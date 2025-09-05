Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Jiří Černý
  15:52
Tři roky nazpět platil za nejlepšího střelce první ligy. Francouzský dlouhán vyhrál v dresu Plzně celou ligu i korunu krále střelců. A pak Jean-David Beauguel zmizel v zahraničí. Rozhodnutí jít do Saúdské Arábie a pořádně si vydělat určitě nelituje. Finanční zabezpečení mu však přineslo také ztrátu radosti z fotbalu. „Motivaci jsem měl, ale vytratila se vášeň,“ říká o štacích v Arábii i Číně. Hledat ji jde do Artisu Brno.
Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno. | foto: SK Artis Brno

Jak se celý transfer do Brna upekl?
Jak? No budu upřímný. Když jsem odcházel z Plzně, nemyslel jsem si, že se do Česka ještě někdy vrátím. Ale asi platí, že nikdy neříkej nikdy. Ve Francii je také populární rčení, že jen blbec nemění své názory. No a tak jsem tady.

Takové rčení máme i v češtině.
Opravdu? No aspoň mě lidí pochopí. Dostal jsem finančně a projektově velmi zajímavou nabídku odsud. Týden předtím mne kontaktovala i Zbrojovka, ale pak přišel Artis. Zvážil jsem obě nabídky, ale Artis se mi jako projekt líbí více. Všichni už asi slyšeli o tom, jak velkou změnou tady klub prochází, jaké ambice má a jak moc se chce rozvíjet.

Nebyly ale zahraniční štace finančně zajímavější?
Poslední tři roky jsem si samozřejmě nemohl stěžovat, měl jsem výborné peníze, hodně jsem také cestoval, poznal úplně odlišné kultury. Bylo to úžasné, ale také jsem na druhou stranu trochu ztratil vášeň na hřišti. Motivaci jsem měl, ale vášeň se vytratila. Sám jsem si musel odpovědět, jestli chci hledat další smlouvu s tučnou výplatou, ale v lize, kde ta kvalita prostě nebude taková, na kterou jsem byl zvyklý. Nebo zvednu tuhle hozenou rukavici. Chtěl jsem se vrátit k té radosti ze hry.

A navíc v prostředí, které alespoň rámcově znáte.
Byla to nejlepší nabídka a navíc tam, kde to znám. Však mi také kamarádi a fanoušci hned psali, že se vracím do svého druhého domova. Byl jsem v Česku osm let, takže na tom něco je.

Nesl jste si v sobě pěkné vzpomínky? V průběhu let jste upozorňoval, že jste na hřišti byl svědkem i nepříjemných okamžiků.
Byl správný čas odejít, potřeboval jsem si oddechnout od rutiny, co jsem si tu vytvořil. Ale víte jakou mám radost, že si zase můžu dát svou oblíbenou vodu Rajec? Ta mi fakt scházela. Snažil jsem se ji najít, ale neúspěšně. Fakt se mi po ní stýskalo.

Pro české fotbalové prostředí byla zpráva o vašem návratu překvapivá, dostal jste také překvapené reakce?
Hodně fanoušků Plzně mi psalo, proč se nevracím do k nim. Jednomu jsem odpověděl: No protože nezavolala. Nikdo to ale nečekal, ani já ne. Artis mě ale zaujal a baví. Potřeboval jsem tento stimul, kdy se budu bavit více o fotbalu, než o penězích. Proto jsem tady. Kdybych chtěl vydělávat, byl bych pořád pryč.

V Saúdské Arábii jste naskočil proti Cristianu Ronaldovi, dal jste navíc jeho týmu rozhodující gól v semifinále King’s Cupu, tamního poháru. Jaké bylo zahrát si proti legendě?
Neuvěřitelně mě ohromil. Ronaldo je zkrátka Ronaldo. Ale nechtěl jsem se tím nechat rozhodit, byť dlouhodobě sníte o tom, že si proti němu zahrajete. Dal jsem tehdy krásný gól, to bylo boží. Stadion byl narvaný, mělo to opravdu parádní atmosféru. Takovou vzpomínku si ponesu dlouho.

Udělal jste si s Cristianem snímek na památku?
Snažil jsem se ho po zápase zeptat, vyměnit si s ním dres. Ale on byl tak naštvaný... Je hrozně soutěživý a v té emoci můžu být rád, že jsme si po zápase plácli. Chápu ho ale.

Co se ale stalo v Polsku, kde jste se přidal k celku Stal Mielec. Odehrál zde za celé jaro jen šest zápasů a v nich 197 minut?
To byla katastrofa. Já po odchodu z Číny trénoval individuálně, ale když trénujete samotní, i při nejlepší vůli nebudete připravení jako s týmem. V Číně jsme končili v říjnu a já hrál první svůj zápas na začátku března. Každý si dokáže představit, v jaké zápasové formě jsem byl. Rozběhal jsem se, chytil zase tempo, ale když se mi to povedlo, trenér, který mě chtěl, dostal padáka. Nový kouč ke mně nebyl upřímný a vstřícný, udělal si názor a vůbec jsme si nesedli. Nenalezli jsme společnou řeč. Nechci zabíhat do podrobností, aspoň mě to dostalo sem.

Očekávání od Artisu máte velká?
Brno je krásné město a projekt na povýšení klubu do první ligy mě opravdu žene dopředu a naplňuje. Bylo by mi ctí pomoci dostat klub mezi elitu.

Kdy jste naposledy hrál zápas?
Na začátku května. Asi čtyřicet minut, ale bylo to v těžké situaci. Bojovali jsme o záchranu v nejvyšší soutěži, nehráli jsme tolik na míči hodně jsme bránili. To není fotbal pro mě, jsem hráč do soupeřovy šestnáctky, potřebuji hrát s balonem. Ale chtěl jsem hlavně zase hrát.

Jste připravený po reprezentační pauze hned naskočit?
Všechno je možné. S jistotou to říct nemůžu, že bych naskočil v základní jedenáctce, nebo jestli mě trenér bude chtít vyslat z lavičky. Samozřejmě při mé soutěživosti říkám, že jsem připravený. Ale fyzicky vím, že tam nějaký deficit být může, byť s koučem pracuji, co to jenom jde. Nechci nic uspěchat, protože vím, že tu budou vysoká očekávání nejen od trenéra, ale i od fanoušků.

Váš trenér v Plzni říkal, že jste se musel naučit hrát tvrději, adaptovat se na český fyzický fotbal. Neztratil jste zase tyto návyky v Arábii a Číně?
Je to totálně jiný fotbal, to je pravda. Nehrají vůbec evropský styl. Kvalita hráčů je kolísavá a vy se musíte přizpůsobit. V Evropě se hraje všude dost podobně, klade se důraz na držení míče, přihrávky a ten základ bývá stejný. Tam je vše jinak. Musím se tedy zase adaptovat zpátky a ukázat svoji kvalitu a mé přednosti. V Arábii se neběhá, nehraje se do těla, což tady v Česku neexistuje. Mentálně jsem na to ale snad připravený, chci svůj mozek dostat tam, kde jsem ho měl v Plzni.

Proměnil se váš herní styl?
Ano i ne. Spíš jsem si prošel zajímavými situacemi. Trenér v Číně mě postavil na post desítky, tedy ofenzivního záložníka, nebo také na levé křídlo. To bylo vtipné, když to vykládal tak, že mám herní kvalitu na to podržet míč a rozdat jej, neměl lepší možnost. Já říkal, že to chápu během zápasu jednou nebo dvakrát, že se zkrátka někým vyměním, ale vždyť já jsem hrotový útočník.

Nejčtenější

5. září 2025  15:52

Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Miroslava Peltu čeká nástup do vězení, a proto dlouholetý majitel fotbalového Jablonce finišuje s jeho prodejem. Už jen dny, maximálně dva týdny zbývají k tomu, aby se novým vlastníkem severočeského...

5. září 2025  7:36

Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel...

5. září 2025  6:01

