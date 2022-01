Sekretář z Berbrovy kauzy se odvolal. Komise předchozí žádosti odročila

Etická komise fotbalové asociace minulý týden v kauze údajného ovlivňování zápasů, která je spojená s osobami bývalého místopředseda asociace Romana Berbra či vyšehradského sportovního ředitele Romana Rogoze, vynesla další ze svých soudů.

Hořejšímu kladla za vinu tři skutky. Podle komise jako sekretář Řídící komise pro Čechy předal nejméně stotisícový úplatek od Rogoze rozhodčímu Robertu Hájkovi, který v červnu 2019 ovlivnil zápas třetí ligy (ČFL) mezi Živanicemi a Vyšehradem.

„To byl podle etické komise nejzásadnější z přečinů. Podílnictví na úplatkářství, kdy pan Hořejší působil jako jakýsi kurýr, když předal úplatek od pana Rogoze rozhodčímu Robertu Hájkovi,“ poznamenal předseda etické komise Jan Eisenreich.

O rok později Hořejší na schůzce s arbitrem Jiřím Musilem chtěl, aby rozhodoval ve prospěch Vyšehradu v druholigovém utkání na hřišti Vlašimi (1:1).

K tomu ve vyšehradské éře v ČFL v květnu 2019 společně s Romanem Rogozem udíleli pokyny k ovlivnění střetnutí ve Štěchovicích trojici sudích Martinu Hányšovi, Lukáši Nehasilovi a Janu Aubrechtovi.

„Komise uvádí verdikt bez důkazů, žádný důkazní materiál k tomu není. Nic jsem nepředal, oni mi opak nedokázali,“ prohlásil Hořejší pro server isport.cz.

Verdikt etické komise nenabyl účinku, protože Hořejší se odvolal.

Pokud by odvolací komise, která bude jeho případ posuzovat během února, trest potvrdila, nutně to neznamená, že by přišel o své místo sekretáře. Jde o pracovně-právní vztah, který se řídí zákoníkem práce.

„Až rozhodne odvolací komise, tak teprve o pracovně právním poměru fotbalové asociace s panem Hořejším bude moci rozhodovat nadřízený pana Hořejšího, což je v tomto případě generální sekretář asociace,“ poznamenal mluvčí asociace Michal Jurman.

Generálním sekretářem asociace je Michal Valtr, kterého si loni po volbách přivedl nový předseda Petr Fousek. Fotbal má od loňského června nové proreformní vedení, na valné hromadě bylo zvoleno také nové složení etické i odvolací komise.

Etická komise už na svých předchozích zasedáních vynesla v rozsáhlé kauze kolem Berbra několik verdiktů. Potrestala některé rozhodčí či funkcionáře, vyšehradský klub vyloučila z třetí ligy a přeřadila ho do pražského přeboru.

Potrestaní, kteří se odvolali Zdeněk Koval, rozhodčí

zákaz činnosti ve fotbale na 8 let a 25 tisíc korun pokuta Miloš Vitner, rozhodčí a sekretář Krajského fotbalového svazu Ústí nad Labem

zákaz činnosti ve fotbale na 8 let a 25 tisíc korun pokuta Miroslav Svoboda, delegát

zákaz činnosti funkce delegáta na 18 měsíců Miroslav Tandara, vedoucí mužstva Vyšehradu

zákaz činnosti na 18 měsíců a 5 tisíc korun pokuty Jan Horejší, sekretář Řídící komise pro Čechy

zákaz činnosti ve strukturách FAČR na čtyři roky a pokuta 25 tisíc korun Slavoj Vyšehrad

vyloučen z třetí ligy a přeřazen do pražského přeboru

Ti potrestaní, kteří zůstali členy asociace, se jako Hořejší rovněž odvolali. Odvolací komise jejich případy řešila před dvěma týdny.

U všech rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

Jednalo se o rozhodčí Zdeňka Kovala a Miloše Vitnera, delegáta Miroslava Svobodu, vedoucího týmu Vyšehradu Miroslava Tandaru a samotný klub Vyšehrad.

V aféře, která odstartovala loni v říjnu, policie obvinila dvacet lidí. Většina z nich včetně Berbra a Rogoze už ale z asociace vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení.

FAČR má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu, etická komise může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek.