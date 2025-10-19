V 82 letech stále rozhodčím. Budu zase přísný, lidé jsou zlí, mrzí Topinku

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, rozhodčí Josef Topinka. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00
Když Josef Topinka poprvé oblékl černý úbor, foukl do píšťalky a zahájil fotbalový zápas, lidstvo ještě neznalo mobily ani sociální sítě a Československo si mohlo o demokracii nechat jen zdát. Všechno už máme – a severočeský nezmar mezi rozhodčími píská stále. V 82 letech jako nejstarší v krajských soutěžích. Na scéně je víc než půl století, od začátku sedmdesátých let minulého století.

„Už nebudu tak hodný, když vidím, jak se trenéři a hráči chovají k mladým rozhodčím,“ předsevzal si čiperný důchodce kvůli řadě nechutných afér současnosti.

Neuvěřitelnou kariéru končí už celou pětiletku, ale svoji lásku ne a ne opustit. Fotbal je jeho život, zvládne i tři zápasy za víkend. „Dělám to pro zdraví.“ Kdysi na Žižkově rozhodoval před zraky hereckých legend Ladislava Peška a Josefa Beka, je laureátem Ceny Dr. Václava Jíry a život fotbalového soudce ho naučil pravidlu, že vždycky na stadionu parkuje tak, aby nemusel couvat. „V Králově Dvoře na mě venku čekali diváci a plivali na mě. A já stál předkem k hřišti.“

Co fanoušky naštvalo?
Králův Dvůr se mnou nejdříve ve druhé národní lize prohrál z penalty v Domažlicích, pak jsem ho pískal u něj doma. Což je špatné, když máte jeden tým dva týdny za sebou. A oni si mě pamatovali. Za remízového stavu taky chtěli pokutový kop, ale podle mě to faul nebyl. Tím to začalo.

Vletí do hráče vysokou nohou do žaludku, na žebra, odvezou ho do nemocnice. Nejsou to kolikrát inteligentní hráči.

o tvrdé hře v nejnižších soutěžích

Krejčí vlastním gólem uzavřel porážku. City pomohl Haaland, Arsenal zůstává v čele

Smolný zápas pro českého reprezentanta. Ladislav Krejčí pečetil vlastním gólem porážku Wolverhamptonu 0:2 v Sunderlandu. V osmém kole anglické fotbalové ligy zvítězil také Arsenal na Fulhamu (1:0),...

18. října 2025  14:23,  aktualizováno  20:58

Po faux pas zase hrdinou. Trmal čapl penaltu, děkoval manželce a drží Teplice

Matouš Trmal znovu hrdinou. Když v srpnu jeho kiks na hřišti Slovácka obletěl republiku, nejradši by se zahrabal pod zem. Teď už zase drží Teplice, v sobotním zápase s Libercem chytil penaltu a...

18. října 2025  20:16

