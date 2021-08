Až po podzimu můžeme posoudit, na co tým má, říká opavský kouč

Bude nynější opavský tým v národní lize konkurenceschopný?

Museli jsme ho doplnit a na některé posty sehnat hráče, kteří byli v daný moment k mání. Nějakým způsobem se nám to povedlo. Základní sestava svou kvalitu má a konkurenceschopná bude. Otázka je, zda budeme mít dostatečně široký kádr, pokud někteří hráči vypadnou kvůli zranění, případně vinou covidu, anebo se budou potýkat se slabší formou. Zda je budeme mít kým nahradit.

Kterou formaci jste potřebovali především posílit?

Útok. Máme tam osmnáctiletého odchovance Denise Kramáře, ale nikoho dalšího, kdo by jej alternoval, nahradil. Po roce, kdy nehrál, se sice uzdravuje Polák Pikul, ale tam to je ještě na delší dobu.

Je něco, co vás před sezonou potěšilo?

Zejména to, že jsme udrželi Didibu a Tiehiho, protože to jsou hráči do středu hřiště, kteří by měli být rozdíloví a pomoct jak v obraně, tak v útoku, v soubojích i v sebevědomí. A potěšilo mě i setrvání Pepy Hnaníčka, protože mužstvo bylo hodně omlazené. Z dvaceti hráčů je tu nějakých osm odchovanců, mladých kluků. Kdyby tu nebyl Pepa, je to juniorka. Měl by přinést do kabiny zkušenost, zklidnění, mluvit na hřišti. Je důležitý. A pokud jde o příchody, tak Celba, Janoščín, protože tu nebyli beci. A důležité je, že zůstali Helešic a Holík, což jsou kluci, kteří by měli tým táhnout.

Pokud jde o zkušenost, nesnažil jste se přesvědčit Pavla Zavadila, který šel do Brna, aby se vrátil?

Mluvil jsem s ním před přípravou, zda by byl ochotný pomoct nám jako jeden z těch zkušenějších a lídr mužstva. Ale rozhodl se, že v Opavě pokračovat nechce, a tím to pro mě bylo uzavřené.

Poté, co jste tým převzal, jste říkal, že vám chybějí hráči především na kraje sestavy.

Tím, že zůstali Helešic a přišel Celba, tak jsme to vyřešili. A jsou tam i náhrady Putyera a Kadlec.

Minule jste doma dali tři góly, když jste i v deseti remizovali s Vlašimí. Je znát zlepšení v útoku, který Opavské trápil předešlou sezonu?

V přípravě jsme porazili Púchov, Liptovský Mikuláš, v generálce jsme jen vinou neproměněných šancí remizovali s Tychami. Za mě to vypadá dobře, ale až liga ukáže, jak na tom jsme. Máme nové mužstvo, nový realizační tým, je tady nová soutěž, nový styl hry. Po podzimu můžeme posoudit, na co mužstvo má.

Je vaším cílem okamžitý návrat do nejvyšší soutěže?

Jdeme krok po kroku. Náš cíl je dát do každého zápasu všechno, co v nás je. Je to o tom nedělat chyby a proměňovat šance. O ambicích se můžeme bavit v zimě podle toho, kolik budeme mít bodů. Dávat si teď cíle by bylo nezodpovědné, protože je tam strašně moc nových věcí. Třeba po pěti kolech budeme mít otevřené oči.