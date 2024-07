Dokud se nevrátím do ligy, vlasy si neostříhám, motivuje se ústecká posila

Odkopal v ní už tři sezony za Teplice, nasbíral 65 startů a dal tři góly. Loňský přestup do Mladé Boleslavi mu nevyšel, šanci nedostal. Teď pravé křídlo křísí svoji kariéru v třetiligovém ústeckém Viagemu.

S těmi vlasy jde o sázku?

To ne, ale řekl jsem to svému tátovi. Líbí se mu, že svůj sen nevzdávám. Věří mi. On je můj největší fanoušek a společně to potáhneme zpátky do ligy. Vlasy můžou být nakonec hodně dlouhé, ale o to větší motivaci mám.

Kdy jste se k tomu odhodlal?

Co jsem před rokem přestoupil z Teplic do Mladé Boleslavi, řekl jsem si, že dokud tam nenastoupím v lize, neostříhám se. Teď z Ústí nad Labem ze třetí ligy to bude ještě těžší, ale já to dodržím.

Proč jste v Mladé Boleslavi nedostal šanci v nejvyšší soutěži?

Asi to bylo ohromnou konkurencí, která tam je. V Boleslavi nejsou žádní špatní hráči. Myslím si, že měli v plánu prodat Vasila Kušeje, což se nakonec nestalo. Bohužel.

Jinak byste prostor měl?

Nikde to není napsané, ale určitě by to pro mě bylo lehčí.

Jak vás to užíralo?

Nastupoval jsem za B-tým ve třetí lize a z pozice pravého obránce jsem nastřílel sedm gólů a měl čtyři asistence. Když pak nedostanete čuchnout k lize, zamrzí to. Je to takové negativní, ubíjející. Nic příjemného. Ani trenérská rošáda v Mladé Boleslavi změnu v mé pozici nepřinesla. A tak jsem se rozhodl kariéru v Ústí restartovat, je to potřeba.

Berete to tak, že krok zpět může znamenat dva dopředu?

Stoprocentně. A já jsem takový, že nikdy nic nevzdávám a udělám všechno, abych se dostal zpátky na vrchol. Jestli postupně s Ústím, nebo já pak sám, to už je v budoucnosti někde napsané.

Považujete zpětně za chybu, že jste odešel z Teplic?

Když mě Mladá Boleslav kupovala, vidina byla lepší. Ale ve fotbale se stává, že se hráč neprosadí, holt musím makat dál. Ani to neberu jako chybu. V Mladé Boleslavi jsem trénoval se spoustou kvalitních hráčů, ti kluci jsou tam úplná špička. Nelituju toho. Prostě jsem získal nějaké zkušenosti. I když jsem zápasy nehrál, tréninky s takovou kvalitou vám taky něco dají.

Ladislav Kodad se probíjí dvojblokem německého Hallescheru.

Jste spíš optimista, nebo na vás dopadala blbá nálada?

Fotbal děláte celý život, abyste si svoji kariéru užil, a když je nějaký pád, zamrzí to. Ale poperu se, abych se dostal zpátky, motivaci mám. Nevzdávám to ani náhodou, jsem ještě fotbalově mladý.

Jak vzpomínáte na teplickou etapu? Jméno jste tam už měl.

Teplice, to je můj domov. Kdybych se tam jednou mohl vrátit, bylo by to úžasné. Když přišel trenér Frťala, asi sázel na jiný styl fotbalu a já se mu do něj nehodil, takže jsem se rozhodl zkusit to jinde. Na Teplice vzpomínám rád, byly to hezké časy. A doufám, že zase jednou budu stabilní ligový hráč.

Teď jste třetiligový. Proč jste zvolil zrovna ústecký klub?

Jsem tu prakticky doma, neváhal jsem, ačkoli jsem řešil i něco z druhé ligy. Nakonec jsem se rozhodl pro Ústí, mám tady spoustu kamarádů z dřívějšku. Ne že by to rozhodovalo, ale je to plus.

A fotbalově vás láká co?

I tady je obrovská kvalita, kupa fotbalistů se zkušenostmi z nejvyšší soutěže, což je v tréninku vidět. Doufám, že to bude cítit i v zápase. Máme velkou motivaci dostat se ze třetí do druhé ligy.

Budete hrát pod postupovým tlakem. Máte to rád?

Určitě. Já v kariéře zatím zažil zápasy, kdy jsme spíš bojovali na spodku tabulky. Jak v Teplicích, tak v béčku Mladé Boleslavi. Je pro mě zase nová výzva hrát do zavřené obrany, což nikdy není lehké. Ale myslím, že se s tím popereme.

A jak se poperete s marketingem Viagemu? Třeba s rozhovorem s vnadnou moderátorkou?

Jestli budu muset, nějak to kousnu. (úsměv) Tohle mi blízké není, ale přizpůsobím se. Patří to k tomu.