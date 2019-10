Liberecký střelec Potočný se vzdal penalty. Nejsem hamoun, říká

„Kamil mě poprosil, abych mu ji nechal a já určitě nejsem hamoun. On to navíc potřeboval, byl hlavou trošku dole,“ řekl Potočný, který jinak pokutové kopy v Liberci zahrává. „Neříkám, že mi to v první chvíli nevadilo, ale když ji proměnil, byl jsem rád, že jsme dali další gól.“

Mara nekompromisní ranou pod břevno ze značky pokutového kopu zvýšil na 4:2 pro Liberec a tímhle výsledkem také pondělní dohrávka 11. kola U Nisy skončila.

Byl to však hlavně zápas Romana Potočného, který předvedl skvělý výkon. Nejenže zařídil penaltu, ale jeden gól sám dal a na další přihrál.

Přitom ho od začátku omezoval natažený sval na noze. Nemohl se do míče opřít tak, jak by chtěl. „Taťka mi vždycky říkal, že dokud mi nevisí noha na kůži, musím hrát,“ usmál se Potočný. „Nejsem takový, abych si chodil někam stěžovat, že nemůžu, v tomhle jsem poctivý. Jsem ve Slovanu tři roky a musím zaklepat, že jsem ještě nebyl zraněný.“ V 77. minutě si nakonec řekl o střídání, aby se nezranil ještě víc.

Jeho gól z 23. minuty byl pro vývoj utkání hodně důležitý. Chvíli předtím totiž dali hosté dvě rychlé branky a Liberec rázem prohrával 1:2. Díky Potočného trefě hlavou však Slovan vyrovnal a po změně stran už zápas ovládl.

„Byl to skvělý míč od Maliny (Tomáše Malinského), který to výborně kopl. Máme zavírat zadní tyč, naštěstí jsem tam byl a snažil se to dát hlavou do protipohybu gólmana, což se povedlo,“ komentoval svou trefu Potočný. Na kontě má letos už pět gólů a patří k nejlepším střelcům ligy.