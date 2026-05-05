Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu

Autor: ,
  14:12
Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu před třemi lety ovlivnit ve prospěch Opavy dvě druholigová utkání.

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti Olomouci. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže: v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. V korupční kauze čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) s ním v březnu po propuknutí rozsáhlé korupční kauzy, týkající se nelegálních sázek, úplatkářství a ovlivňování zápasů, zahájila disciplinární řízení.

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

V dubnu ale Petřík z FAČR vystoupil a etická komise řízení zastavila. Na fotbalové půdě není postižitelný, trest ale případně může dostat od civilního soudu.

Podle odkryto.cz Petřík údajně vypověděl, že o delegaci na duel Opavy s Varnsdorfem věděl zhruba s dvoutýdenním předstihem. Komise rozhodčích ale delegaci zpravidla zveřejňuje jen pár dní před utkáním. Za tento duel měl dostat úplatek 200 000 korun, za zápas Opavy se Zbrojovkou nejméně 30 000 korun.

„FAČR nemůže komentovat policejní vyšetřování ani další záležitosti spojené s policií, přičemž právo na veškerou komunikaci v match-fixingové kauze si vyhradilo dozorující státní zastupitelství,“ řekl mluvčí asociace Milan Štěrba.

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

V kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení.

Z prvoligových klubů se týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže v něm doposud figurovala Opava, k níž se dnes přidala Chrudim a její předseda Tomáš Linhart. Do kauzy jsou zapojeni i hráči z nejvyšší soutěže Samuel Šigut (Karviná), Jakub Elbel (Olomouc) a David Látal (Ostrava).

Výsledky

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Fotbal, hřiště, míč.

Před dvěma lety si vyslechl verdikt, který mu změnil život. A o kterém se stále soudí. Patnáctiletý zákaz působení ve fotbale pro Michala Hladíka, tehdejšího hráče třetiligového Frýdlantu nad...

5. května 2026  14:08

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

5. května 2026  9:25

Carrick nastartoval United. Zůstane však? Šéf klubu preferuje megalomanská řešení

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, hecuje fanoušky po výhře nad...

Vypadá to, že Manchester United opět našel správný směr. Po dvou letech si s předstihem zajistil účast v elitní společnosti. V tabulce je bezpečně třetí a od lednového příchodu kouče Michaela...

5. května 2026  8:30

Manchester City proti Evertonu zachránil remízu, Chelsea prohrála pošesté v řadě

Momentka ze zápasu mezi Manchesterem City a Evertonem.

Vyrovnávacím gólem až v posledních vteřinách zápasu udrželi fotbalisté Manchesteru City reálnou šanci na zisk titulu v Premier League, i když se jim vidina triumfu vzdálila. V rámci 35. kola...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  23:22

Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS...

Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů...

4. května 2026  18:40

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

