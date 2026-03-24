Všetečka měl slibně rozjetou kariéru. Jemu i dalším ušpiněným sudím hrozí konec

Miloslav Novák
  18:04
Než koncem ledna začala jarní část fotbalové ligy, komise rozhodčích nově na mezinárodní listinu zapsala Jana Všetečku. Jeden z předních českých sudích s velkou perspektivou si však žádný pohárový či mezistátní zápas s největší pravděpodobností nikdy nezapíská. Jako jeden ze čtyř rozhodčích pro domácí profesionální soutěže je vyšetřován etickou komisí z narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství.
Rozhodčí Jan Všetečka v akci. Pro podezření z ovlivnění zápasu Karviná - České Budějovice má však nejspíš po kariéře.

Všetečka byl u toho, když se před deseti dny odehrál dosud poslední zápas v Chance Ligy. Sparta doma na Letné po klidném průběhu porazila Slovácko 5:2.

Pro třiatřicetiletého sudího to bylo s největší pravděpodobností také naposled, kdy byl na ligové utkání delegován.

„Etická komise zahajuje disciplinární řízení pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti soutěže či utkání a úplatkářství, jichž se mohl dopustit tím, že za úplatu poskytnutou ze strany osob spojených s MFK Karviná ovlivnil svým rozhodcovským výkonem utkání Karviná – České Budějovice hrané dne 16. března 2024,“ uvedla Etická komise.

Jde zatím o podezření, nicméně Všetečkova slibně se rozvíjející kariéra sudího podle důvěryhodného zdroje iDNES.cz končí.

Přitom v současném ročníku patří k nejobsazovanějším, loni na podzim pískal derby. U vystudovaného inženýra překvapilo, že se namočil do nekalých praktik. Například komise ho využívala v instruktážních videích, v níž vysvětloval pravidla pro veřejnost. Nebo novináře na semináři zasvěcoval do činnosti VAR.

Úplatek, aby svými rozhodcovskými výkony ovlivnili utkání ve prospěch Karviné, podle vyjádření etické komise měl Všetečkovi a také videoasistentovi Miroslavu Zelinkovi nabídnout šéf karvinského klubu Jan Wolf. On i Zelinka rovněž uvázli mezi podezřelými v rozsáhlé korupční kauze, kterou od úterního rána spustila policie.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Tenkrát v březnu 2024 se v Karviné odehrál duel posledního s předposledním. Hosté z Českých Budějovic vedli 1:0, domácí Memič do půle vyrovnal. Na další branku se čekalo až do třetí minuty nastavení. Vstřelil ji karvinský Alex Iván z pokutového kopu, který Všetečka nařídil za ruku Alliho.

„Pravidlu o ruce ve vápně opravdu nerozumím. Minulý týden nám se Zlínem takovou odvolali a teď ji proti nám odpískali,“ nechápal budějovický kouč Jiří Lerch.

Z dostupných záběrů není zcela zjevné, jestli se Alli skutečně dopustil přestupku, aby Všetečka v samém závěru musel nařídit penaltu, z níž Karvinští dali vítězný gól a soupeře v tabulce přeskočili. Možná kompenzoval situaci z první půle, kdy se Karvinští dožadovali penalty za ruku budějovického Poulola.

Zelinka z pozice VAR ani jeden z verdiktů nerozporoval. „Rozhodčí nám to vysvětlil tak, že se Alli otáčel a zvýšil objem těla rukou. Že ji měl od těla. Nevím, od kluků jsem zase slyšel, že to šlo od stehna a břicha, takhle nám to minule odvolali se Zlínem. Nerozumím tomu, ale to je věc UEFA, těžko se vyznat,“ poznamenal Lerch.

Zelinka je bývalý mezinárodní sudí. Je dokonce rekordmanem české ligy v počtu odřízených utkání, má jich téměř tři sta. Kvůli zdravotním potížím však právě od jara 2023 žádný duel už nepískal a komise ho využívá jako videoasistenta. Nyní má i on zastavenou činnost.

Hlavní rozhodčí Miroslav Zelinka.

Pokud Zelinkovi i Všetečkovi etická komise prokáže vinu, hrozí jim zákaz činnosti na dva roky až na dvacet let, zákaz účasti na všech aktivitách spojených s činností fotbalové asociace na dva roky až dvacet let nebo vyloučení z asociace, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše deseti milionů korun.

V tom samém utkání Karviné s Českými Budějovicemi podle etické komise karvinský funkcionář Wolf sám nebo prostřednictvím dalších osob nabídl úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné budějovickému hráči Samuelu Šigutovi, aby svým výkonem utkání ovlivnil.

Třiadvacetiletý ofenzivní záložník rovněž patří k podezřelým v čerstvé fotbalové aféře.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Z rozhodčích v ní figuruje další známé jméno. Janu Petříkovi jako hlavnímu sudímu i jako videoasistentovi komise rozhodčích několikrát omezila delegaci za hrubé chyby. Víc než měsíc pauzíroval loni na jaře, kdy jako VAR vůbec nezvládl utkání Plzně s Libercem (3:2).

V současném ročníku jako hlavní řídil jen tři utkání, u třiadvaceti figuroval jako VAR či jako asistent VAR. Etická komise ho vyšetřuje za narušení regulérnosti a úplatkářství v souvislosti se dvěma druholigovými zápasy Opavy před třemi lety.

První se týkal závěrečného dějství v květnu 2023 proti Varnsdorfu. Opava potřebovala nutně vyhrát, aby se v druhé lize zachránila.

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti Olomouci.

Před závěrečným dějstvím bylo jasné, že sestupuje Třinec. O záchranu hrály vedle Opavy ještě Jihlava, Slavia B a Prostějov. Jelikož slávisty a Prostějov čekal vzájemný duel, bylo jasné, že Opava i Jihlava se v případě výhry ve svých zápasech v druhé lize udrží.

Jihlava smetla Vlašim 5:0. Opava se sedmým Varnsdorfem prohrávala 0:1, neproměnila penaltu, kterou Petřík nařídil ještě v první půli. Ale v 88. minutě vyrovnala a ve třetí minutě nastavení dal Šigut, další známý ze současné aféry, vítězný gól.

Prostějov porazil Slavii B 3:1 a dolů tak šli slávisté, kterým by při výhrách Opavy a Jihlava nestačila ani remíza. Kdyby Opava nedala vítězný gól a s Varnsdorfem remizovala, i tak by sestoupila Slavia B.

„Přečinů se mohl dopustit tím, že za úplatu ve výši 200 000 korun poskytnutou ze strany osob spojených s SFC Opava svým rozhodcovským výkonem ovlivnil utkání Opava – Varnsdorf,“ oznámila etická komise k Petříkovi. Podílet se na tom měl podle komise šéf klubu Martin Latka, někdejší dlouholetý obránce Slavie, který hrával Premier League za Birmingham a bundesligu za Düsseldorf.

Petřík je ještě prošetřován kvůli souboj v následujícím druholigovém ročníku mezi Opavou a Zbrojovkou Brno.

„Narušení regulérnosti a úplatkářství se mohl dopustit tím, že za úplatu ve výši nejméně 30 tisíc korun poskytnutou ze strany osob spojených s SFC Opava svým rozhodcovským výkonem ovlivnil utkání,“ oznámila etická komise.

Hrálo se 30. září 2023, tehdy šlo o souboj šestého s třetím v 11. kole. Opava vyhrála 2:1 a podle dostupných komentářů se v utkání nestalo nic mimořádného. Opava proti Zbrojovce navázala jen na tři dny starou výhru ve vzájemném utkání českého poháru.

„Domácí nás předčili v nasazení i ve fotbalovosti,“ shrnul brněnský trenér Luděk Klusáček.

Čtvrtým rozhodcovským jménem, které se v kauze objevilo, je Simon Vejtasa. Málo známý sudí z Moravy je na hraně listiny pro první a druhou lihu, v nejvyšší soutěži odřídil zatím dvě utkání. První loni v květnu mezi Mladou Boleslaví a Slováckem, další pak v současném ročníku loni na podzim mezi Zlínem a Mladou Boleslaví.

Fotbalová kauza: FAČR vyšetřuje i gólmana, co vyřadil Sigmu, či manažera HC Olomouc

Jinak mu komise svěřuje duely druhé či dorostenecké ligy. Naposled na sebe upozornil před dvěma týdny podivným verdiktem v utkání Sparty B s Ústí nad Labem, v němž během dvanácti minut po dvou žlutých kartách vyloučil domácího kapitána Schánělce. Sparťanská rezerva v oslabení dostala dvě branky a prohrála.

Nicméně jeho prohřešek se týká zápasu v třetí lize z října 2022.

Etická komise s ním zahájila řízení pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů narušení regulérnosti a úplatkářství, jichž se mohl dopustit ve stadiu pokusu tím, že se za úplatek přislíbený Jakubem Prokešem pokusil ovlivnit svým rozhodcovským výkonem utkání Ostrava B – Frýdek-Místek.

