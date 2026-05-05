Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže: v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. V korupční kauze čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) s ním v březnu po propuknutí rozsáhlé korupční kauzy, týkající se nelegálních sázek, úplatkářství a ovlivňování zápasů, zahájila disciplinární řízení.
V dubnu ale Petřík z FAČR vystoupil a etická komise řízení zastavila. Na fotbalové půdě není postižitelný, trest ale případně může dostat od civilního soudu.
Podle odkryto.cz Petřík údajně vypověděl, že o delegaci na duel Opavy s Varnsdorfem věděl zhruba s dvoutýdenním předstihem. Komise rozhodčích ale delegaci zpravidla zveřejňuje jen pár dní před utkáním. Za tento duel měl dostat úplatek 200 000 korun, za zápas Opavy se Zbrojovkou nejméně 30 000 korun.
„FAČR nemůže komentovat policejní vyšetřování ani další záležitosti spojené s policií, přičemž právo na veškerou komunikaci v match-fixingové kauze si vyhradilo dozorující státní zastupitelství,“ řekl mluvčí asociace Milan Štěrba.
V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení.
Z prvoligových klubů se týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže v něm doposud figurovala Opava, k níž se dnes přidala Chrudim a její předseda Tomáš Linhart. Do kauzy jsou zapojeni i hráči z nejvyšší soutěže Samuel Šigut (Karviná), Jakub Elbel (Olomouc) a David Látal (Ostrava).