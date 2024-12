Bývalý kouč Slovácka West povede béčko Sigmy. Je to prestižní klub, tvrdí

Trenérskými asistenty budou i nadále Filip Rydval a Tomáš Lovásik. „Poté, co trenér Brožek požádal o uvolnění, jsme hledali nového trenéra, což v tomto období nebylo úplně snadné. Věříme, že Roman West bude správnou volbou. Z minulosti už má zkušenosti s druhou ligou, a stejně tak vedl mládežnické týmy,“ řekl sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Dohodli jsme se nakonec velmi rychle. Jsem rád, že můžu být zpátky u trenérské práce, navíc ve výborném klubu, který má velké renomé. Řešil jsem i jiné nabídky na úrovni druhé ligy. Sigma ale byla vždycky v mých očích velmi prestižní klub, s velmi dobrým jménem na ligové úrovni. V dorostu, kdy jsem proti ní stál jako soupeř, tak na mě dýchala opravdu jako top v republice,“ řekl West klubovému webu Sigmy.

Nový trenér se týmu ujme v lednu, do konce roku je oficiálně stále ve funkci Brožek, který skončil na začátku prosince z osobních důvodů. „Mrzí mě to kvůli rozdělané práci. Sigmu považuji za velmi dobrý klub, nicméně potřebuji v tuto chvíli vyřešit osobní záležitost. Proto jsem se po konzultaci s rodinou rozhodl požádat o ukončení smlouvy,“ uvedl Brožek.

„Určitě to přinese nějaké nové věci a bude to trochu jiný způsob práce. Trénoval jsem u přípravek, přes žáky a dorosty vlastně všechno na různých úrovních. B tým pro mě bude ale nová zkušenost. Výhoda teď je, že příprava bude dost dlouhá, nějakých osm týdnů od začátku v lednu do prvního mistrovského zápasu,“ cítí West.

„S ambicemi je to u B týmu samozřejmě složité. Výsledkově budeme chtít být co nejúspěšnější a pomoct v rozvoji hráčům natolik, aby se co nejdříve prosadili do kádru A týmu,“ doplnil West s tím, že chce nastolit v Olomouci konstruktivní, aktivní fotbal s vysokým presinkem a dominancí a nad soupeřem.

West kromě Slovácka koučoval Vítkovice, Hlučín, Opavu nebo Třinec. Chvíli figuroval také v mládeži Baníku Ostrava. U mládeže působil i ve Slovácku, odkud se posunul ke svému prvnímu angažmá v nejvyšší české soutěži.