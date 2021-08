Vyřazený sudí Vaňkát vrací úder: Chci kandidovat do fotbalové vlády

Co se stalo?



Asistenta rozhodčího Vaňkáta, který má v první lize jako pomezní odmáváno 48 zápasů, nezařadil nový předseda Komise rozhodčích FAČR Radek Příhoda do profesionálních soutěží.

Spolu s dalšími sudími a delegáty ho dal k dispozici pro třetí ligu a divize. Vaňkát se navíc v komisi rozhodčích pro Čechy stal sekretářem. Její šéf Petr Petřík však s obsazením komise nesouhlasil a požádal výkonný výbor FAČR o odvolání jak Vaňkáta, tak i pěti dalších jmen. A bylo mu vyhověno. „Sekretář Zdeněk Vaňkát nemá z mého pohledu morální kredit a nemám k jeho osobě důvěru,“ napsal Petřík v žádosti o odvolání.

Vaňkát tvrdí: „Pan Petřík říkal, že jsem měl slibovat oddílům nějaké výhody, což mě velmi urazilo. Není to pravda. Když jsem se zeptal, o které kluby se jednalo, řekl, že se o tom nechce bavit. Určitě za odvoláním stojí i moje přátelství s Romanem Berbrem. Ale za celou dobu mi nikdo nedokázal říct, co je u mě špatně. Pan Petřík byl sám jeden z lidí, kteří pravidelně Berbra navštěvovali. Otravoval ho ve spojitosti s jeho synem, který je na listině ligových rozhodčích. A teď je mi od něj vyčítán morální kredit.“



Petřík prý počítal s tím, že mu Berbra, bývalého vlivného místopředsedu asociace, který čelí obviněním z ovlivňování výsledků i zpronevěry, budou připomínat.

„Samozřejmě jsem se s ním znal, vždyť jsem s ním pískal tři čtyři roky v lize. Za 30 let v lize, 15 let jako rozhodčí a 15 let jako delegát, jsem se potkal se všemi lidmi z fotbalu. Nešlo se nepotkat. A to ani s Berbrem,“ podotýká Petřík. „Čekal jsem, že mě budou obviňovat a vytahovat to. Kvůli mně i kvůli synovi. S tím nic neudělám. Když šel syn do ligy, já ji opustil, aby nebyl střet zájmů. A teď si ho vybral pan Příhoda, ne já. Mám z toho radost.“

Vaňkát bere odvolání i za dozvuk valné hromady, v níž jako tvůrce volebního štábu dokázal „posadit“ do křesla místopředsedy svého spolupracovníka z chomutovského okresu a Ústeckého kraje, poslance Jana Richtera na úkor legendy Vladimíra Šmicera. „Že jsme podporu sehnali, to se současnému vedení, nejspíš předsedovi Petru Fouskovi, asi nelíbí. Těch 90 hlasů je pro ně pro příští valnou hromadu nebezpečných,“ míní sesazený sekretář, který na nové pozici vydržel tři týdny.



Petřík namítá: „Pana Richtera jsem v životě neviděl ani ho neznám. Že by šlo o odvetu, je úplná hloupost. Jestli mě pan Vaňkát nemá rád, tak nemá, je mi to jedno. Rozhodl jsem se, že ho tam nechci, mám na to právo. Nevěřím mu, z důvodu ztráty důvěry byl vyřazený i z vyšších soutěží. Nechci s ním spolupracovat.“

Petříkův návrh na odvolání Vaňkáta a spol. prošel na výkonném výboru, což je fotbalová vláda, poměrem 7:5. „Přitom předtím byla komise odhlasována 12:0 a po třech týdnech odvolána, aniž by se koplo do míče. Řídicí komise pro Moravu si volí všechno sama, zato v české komoře to musí projít přes výkonný výbor, což je obrovský rozdíl. Kdyby Morava dodržela nepsané pravidlo, že komory nebudou zasahovat do svých působišť, odvolání by se neprohlasovalo. Pět lidí za Čechy totiž bylo proti, jen tři pro,“ uvedl Vaňkát.

Mávat už nebude, pracovat hodlá jako funkcionář na krajské a okresní úrovni. „Největší ukazatel, zda mám, nebo nemám být ve fotbale, bude příští valná hromada. Nemůže to být tak, že to říkají pan Petřík či pan Fousek. Jsem právoplatný člen FAČR. Budu kandidovat do výkonného výboru. Fotbal je rozdělený, ale je správné, že v něm je opozice.“