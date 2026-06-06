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Kouč West po sezoně skončí v béčku Sigmy. Přijal jsem nabídku Baníku, potvrdil

Lukáš Jakubíček
  16:54
Nejen olomoucký fotbalový A tým, ale také třetiligová rezerva bude hledat nového trenéra. Ačkoli trenér Roman West před časem odmítl volání druholigové Opavy, skončí v létě po roce a půl na střídačce Hanáků. V pátek zákulisní informace potvrdil pro iDNES.cz: „Můžu říct, že k 30. červnu jsme se domluvili na ukončení spolupráce, protože jsem dostal nabídku stát se sportovním ředitelem mládeže v Baníku Ostrava, kterou jsem akceptoval.“

Kouč olomoucké rezervy Roman West. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

West nahradil v lednu 2025 Miroslava Brožka, který měl navázat na práci Tomáše Janotky, jenž se s týmem umístil na nečekaném druhém místě druhé nejvyšší ligy. S obměněným kádrem se to ale nepovedlo a po pouhém roce Sigma B spadla do třetí MSFL.

Rezerva Sigmy nastoupila pod vedením 44letého Westa do 47 utkání, z nichž 19 vyhrála. Své olomoucké angažmá ukončí bývalý kouč Slovácka či Opavy v neděli proti postupujícímu Třinci. Hanáci můžou při souhře výsledků zakončit sezonu třetí příčkou, ale taky až na šestém místě.

V zimě béčko Olomouce posílili mladí hráči ze zahraničí, trenér West si nedávno pochvaloval také zlepšení pracovních podmínek, které nastalo po změně ve vedení klubu. Série proher na přelomu dubna a května však zničila touhu po návratu do druhé ligy. Ale někteří noví hráči se do sestavy zabudovali. Především Samuel Dikoš, Filip Raška a brankář Adrián Malovec.

„Chytal nám Tadeáš Stoppen, takže Malovec začal v devatenáctce. Příležitost dostal na konci sezony, kdy Stoppen začal nastupovat za áčko. Postupně získal klid a zlepšoval se. Raška a Dikoš hráli většinu zápasů, Hapal se zranil, ale všichni se dobře adaptovali a do sestavy se dostali,“ chválil posily West.

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Osmnáctiletý Malovec a o dva roky starší Dikoš nastoupili taky v pátečním zápasu na hřišti soupeře z olomouckého kraje z Hranic. Sigma potvrdila roli favorita a vyhrála 4:0. „Domácí hráli prvních 20 minut velmi dobře. Svým presinkem nám narušovali rozehrávku a kvůli tomu jsme chybovali. Byli fotbaloví a nebezpeční. Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednoduchý zápas to rozhodně nebyl. Ohromně nám pomohla standardka a gól Deleho. Trošku jsme se uklidnili, začali hrát a měli šance. Poločas nakonec po brance Zifčáka skončil 2:0, což pro nás bylo dobré,“ radoval se West.

V první minutě druhého poločasu skóre navýšil Kevin Huňa a 22 minut před koncem upravil na konečný stav Moses Emmanuel Amasi, který v minulém ročníku naskočil za Sigmu i v Chance Lize a stejně jako dva ze tří předchozích střelců má prvoligovou zkušenost.

„Jednoznačně rozhodla kvalita soupeře. Věděli jsme, že jsou kombinačně silní, takže nemůžeme zalézt dozadu. Spousta jejich hráčů klepe na dveře áčkové šatny. V zápase se to potvrdilo, ale myslím si, že za prvních 20 minut se nemusíme stydět. Hráli jsme odvážně, napadali, kluci plnili to, co měli. Škoda, že jsme si nepomohli nějakým rohem. Naopak jsme dostali gól ze standardky ve chvíli, kdy jsme neměli hráče na hřišti,“ mrzelo domácího trenéra Miroslava Matušoviče.

Hranice se v MSFL zachránily

Díky administrativním přesunům Českých Budějovic a Chrudimi z Chance Národní Ligy se Hranice již nemusí strachovat o záchranu ve třetí lize. „Všude píšou, že jsme se zachránili, ale pro nás se nic nemění. Chtěli jsme navázat na sérii povedených zápasů, uspět v pátek a budeme chtít uspět i v Brně. Musíme se koncentrovat. Určitě nejdeme do zápasů s tím, že bychom je vypustili. Chceme sezonu poctivě dohrát až do konce,“ vybízel Matušovič.

„Hlavní cíl byla záchrana, pokud se to povedlo, jsme rádi. Jsme pokorní. Každý, kdo nás sleduje, ví, že do třetí ligy jsme šli skoro s totožným týmem, jaký jsme měli v divizi. Když se podíváme na soupeře, je tam pět ligových B týmů, Třinec, týmy s lepšími podmínkami, takže jsme asi tam, kam patříme,“ pokračoval 45letý trenér.

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Ale Hranice měly k záchraně nakročeno i sportovní cestou. Po prvních deseti jarních zápasech bez výhry vypadala jejich situace na rychlý návrat do čtvrté ligy. Následně se tým vzchopil a zaznamenal pětizápasovou bodovou sérii. Z toho třikrát nováček MSFL vyhrál. Květnové tažení ukončila v pátek Sigma.

„Na začátku jara jsme měli hodně zraněných hráčů. Absence byla šílená, kolikrát jsme jeli k zápasu v jedenácti lidech a se třemi dorostenci na lavici. Tři kluci, se kterými jsme počítali, byli zranění celé jaro. Někteří se začali postupně vracet a potom jsme začali sbírat body. Nemáme natolik široký kádr, abychom absence dokázali okamžitě nahradit, to je prostě realita. Přesto všechno si myslím, že výhra měla přijít daleko dřív. Naštěstí nakonec přišla,“ oddechl si Matušovič.

Bude v nové sezoně stát na střídačce Hranic? „Smlouvu mám do léta, potom si sedneme s vedením a uvidíme, co bude dál,“ uzavřel bývalý ligový útočník.

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