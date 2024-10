Že je vymalováno? Trošku jsem se orosil, přiznal Dobeš po skalpu Slovácka

V září Kroměříž doma skolila Karvinou 1:0, o měsíc později potupila Slovácko dokonce 3:1. „Je neskutečné, co se nám povedlo. Jsem na kluky hrdý, jak zápas zvládli,“ pokračoval Dobeš ve chvále.

Ne, nebylo to náhodné vítězství. Domácí outsider velkého favorita jednoduše přehrál, jeho kombinační fotbal byl efektní i efektivní.

„Chceme vyhrát každý zápas. Že to byl soupeř z první ligy, na tom nic nemění. Rozdíl mezi týmy je, ale je to na jeden zápas a my jsme toho dokonale využili,“ povídal záložník Lukáš Holík, který nastoupil pod antibiotiky na závěrečných dvacet minut a za krátký čas vyčaroval dvě asistence.

„Více než čtvrthodiny bych nezvládl. Kdyby to nebyl pohár proti Slovácku, zůstal bych v posteli.“

Takhle mohl vymyslet góly pro Červenku s Bartošem.

„77. minuta, co dodat, je vymalováno,“ odvázal se domácí hlasatel, když Holík po patičce Moučky místo očekávané střely zvolil překvapivý centr na volného Červenku, který hlavou potupil Fryštáka jesličkami a Kroměříž vedla 2:0.

„Trošku jsem se orosil, když jsem slyšel, co hlásí,“ přiznal Dobeš. „Do konce zbývalo ještě dost času a hráli jsme proti ligovému soupeři.“ Definitivně si mohl oddechnout až se závěrečným hvizdem, kdy přidal Bartoš v nastavení pojistku.

Slovácko předtím zápas trefou Kozáka zdramatizovalo, Kroměříž si ale zasloužený postup vzít nenechala a už se těší na los osmifinále. „Sparta, Slavia, ať je to atraktivní,“ přál si Holík.

Na Slovácko padla ještě těžší deka, než na něm ležela po sobotním výprasku 0:4 v Liberci, po které skončil trenér Roman West.

V Kroměříži vedli hostující mužstvo jeho asistenti Janové Palinek s Baránkem, jenže efekt byl opačný – Slovácko ostudně ruplo.