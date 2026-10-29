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Sedmnáctiletý talent Pech? Je to čert, srší z něj energie, chválil kouč Frťala

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  10:32
Lukáš Mašek z Liberce a Sebastian Pech z Teplic v souboji během utkání MOL Cupu.

Lukáš Mašek z Liberce a Sebastian Pech z Teplic v souboji během utkání MOL Cupu. | foto: Profimedia.cz

Ladislav Takács z Teplic během osmifinále MOL Cupu proti Liberci
Aziz Kayondo z Liberce a Matěj Náprstek z Teplic během osmifinále MOL Cupu
Lukáš Masopust z Liberce během osmifinále MOL Cupu proti Teplicím
Hráči Liberce se radují z gólu proti Teplicím v osmifinále MOL Cupu
7 fotografií
Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana Pecha, teprve sedmnáctiletou letní posilu z pražské Sparty.

„Ukázal, že je připravený kdykoli alternovat. Jeho řeč těla je fantastická, srší z něj energie, je to takový čert. Na svůj věk působí vyzrále, je to hodně zajímavý kluk,“ povídal Frťala po porážce 0:1, ačkoli obvykle jednotlivce tolik nechválí, aby mu nelítali v oblacích.

U Pecha udělal výjimku. Přesun mládežnického reprezentanta z Letné na Stínadla překvapil, někteří fanoušci se divili, že si ho Sparta nechala vyfouknout. „My ho máme na seznamu už od šestnácti let a je skvělé, že se jeho transfer podařilo dotáhnout. Levonohého stopera jsme měli jen Večerku, je jich minimum. Pech je hráč s potenciálem a někdy až přehnaným (herním) sebevědomím,“ pousmál se trenér sklářů. „Byl zvyklý dělat některé rizikové věci, říkáme si, že v lize za to můžeme být potrestaní.“

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Odchovanec Slavie působil ve Spartě od roku 2021, zahrál si za béčko druhou ligu a ve svých týmech byl lídrem. „Náš kustod mu hřebínek občas srazí, aby si na lídra nehrál,“ mrkl Frťala, „ale má dobře nakročeno. Náš tým má lídry, za to jsme rádi, protože v minulosti jsme je nemívali. Má se od koho učit, ať od Krejčího, Pulkraba, Takácse. To jsou jeho mentoři. Je otázka času, kdy lídrovství ukáže ještě ve větším měřítku.“

Frťala v Liberci dal šanci nejen exsparťanovi, ale i dalším obvyklým náhradníkům. A pochvaloval si, že si řekli o pozornost. „Pochvalu zaslouží všichni.“

Proti poslednímu ligovému zápasu s Artisem kompletně vyměnil celou základní jedenáctku. „Neustále tvrdím, že celá naše kabina dělá všechno proto, aby se každý hráč dostal do sestavy. Bylo to vidět, i když jsme kompletně změnili jedenáctku, nebyli jsme horším soupeřem. Do poslední minuty jsme byli nebezpeční, kluci to zvládli nadstandardně,“ vypíchl kouč i přes prohru pozitiva.

Aziz Kayondo z Liberce a Matěj Náprstek z Teplic během osmifinále MOL Cupu

Chyběl tomu jen gól. „Jasně, že můžeme hledat spoustu chyb, hlavně v předfinální fázi. Domácí val jsme neprostřelili, to je jediné, co celou kabinu mrzí, že nám to tam nepadá,“ připomněl Frťala bídnou efektivitu, kterou si skláři přenesli z ligy i do poháru.

Na úvodní nástup před zápasem se oba týmy oblékly do bílých triček s černým nápisem Knápo, drž se. Vyjádřily tak podporu obránci Janu Knapíkovi, který si znovu přivodil vážné zranění kolena. První léčil rok a půl, musel na dvě operace, teď si na tréninku přetrhl přední křížový vaz ve druhém.

„Je to menší sportovní tragédie, všichni budou stát při něm. Je to silná osobnost a fantastická povaha, dokáže se vrátit,“ poznamenal Frťala o pětadvacetiletém stoperovi, jenž z Teplic do Liberce odcházel za 10 milionů v zimě 2025. „Tohle se stává, je to daň za sport a za to, jak on vždy byl důkladný, jak trénoval, měl fantastické fyzické testy. Je to kluk připravený pro velký evropský klub,“ přiblížil kouč. Gesto na jeho podporu ocenil. „Bylo to nádherné, on si to zaslouží!“

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