Trest v Berbrově kauze zná první sudí. Janoch má podmínku a platí pokutu

Státní zástupce mu v obžalobě původně navrhoval přísnější trest.

„V žádném případě jsem nic neovlivnil. Žádám o schválení dohody o vině a trestu s přiměřeným verdiktem. Od zahájení trestního stíhání uplynuly už tři roky, je to velký tlak na mě i moji rodinu,“ prohlásil u soudu Janoch.

Protože podle dohody o vině a trestu úplatky přijímal s vědomím, že je to ve prospěch organizované skupiny, ve zvýšené sazbě mu tak hrozil trest od dvou let a devíti měsíců až do pěti let a čtyř měsíců. U trestů vyšších než tři roky je podle zákona trest nepodmíněný.

Janoch se však dohodl se státním zástupcem na trestu 18 měsíců se zkušební dobou dvou let. Peněžitý trest 350 tisíc korun by měl splácet po deseti tisících korunách měsíčně. Verdikt je pravomocný.

„Obžalovaný Janoch prohlásil vinu ve čtyřech dílčích případech přijetí úplatku za ovlivnění utkání. Je to kvalifikováno jako dva přečiny přijetí úplatku. Je tam i zpřísňující kvalifikace činu spáchaného ve prospěch organizované skupiny,“ upozornil státní zástupce Jan Scholle. Ten zároveň podotkl, že nevidí důvod, proč by soudce neměl dohodu o vině a trestu schválit.

Janoch se už při dubnovém slyšení u soudu přiznal k přijetí úplatku ve dvou případech. Šlo o třetiligové zápasy Vyšehrad – Ústí nad Orlicí v květnu 2019 a Vyšehrad – Litoměřicko v červnu téhož roku.

K dalšímu obvinění, že čin spáchal jako člen organizované zločinecké skupiny, se však už nevyjádřil. To mohlo před soudem ohrozit dohodu o trest, kterou uzavřel se státním zástupcem Janem Scholem ohrozit. Účast na organizované zločinecké skupin je totiž mnohem závažnějším činem. Soudci ji nakonec schválili.

„Rozhodnutí neznamená, že by z té dohody šlo dovozovat jakékoli otázky viny u dalších osob, ať jsou nebo nejsou zmíněné v uzavřené dohodě,“ upozornil soudce Vladimír Žák.

„Byť je v popisu skutku zmíněno řádově osm nebo deset lidí, nemá to pro ně význam. Dohoda se vztahuje jen k obžalovanému, se kterým je uzavírána.“

V kauze má soudce na stole ještě další návrhy na dohody o vině a trestu. O těch budou teprve rozhodovat. V úterý rozhodl o trestu pro delegáta Miroslava Skálu a Petra Tarkovského, který je bratrem přítelkyně obviněného Michala Káníka.

Na trestu se chce dohodnout i rozhodčí Grímm, který policii pomáhal všechno rozkrýt a má status spolupracujícího obžalovaného, což mu může přinést nižší trest. Ten přijde na řadu ve středu odpoledne.

Případy zbylých obžalovaných bude soud řešit minimálně do konce letošního roku.

Jednání u plzeňského okresního soudu začalo v dubnu výslechem obžalovaných. Jako první vypovídal několik hodin Roman Berbr.

Následovaly další týdenní cykly v květnu a v červnu, kdy před soud přišli další obvinění. Berbr byl přítomen u všech stání a k výslechům se vyjadřoval.

Státní zástupce obžaloval 21 lidí z fotbalového prostředí a klub Slavoj Vyšehrad.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy.

Berbra státní zástupce viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve fotbalové asociaci a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze.

Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, tvrdí obžaloba.

Berbr vinu rozhodně odmítl, stejně jako většina obžalovaných. Přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů přiznal bývalý sudí Grímm. Vinu přiznal také bývalý rozhodčí Marek Janoch a bývalý hráč a funkcionář Michal Káník. Oba mají rovněž zájem o uzavření dohody.

Nikdo z nich ale u soudu nepotvrdil tvrzení obžaloby, že Berbr byl v čele organizované zločinecké organizace, což je nejvážnější část obžaloby.

Berbrovi hrozí až dvanáctileté vězení. Další obžalovaný Petr Tarkovský přiznal, že se podílel na převodu peněz, aniž by řešil důvod a podrobnosti transakce.

Berbr se navíc s dalšími lidmi zodpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur.