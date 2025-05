Do jeho očí byste se v tu chvíli dívat nechtěli. Trenér sparťanských fotbalistů Lars Friis prohrané pohárové finále těžce nesl. „Takhle hrát nemůžeme, v první půli to od nás bylo strašidelné....

Sparťanští fotbalisté propadli i ve finále poháru. V Olomouci proti domácí Sigmě dostali tři góly do poločasu a podlehli 1:3, když po přestávce se zmohli jen na snížení Rrahmaniho z penalty. Olomouc...

Příběhů okolo každoročně hojně sledovaného play off druhé anglické fotbalové ligy byste i letos našli hromadu. Sunderland, který se po letech v bahně dere zpátky mezi elitu. Jeho klíčový gól, po němž...

Josef Jindřišek z Bohemians Praha 1905 tento měsíc ve 44 letech ukončil kariéru. Marek Matějovský z Mladé Boleslavi ji uzavře ve 43 letech po této sezoně... Do čela nejstarších prvoligových...

Finále poháru doprovodí bojkot i policejní manévry. Hrát ve středu? Tradice, zní z LFA

Velký den je tady. Město Olomouc poprvé po osmi letech hostí na Andrově stadionu finále Českého fotbalového poháru. O to větší sláva to bude, že se do boje o triumf dostala poprvé od roku 2012 také...