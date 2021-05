Asistent Köstl o Plzni: Je pro nás nečitelná, motivaci však máme velkou

„Máme velkou motivaci. Už proti Karviné v lize hrála nejsilnější sestava, všichni kluci chtěli být na zápas, který nás čeká, připravení,“ zmínil asistent Köstl den před utkáním.



Plzeň - Slavia Online přenos z finále poháru ve čtvrtek od 17.00

Slávisté do finále v Plzni vstupují jako velcí favorité, po dvou letech mohou znovu získat double.

Plzni se navíc v posledních týdnech vůbec nedaří. Změnila trenéra, ale dál prohrává a inkasuje spoustu branek.

Hlavně jsou pro nás dost nečitelní. Pod trenérem Bílkem odehráli dva zápasy ve dvou různých rozestaveních. Sami jsme v očekávání, co zvolí a s jakým způsobem hry do finálového zápasu půjdou. Hraje se na jeden zápas, takže všechno, co bylo, se maže. Jejich současné rozpoložení nemůžeme vnímat jako nějakou výhodu.

Jak složité bylo hráče po mistrovské euforii udržet v napětí?

Že jsme postoupili do finále, nám dost pomohlo. Bylo to vidět i na sestavě v utkání s Karvinou, kluci chtěli být rozehraní. Všechno k zápasu s Plzní teď směřujeme.

Budete mít k dispozici i nedávné marody?

Kromě dlouhodobě zraněných, což jsou Hovorka a Provod, jsme teď v relativně slušném stavu. Jen Lukáš Masopust ještě netrénoval, ale zkusí to a uvidíme, jestli bude schopen jít do zápasu.

Co Ondřej Kúdela? O víkendu nehrál a teď se opět řeší jeho kauza v souvislosti s údajnou rasistickou nadávkou vůči Glenu Kamarovi. UEFA má projednat odvolání.

Ondra je zdravý a to je jediná informace, která je pro nás relevantní. Počítáme s ním, i když se o složení týmu pro samotný zápas budeme ještě bavit. Každopádně: nic dalšího než finále Mol Cupu nás aktuálně nezajímá.