pod sebe. Jen mu ještě chybí hrát do finálky. Bude to pro nás velký přínos, mám obrovský potenciál a strašně na sobě maká,“ vychvaloval posilu jeden ze dvou ústeckých asistentů Vladimír Beker. Zásadní podíl na příchodu dvou noviců měl kouč Svatopluk Habanec.

„Pro Ústí je obrovská deviza, že Sváťa má kontakty ve fotbale, zná se s trenéry, majiteli klubů. Často mu pět minut před tréninkem volají agenti,“ popisuje Jozef Šišjak, jenž v duelu s Českými Budějovicemi hospitalizovaného Habance zastoupil v roli hlavního kouče.

Trefit se do posil nebývá zejména v případě cizinců snadné, což potvrzuje i Slovák Šišjak: „Já taky umím nastříhat pětiminutové video, kde hráč vypadá jako Ronaldo, to není těžké. My ho chceme vidět v tréninkovém procesu, jak se chová, jaké má návyky, jak ho vnímá kabina. Toure i Idumbo přišli na zkoušku, líbili se nám, nakonec jsme je udělali.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

