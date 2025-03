Rodiče, neřvěte na ty děti! O tréninku a výchově fotbalové mládeže v Česku

Důkazem, že mají děti zájem o sport, konkrétně o fotbal, je i nový ročník McDonald’s Cupu, největšího školního turnaje v Česku.

„Do letošního 26. ročníku se přihlásilo historicky největší počet základních škol - 2174. Na hřištích po celém Česku tak nastoupí přes 43 tisíc dětí,“ doplňuje Tomáš Myler, ředitel komunikace McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu, když se spolu s Blažejem usadíme u cappuccina na pražském Strahově v sídle FAČR.

Michale, v mládežnickém fotbale v Česku se pohybujete léta. Co klíčového se změnilo?

Blažej: Na FAČR jsem 16 let a vidím, jak se posunula třeba skladba tréninků. Když se na tréninku sejde 20 dětí a rozdělíte je deset na deset, tak si některé nezahrají. Takže se praktikují malé hry tři na tři, čtyři na čtyři. Děti mají větší možnost se do té hry zapojit, daleko víc kontaktů s balonem, padá víc gólů, hra je pro ně daleko zábavnější. S tím souvisí důraz na vzdělávání trenérů. V každém okrese máme Grassroots trenéra mládeže, který je klubům k dispozici, komunikuje s nimi, aby věděli, jak vést trénink a dbali na efektivitu, aby děti nemohly trénink prostát, aniž by se dotkly míče, ale aby si fotbal oblíbily.

Jenže v dorostu jich řada končí.

Blažej: Bohužel. Až přes 40 procent, což je hodně a naším cílem je tento úbytek co nejvíc zbrzdit. Aspoň na 30 %. Stejný problém ale řeší i další evropské země.

Proč tolik puberťáků fotbal zabalí?

Blažej: Přichází nové období, z dětí jsou skoro dospěláci. Na střední škole zjistí, že najednou nemají na fotbal čas, najdou si jiný koníček, nebo to některé přestane bavit, protože už jsou za ta léta fotbalem přesycení. My chceme, aby u fotbalu děti vydržely od školy po celý život. Nemusí ho hrát vrcholově, ale do života může být fotbal fajn parťák, když ho máte rádi.

Myler: Naučí se tam do života důležité věci - radost z vítězství, zklamání z prohry, disciplínu, spolupráci, fair-play. Fotbal vás tohle naučí, ať už si k němu najdete cestu v klubu, nebo na školním turnaji.

Michal Blažej z Grassroots oddělení FAČR (vpravo) a Tomáš Myler, Impact director McDonald’s.

Nejznámějším je McDonald’s Cup, školní turnaj pro děti od 6 do 11 let. Chystáte letos nějaké novinky?

Myler: K našemu ambasadorovi Vladimíru Šmicerovi máme dva patrony, reprezentanty Martina Vitíka ze Sparty a Kateřinu Svitkovou ze Slavie. Katku jsme vzali i proto, že nově je nejmladší kategorie A, tedy 1. až 3. třída, podmíněna účastí jedné dívky v týmu. Chtěli jsme takto spolu s FAČR podpořit malé fotbalistky, kterých každý rok na turnaji přibývá a letos se jich zúčastní zhruba dva tisíce. Nejdřív jsme to zkusili loni na McDonald’s Cupu na Slovensku, kde to zafungovalo skvěle, tak jsme to přenesli i do Česka.

Blažej: Jsem strašně rád, že poslední roky zájem o fotbal u dívek stoupá, takže jsme se rozhodli pro tuto změnu v pravidlech u nejmladší kategorie, kde rozdíly mezi děvčaty a kluky ještě nějakou tak výrazné. A radost nám dělá i kategorie M, tedy malotřídky.

Ta existuje jen pár let, že?

Myler: Poslední tři roky. Ale v každém ročníku máme o zhruba 20 % více přihlášených škol v kategorii „malotřídek“. Chceme tím zároveň ukázat, že fotbal je dostupný nejen pro velká města, ale pro jakoukoli malou vesnici.

Blažej: Pokud si školy nevědí přesně rady, mohou kontaktovat Grassroots trenéra FAČR ve svém okrese, který jim ve škole udělá ukázkový trénink. Ne každý učitel tělocviku je fotbalový nadšenec a ví, co a jak. Těší nás, že školy mají o turnaj zájem. Spoustu dětí to může motivovat ke zdravému životnímu stylu, což je také smysl turnaje.

Momentka z loňského turnaje McDonald’s Cup. Letošní finále se uskuteční 2. a 3. června v Teplicích.

S čím jako trenér často bojujete?

Blažej: S rodiči. Což je ale celoevropský trend. Všude je to podobné. Musely se nastavit rodičům hranice. Někteří při zápasech dětem neustále radí a křičí tak, že div nepřepadnou přes zábradlí .

Myler: Totéž řešíme na McDonald’s Cupu. Najdou se rodiče, kteří dělají z turnaje mistrovství světa, děti jsou zbytečně pod tlakem. Pokud nám začne křičet rodič na svoje dítě nebo na protihráče či rozhodčího a dokonce i vulgárně nadávat, jsme připraveni to řešit a máme na to připravena i pravidla turnaje. Samozřejmě to ale začíná dialogem a upozorněním. Turnaj má být o radosti ze hry a sportovních zážitcích a tohle chování prostě na naši akci nepatří.

Některé kluby dokonce zakazují návštěvu rodičů na trénincích.

Blažej: Toho nejsem příznivcem. Nechci jim sebrat chvíli, kdy vidí své dítě na hřišti. Ale nechci, aby do tréninku vstupovali. Neraďte jim, nekřičte na ně, nepodávejte jim pití, teď jsou děti naše, nás trenérů a v pořádku vám je vrátíme. (usmívá se) Když s rodiči promluvíte, část si to uvědomí: No jo, asi jsem to přehnal, byl jsem plný emocí.

Myler: Také má FAČR Zelenou kartu, což je desatero vzkazů dětí pro rodiče a fanoušky. Že fotbal je hra, ať fandí a povzbuzují...

Blažej: Věřím, že základ je ve správné komunikaci, jen tak můžeme přivést k fotbalu co nejvíc dětí.

Jakým způsobem?

Blažej: Pořádat náborové akce, spolupracovat se školami, např. McDonald’s Cup je ideální příležitost, jak se děti mohou poprvé setkat se soutěžním fotbalem ve škole. Také musíme vzdělávat trenéry a pečovat o kluby, které pak pečují o děti. Když nebude poblíž bydliště dítěte žádný klub, nemá šanci s fotbalem začít. A pak musíme ty děti postupně zasazovat do pyramidy, aby se ty nejlepší pořád potkávaly s nejlepšími. Našly prostředí, ve kterém se můžou rozvíjet, protože když má někdo proti sobě výrazně slabšího soupeře, tak prostě nebude hrát naplno, tak to je a nedá to nic ani jednomu z nich.

Další krok v pyramidě jsou akademie?

Blažej: Ano, chceme v nich mladým dávat nadstandardní péči, aby měli vedle kvalitního tréninku i kvalitní stravu, regeneraci, klidně i možnost využít sportovního psychologa. A z tohoto prostředí nám pak mohou vycházet špičkoví fotbalisté do reprezentace.