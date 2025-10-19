„Už nebudu tak hodný, když vidím, jak se trenéři a hráči chovají k mladým rozhodčím,“ předsevzal si čiperný důchodce kvůli řadě nechutných afér současnosti.
Neuvěřitelnou kariéru končí už celou pětiletku, ale svoji lásku ne a ne opustit. Fotbal je jeho život, zvládne i tři zápasy za víkend. „Dělám to pro zdraví.“ Kdysi na Žižkově rozhodoval před zraky hereckých legend Ladislava Peška a Josefa Beka, je laureátem Ceny Dr. Václava Jíry a život fotbalového soudce ho naučil pravidlu, že vždycky na stadionu parkuje tak, aby nemusel couvat. „V Králově Dvoře na mě venku čekali diváci a plivali na mě. A já stál předkem k hřišti.“
Co fanoušky naštvalo?
Králův Dvůr se mnou nejdříve ve druhé národní lize prohrál z penalty v Domažlicích, pak jsem ho pískal u něj doma. Což je špatné, když máte jeden tým dva týdny za sebou. A oni si mě pamatovali. Za remízového stavu taky chtěli pokutový kop, ale podle mě to faul nebyl. Tím to začalo.
Vletí do hráče vysokou nohou do žaludku, na žebra, odvezou ho do nemocnice. Nejsou to kolikrát inteligentní hráči.