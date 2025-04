Spor o stadion a vulgarity. Viagem se čertí: Můžeme jinam, sázejte si tam brambory

„Náš cíl je, aby nejsledovanější sport na světě byl v krajském městě prvoligový. Aby mělo být na co pyšné. Město, pokud to chce také, musí Viagemu pomoct. Pokud tam chce sázet brambory, je to taky varianta,“ obul se do některých politiků Přemysl Kubáň, majitel klubu.

Zastupitel Radim Bzura návrh na sociálních sítích obhajoval. Uvedl, že město ukončuje i pronájem zimního stadionu mládeži a přechází zpět pod Městské služby.

„Město hradí energie a údržbu fotbalového stadionu v řádu milionů. Viagem má uhrazenou převážnou část nákladů na provoz a ještě příjem do své kasy z pronájmu atletům, mládeži, reprezentaci, ze stánků, eventů, utkání amerického fotbalu,“ napsal Bzura. „Prostě dotace pro ostatní sportovní kluby, které fungují na stadionu, se přelijí částečně do kapsy Viagemu. Je to další skrytá podpora, kterou žádný jiný klub v Ústí nemá.“

Podle Bzury by fotbalový klub dál stadion užíval, jen by ho nespravoval. Kubáně štve hlavně to, že se o hlasování dozvěděl klub až zpětně.

„Nikdo to s námi neřešil, nikdo se neptal na názory ani argumenty. Jde o iniciativu šesti zastupitelů. Připomíná to událost z naší historie. O nás bez nás,“ vyčítá první muž oddílu.

Ústecký Městský stadion, jablko sváru.

Správu stadionu považuje za součást celého balíčku spolupráce s městem. „My sestavili snad skoro nejsilnější tým, co kdy hrál 3. ligu, skupinu Viagem to stojí 12 milionů korun ročně. Chceme z fotbalu udělat výkladní skříň ústeckého sportu. Vadí nám nespolehlivost a myšlení některých zastupitelů ignorujících fakt, že politika a podpora má být konzistentní,“ vzkázal Kubáň. „Samozřejmě zastupitelům, kteří tento nesmyslný návrh nepodpořili, děkujeme.“

Majitel tvrdí, že příjem z pronájmu stadionu je v rozpočtu jen okrajovou záležitostí. Naopak chtěl s městem jednat, že Viagem za milion korun ze svého zrekonstruuje VIP zázemí stadionu, aby klub měl kde jednat o podpoře s potenciálními sponzory.

„Jsme připravení do ústeckého fotbalu posílat peníze, ale budeme tak činit pouze tehdy, když nám město nebude házet klacky pod nohy,“ oznámil Kubáň. „Žádná společnost do sportu v Ústí nedává víc peněz, to je zásadní sdělení. Pokud někdo chce napadat naší bilanci a trestat nás za to, že jsme se rozhodli konat altruismus v Ústí, může se stát, že nás to přestane bavit a půjdeme někam jinam, kde si toho budou vážit.“

Bzura ještě nadhodil otázku, proč by hokej stadion spravovat neměl a fotbal ano. „Za tu vulgární prezentaci klubu a města?“ tvrdil v narážce na moderátorky, které Viagem využívá při zápasech a na sociálních sítích. „Dotace města na Viagem a. s. dospělých je 3,2 milionu korun. Stadion mají v podstatě zdarma. No kdo to má?“

Přemysl Kubáň Radim Bzura

Ve smlouvě je podle něj jednou z podmínek „pozitivní a důstojná reprezentace města Ústí nad Labem“. „A za mě je velmi diskutabilní, zda tuto podmínku naplňují a zda jejich svérázná prezentace je městu ku prospěchu. Za mě nikoliv. Takže pokud chtějí rozehrát nějaké politické hry – ok, mohou,“ poznamenal politik.

Ani v tomto se neshodne s Kubáněm. „Nevšiml jsem si, že bychom měli vulgární prezentaci. Ani nevím, co tím myslí. Prezentujeme moderátorky na sociálních sítích, které mají hodně přísný algoritmus na erotiku a vulgarity. Nemyslím si, že to u nás máme. Jestli někomu vadí pěkné holky, je to jeho problém,“ zdůraznil majitel a šéf představenstva.

A zastupitele včetně Bzury pozval na zápasy Viagemu. „Ať na vlastní oči vidí, jaký pokrok fotbal za poslední rok udělal. Na stadion chodí hromada lidí, baví je to, jsme první s velkým náskokem, hodně to dotujeme. Děláme všechno, abychom krajskému městu zajistili druhou, následně první ligu.“

Na poslední domácí zápas Ústí s Kladnem přišlo do hlediště Městského stadionu více než 1 700 diváků.