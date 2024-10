Kroměříž je výborná adresa. Slovácko bude svátek, říká trenér Dobeš

„Těšíme se, každé utkání proti prvoligovému soupeři je pro nás výjimečné, sváteční,“ říká někdejší hráč Zlína, střížkovských Bohemians nebo gruzínský šampion s Dinamem Tbilisi. A od léta kouč ještě loni druholigové Kroměříže.

Začíná se hodně brzy. Budete mít absence?

Kluci chodí do práce, studují, ale nikdo nic neříkal. Počítám, že to vyřeší půl dne volna. Budeme v nejsilnějším složení, Slovácko je obrovský favorit, stejně jako v předchozím kole Karviná. My se pokusíme poprat o výsledek. Když se sejdou všechny okolnosti, můžeme překvapit.

Máte výtečně rozjetou třetí ligu, budete někoho šetřit?

Půjdeme do zápasu naplno jako do jiných utkání. Tenhle přístup se nám vrací ve výsledcích. Do soboty si kluci odpočinou. Ještě máme čtyři kola.

Slovácko prohrálo v Liberci 0:4, vyměnilo náhle trenéra. Jaký to může mít vliv?

Někdy odchod trenéra pomůže, ale nemusí to také nic znamenat. Záleží, jak to v týmu fungovalo, jestli skončil kvůli výsledkům, nebo řešili vnitřní záležitosti. My se připravíme tak, abychom byli Slovácku důstojným soupeřem.

Včetně poháru máte bilanci třinácti vítězství a dvou remíz. Jste překvapený, jak vám to báječně jde?

Nikdo to nemohl po sestupu čekat. Mužstvo se dávalo dohromady, půlka byla nová. Důležité bylo, že jádro, které vybojovalo postup do druhé ligy, zůstalo pohromadě. Vhodně jsme ho pak doplnili. Všichni máme radost, ale nelétáme v oblacích. Ještě nejsme ani v polovině soutěže.

Průměrně střílíte tři góly na zápas. Sázíte na ofenzivní fotbal?

Chceme, aby bylo jasně vidět, že si jdeme za vítězstvím. Nechceme čekat, co se stane, spoléhat na standardní situace. Potřebujeme střílet branky a máme šikovné kluky do ofenzivy.

Čtyři nejlepší střelci jsou záložníci. Není to paradox?

Hráči se prolínají, záložníci se dostávají do koncovky. Chceme mít hodně hráčů ve vápně, být nebezpeční. Do útočení se zapojují i obránci.

Nejlepším střelcem je bývalý prvoligový záložník Lukáš Holík. Je rozdílový na tuhle soutěž?

Když jsem ve Zlíně končil, tak zrovna začínal. V Kroměříži se dostal do výborné formy, rozhoduje zápasy, padá mu to.

Poslední duel v Třinci, kde jste v duelu o první místo remizovali 1:1, vynechal. Nastoupí v poháru?

Byl nemocný. Rozhodneme se podle toho, jak bude vypadat. Ve formě, kterou má, nám chyběl. Máme v kádru dost hráčů, kteří ho můžou zastoupit.

Zároveň máte i pevnou obranu, která drží průměr pod jednu inkasovanou branku. O čem to svědčí?

Chytají dobře gólmani. Dozadu jsme kompaktní a souvisí to i s naší hrou. Chceme držet co nejvíce míč, a tím pádem nepouštíme soupeře do šancí.

Klub po sestupu z druhé ligy avizoval, že chce tým stabilizovat a časem se do druhé ligy vrátit. Zkusíte to už v této sezoně?

Bavili jsme se s vedením, že by se to mohlo povést. Záleží, jak dokončíme podzim. Pak je dlouhá zimní pauza a na jaře se často pozice otáčejí, vyhrávají týmy ze spodku. Na postupové myšlenky je brzy.

S Třincem jste se na čele utrhli. Bude to o vás dvou?

Momentálně je to náš největší konkurent. Mohli jsme tam vyhrát, kdybychom odskočili na 2:0. Inkasovali jsme z poslední standardky. Ale to je fotbal. Nic se neděje. Rozhodne se na jaře. Teď se soustředíme na Slovácko.

Dlouho jste působil u zlínské mládeže. Je pro vás Kroměříž velkou změnou?

Trénoval jsem osmnáctku, což se blíží mužskému fotbalu. V dospělém týmu jsou hráči osobnosti, důležité je dobře vycházet s kabinou. Mám šikovné kolegy a všechno funguje.

Hned v létě jste kývl na kroměřížskou nabídku.

Neváhal jsem. Už předtím jsem přemýšlel, že se chci posunout k chlapům. Kroměříž je výborná adresa. Má kvalitní mládež, zázemí, má ambice, nemám to ze Slušovic daleko. Ideální start.

Jaké máte trenérské ambice? Co druhá, první liga?

Teď o tom nepřemýšlím, koncentruji se na přítomnost. Trenérské řemeslo je ošidné.

Před vámi trénoval Kroměříž váš bývalý spoluhráč Bronislav Červenka. Motivují vás jeho úspěchy?

V Kroměříži zanechal hlubokou stopu, postoupil s ní do druhé ligy. Pár věcí jsme probrali, jak to v klubu funguje.