Informoval o tom iSport.cz.
Tomanec je podezřelý, že za úplatek ovlivnil tři utkání v letech 2024 a 2025. Etická komise s ním po propuknutí kauzy zahájila řízení. Tomanec se ale podobně jako před ním bývalí prvoligoví sudí Pavel Býma a Jan Petřík, kterých se případ rovněž týká, rozhodl pro odchod z FAČR. Na fotbalové půdě tak nikdo z nich nemůže být případně potrestán. Komise navrhla výkonnému výboru, aby Býmu a Petříka umístil na listinu osob, které se nemohou stát členy FAČR. Je pravděpodobné, že stejný postup zvolí i u Tomance.
Hráči a trenér třetiligového klubu TJ Start Brno, který je do kauzy také zapletený, nedostávají výplaty a žádají nápravu. Informovali o tom na facebooku.
Minulý týden odstoupil z pozice předsedy Roman Procházka, který je jedním z podezřelých. Právě on hradil hráčům výplaty, přestože podepisovali smlouvy s tělovýchovnou jednotou. Po jeho odstoupení zůstali bez peněz. Proto se nyní obrátili na integrity officera FAČR Kamila Javůrka a předsedkyni České asociace fotbalových hráčů Markétu Haindlovou, aby situaci prošetřili.
Kauza, kterou se zabývá i policie, se týká i prvoligového MFK Karviná, druholigového SFC Opava a klubů z nižších soutěží 1. SC Znojmo, FC Zlínsko a FC Vratimov. Etická komise zahájila téměř 50 disciplinárních řízení.