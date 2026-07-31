Velké peníze přijdou rychle, ale stejně rychle mohou zmizet. Největší chybou mladých sportovců je podle Poloma utrácení za zbytečnosti a špatné investice. „Člověk si posune životní úroveň a už z ní neumí slevit,“ říká v rozhovoru 34letý expert na finanční gramotnost sportovců.
Bývalý ligový fotbalista pomáhá mladým hráčům pražské Sparty a ve firmě JPL spravuje finance a poskytuje kompletní servis předním českým fotbalistům a hokejistům.
Co všechno od vás sportovci očekávají?
Chtějí vizi. Strategii, která je provede od první smlouvy až k tomu, aby byli po kariéře finančně zajištění ideálně tak, že nebudou muset pracovat, pokud sami nebudou chtít. Zajímáme se i o jejich rodiny. V první řadě řešíme bydlení, právo, daně, investice a správu majetku. Zkrátka servis od A do Z.
Mladý člověk obvykle nemá vysoké náklady, a proto by měl odkládat co nejvíce. Samozřejmě tak, aby si zároveň udržel kvalitní život.