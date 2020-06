O finále poháru: Sparta po třech týdnech s Plzní, Olomouc vyzve Liberec

Přesně před třemi týdny totiž Viktorii vůbec nestačila. Bylo to v úvodním utkání po koronavirové pauze, na Letné sice prohrála 1:2, což na první pohled nevypadá dramaticky, ale rozdíl ve výkonech obou mužstev byl mnohem výraznější.

Hosté hráli přesně a důrazně, dobře kombinovali, vytvářeli si šance, dominovali. Domácí působili chaoticky, neorganizovaně, sklesle.

Jaké to bude ve středu večer při repete o finále Mol Cupu?

Na Letné se hraje od 20.15, o tři hodiny dřív má výkop druhé semifinále mezi Olomoucí a Libercem.

„Bude to jiný zápas, než jsme proti Plzni odehráli v lize,“ je přesvědčený sparťanský asistent Michal Šmarda.

„Tehdy to bylo první utkání po koroně, velká očekávání, obě mužstva se od té doby posunula,“ řekl plzeňský trenér Adrián Guľa. „Navíc naše i soupeřova sportovní forma napovídají tomu, že by to měl být špičkový zápas. Věřím, že se to potvrdí.“

Cesta do semifinále Sparta

3. kolo: 2:1 v Jihlavě

osmifinále: 4:0 v Č. Budějovicích

čtvrtfinále: 5:0 s Baníkem Ostrava Viktoria Plzeň

3. kolo: 3:1 v Hlučíně

osmifinále: 4:3 po prodl. v Chlumci nad Cidlinou

čtvrtfinále: 4:2 s Mladou Boleslaví Slovan Liberec

2. kolo: 5:2 v Mariánských Lázních

3. kolo: 3:1 s Prostějovem

osmifinále: 2:0 s Teplicemi

čtvrtfinále: 0:0 a 4:2 na pen. na Slovácku Sigma Olomouc

2. kolo: 5:1 v Rosicích

3. kolo: 4:2 s Líšní

osmifinále: 4:0 s Duklou

čtvrtfinále: 3:1 s Jabloncem

Sparta posledních pět zápasů vyhrála a Plzeň, s výjimkou jediné remízy na Slavii, rovněž. Bude to souboj dvou týmů s aktuálně nejlepší formou v Česku. A také zápas, na který se na základě nejnovějších vládních rozvolnění dostanou konečně i fanoušci. Na Letné jich do hlediště pustí takřka dva tisíce.

„Věřím, že to pomůže úrovni utkání. Diváky potřebujeme, snad to na konci zápasu společně oslavíme,“ poznamenal Šmarda.

Dlouho se zdálo, že pohárová soutěž je pro Spartu jedinou cestou do Evropy. Vždyť ještě na konci května byla v lize až devátá, ale po sérii vítězství vyletěla na třetí místo. Přesto se k Mol Cupu upíná: na jakoukoli trofej čeká od roku 2014.

Tehdy si tři kola před koncem zajistila titul a následně, shodou okolností také proti Plzni, vyhrála i finále poháru v Edenu. Od té doby byla v lize dvakrát druhá, dvakrát třetí a jednou pátá, v poháru se dostala nejdál do semifinále. Co letos?

Finále je na programu 1. července s tím, že domácím týmem bude mužstvo, kterému v ligové tabulce patří nižší pozice. Aktuálně tedy buď Olomouc, nebo Liberec.

Zvlášť Sigma si může a chce spravit reputaci poté, co se v lize propadla do skupiny o záchranu. To Liberec bude hrát v nadstavbě elitní skupinu o titul, po třiceti kolech je pátý, i když v aktuální sezoně v obou vzájemných duelech s Olomoucí podlehl.

Olomoucký Mojmír Chytil (v modrém) uniká s balonem libereckým fotbalistům.

„My jsme vsadili všechno na jednu kartu, na středeční pohár,“ přiznal trenér Radoslav Látal po nedělní lize s Plzní, kdy některé hráče šetřil. V nominaci vůbec nebyli třeba kapitán Beneš, záložník Falta či matador Vepřek, jen na lavičce začali tahouni Houska s Julišem stejně jako González, Breite a Sladký.

Olomouc hrála finále poháru naposledy v roce 2012, kdy pod vedením trenéra Uličného porazila Spartu. O dva roky později trofej naposledy získal také Liberec, který přetlačil Jablonec na penalty.

Z aktuálních semifinalistů nejdéle na pohárové zlato čeká Plzeň, uspěla před deseti lety.