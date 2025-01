V Sigmě chci hrát víc dopředu. West o konci ve Slovácku i zcela nové výzvě

„B tým jsem, pravda, ještě nikdy nedělal, bude to nová zkušenost. Každopádně nějaké zkušenosti s pestrostí a rozmanitostí fotbalu už mám,“ říká nový kouč druholigového béčka olomoucké Sigmy.

West převzal hanácký celek na začátku ledna, bývalý trenér Miloslav Brožek skončil v prosinci na vlastní žádost kvůli rodinným důvodům „Může to někdy být náročnější, protože máte na tréninku k dispozici určité hráče, ale do zápasu vám pak přijde někdo z áčka, takže sestava a složení se bude muset změnit. To pro mě bude nové,“ dodává v rozhovoru pro iDNES.cz 43letý trenér.

Hlavní tým Sigmy vede o rok mladší kouč Tomáš Janotka. Čekáte, že i díky věku bude vaše spolupráce bližší?

Hned v prvních dnech po mém příchodu jsem měl pracovní schůzky s panem Minářem (sportovní manažer Sigmy), panem Chromým (šéftrenér akademie) a právě i s trenérem Janotkou. My se už známe jako soupeři nebo od vidění, spíše tedy z dorosteneckých kategorií. Ale je pravda, že jsme plus mínus stejně staří. Myslím, že máme na fotbal podobný pohled, nastavili jsme si nějakou spolupráci, a co jsme se bavili, nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být někde nějaký problém.

Jaké ve vás Olomouc zatím vzbudila dojmy?

Sigmu znám jako klub už dlouhou dobu, ostatně trénuji přes dvacet let, z toho drtivou většinu, zhruba patnáct let, jsem byl někde u mládeže. To znamená, že proti Olomouci jsem hrál už jako trenér žáků, dorostů i v mužské kategorii. Sigma byla v mých očích vždycky velký, silný klub a hlavně těžký konkurent se spoustou zajímavých hráčů. A musím říct, že se mi líbí i město. Před Vánoci jsme tu s rodinou byli na trzích, takže zatím mám jenom pozitivní dojmy.

Roman West bude novým trenérem B týmu Sigmy Olomouc.

Po podzimní části Chance Národní Ligy je teď už vaše Sigma B jedenáctá. Loni zakončila soutěž na úžasném druhém místě, ale předpokládám, že není vaší ambici toto nečekané umístění napodobit.

Primární cíl je samozřejmě druhou ligu zachránit, protože je to tam hodně vyrovnané. Je důležité, aby tady druhá liga byla. A pak máme další úkoly. Aby se zapracovalo co nejvíce mladších hráčů, aby právě v druhé lize dostávali příležitost, aby se otrkali v dospělém fotbale a získali zkušenosti. To všechno dopomáhá k tomu, aby měl A tým dobrý výběr hráčů, anebo aby se naši hráči dostali během půlroku až roku na úroveň, kdy se mohou přesunout právě k áčku, třeba minimálně na přípravu a pak mohou zabojovat o to stát se stálými členy prvoligového kádru.

Když jsme u toho začleňovaní, nemůže být druhá liga třeba i trošku negativní faktor? Dlouhá léta tu béčko Olomouce hrálo třetí ligu a přeci jenom, skok mezi dorosteneckou úrovní a druhou ligou může být hodně velký.

Je to jak u koho. Pro někoho skok do dospělého fotbalu může být náročný i na úrovni třetí ligy. Soubojové chování, taktika, herní vyspělost, to vše je od dorostenecké ligy odskočené. V dorostu jsou hráči takoví hektičtější, nesvázaní, v mnoha směrech i takticky nevyzrálí. Někteří hráči potřebují při přechodu mezi dospělé více času. Ale někomu pomůže, že hned naskočí do druhé ligy, protože jsou tam silnější protihráči, soutěž má lepší kvalitu a je to i adekvátnější měřítko pro úplný přechod až do první ligy. Ale myslím, že tohle celé je hodně individuální.

B tým Olomouce na Andrově stadion už více než rok neprohrál. Co za tím podle vás je?

Tak ta bilance vychází i z toho, že, pokud se nepletu, tým získal na podzim 19 bodů, z toho hned 16 bodů na domácím stadionu a tři body vítězstvím ve Varnsdorfu. Čili ten kontrast mezi venkovní a domácí výkonností je velký. Myslím, že v tom určitou roli hrál i fakt, že do domácích zápasů zasahovalo víc hráčů A týmu, kdežto ty venkovní odehráli vyloženě jen hráči vesměs bez ligových startů a ten tým byl hodně mladý. Ale určitě budeme chtít bilanci natáhnout.

Přípravu jste s týmem začal pátého ledna, první mistrovský zápas ale hrajete až v březnu. Už jste stihl poznat všechny hráče a možná i herní styl olomoucké mládeže? Nebo budete chtít nastolit novou filozofii?

Příprava je hodně dlouhá, takže mám hodně času poznat jak klub, tak prostředí i hráče. A pořádně se připravit. Už z dorosteneckých kategorií vím, jakým fotbalem se Sigma prezentuje. Hned po příchodu do klubu jsem od videoanalytika dostal spoustu, spoustu materiálů. Měl jsem možnost do všeho pořádně nahlédnout, do tréninků, do přípravy, do zápasů. Myslím, že naše pojetí hry na jaře bude podobné, jaké má trenér Janotka v áčku.

Říkáte, že byste rád podobné pojetí jako A tým Sigmy. Ale ve Slovácku jste se prezentoval spíše urputným defenzivním stylem, což není úplně to, jak Sigma na podzim vypadala.

Jenže to je vždycky dáno typologií hráčů. Vy jako trenér byste pak měl vyždímat maximum z těch hráčů, které máte k dispozici. Z nich se staví sestava, určuje se styl, který by tomu celku měl vyhovovat. A ve Slovácku to takhle dlouhá léta fungovalo. S defenzivnějším fotbalem se tam dělaly výsledky, a tak jsme na to navázali i po mém příchodu. Tady v Olomouci bude typologie hráčů jiná, takže by ten fotbal mohl být směrem dopředu více zajímavý.

Měl jste po říjnovém konci ve Slovácku i jiné nabídky?

Nějaká nabídka mi ještě přišla těsně před podpisem smlouvy tady v Olomouci, ale to už jsem nechtěl řešit, protože mi to přišlo nekorektní, když už jsem se domluvil tady. Čili, ano, nějaká možnost ještě byla. Ale Sigma se mi jeví jako klub s velkým renomé, má velkou tradici a taky mi přijde ambiciózní. Neříkám, že nějak hodně, ale patří mezi lepší kluby v Česku s výraznější stopou. De facto mě ta nabídka oslovila na první dobrou, řekl jsem si, že by to mohlo být zajímavé.

Přeci jenom, netrápilo vás, že jde „až“ o druhou ligu?

Já si vážím možnosti pracovat ve druhé lize, je to náročná a stále profesionální soutěž. Říkám, beru to jako zajímavou příležitost.

Dost se namluvilo také o vašem konci ve Slovácku, odkud šly zvěsti, že jste ztratil kabinu poté, co jste do jednoho ze zápasů nenasadil matadora Petrželu. Možná spekulacím dala za pravdu skutečnost, že po příchodu vaše nástupce, trenéra Smetany, dostal Petržela svolení hledat si nový tým a na začátku týdne přestoupil do Viktorie Žižkov. Nemrzí vás zpětně, že jste k podobnému kroku také nepřistoupil?

Samozřejmě jsem si vnitřně vyhodnotil, že některé věci se mohly udělat jinak. Ale já se k tomu nechci vracet, už je to pryč. Myslím, že pan Smetana jenom pokračuje v tom, co jsme my započali.

I tak hádám, že štace v první lize pro vás byla dobrou zkušeností.

Určitě. Hlavně atmosféra byla výjimečná. Remizovali jsme se Slavii i Spartou, porazili jsme Baník. Myslím si, že výsledkově to nebylo špatné. Samozřejmě některé zápasy mohly a měly být lepší, herně jsme třeba vypadali dobře i s Teplicemi, ale nedali jsme penaltu, dali jsme tyčku, břevno…

Už jste mluvil o ambicích klubu, co ale vaše osobní?

Mojí trenérskou ambicí je pochopitelně to, aby mužstvo fungovalo co nejlépe a posbíralo co nejvíce bodů. Abychom se v tabulce udrželi alespoň tam, kde jsme. Abychom nehráli úplně o záchranu, posunuli se výš, kde budeme mít klid na práci. A jako trenér taky chcete posouvat hráče do první ligy.

Nemáte problém s tím, že jste přišel do Sigmy sám a zůstal vám tady původní realizační tým?

Ne. Ačkoliv se stále poznáváme, tak podle slov vedení ten tým fungoval velmi dobře, takže nebyl důvod ho nějakým způsobem měnit.