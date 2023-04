První sudí, který přiznal vinu. Dál nemluvil. Zvrtává se nám to, řekl soudce

Janochovu výpověď si přišel k soudu vyslechnout i Berbr, ačkoli v úterý požádal o další projednávání věci ve své nepřítomnosti. Ze zdravotních důvodů se ve středu nedostavil někdejší funkcionář Litoměřicka Marek Pýcha, který měl také vypovídat.

Janoch je první, kdo přiznal vinu. S žalobcem pak uzavřel dohodu o vině a trestu, o níž bude soud následně rozhodovat.

„Celé záležitosti velmi lituji,“ zahájil četbu svého prohlášení z předem připravených papírů. Další výpověď nicméně odmítl, čímž zaskočil i soudce Vladimíra Žáka.

„Měl jsem na vás připravenou řadu otázek,“ uvedl předseda senátu. Konstatoval, že si dovede obtížně představit schvalování dohody, pokud Janoch odmítá další výpověď, byť na to má jako obžalovaný právo. Janoch se totiž vyjádřil jen k zápasům, kde se podle obžaloby jednalo o přijetí úplatku. Vynechal ale zcela prohlášení o fungování organizované zločinecké skupiny, která se podle obžaloby na ovlivňování zápasů podílela. „A to je ta daleko závažnější věc,“ řekl Žák.

Janoch přiznal, že přijal úplatek při dvou zápasech Slavoje Vyšehradu, jenž je jako klub v celé kauze rovněž obviněný. Jednalo se o duely proti Ústí nad Orlicí a Litoměřicku v květnu a v červnu 2019.

„Obžalovaný nemá povinnost vypovídat, zároveň platí zásada zákazu sebeobviňování. Může uzavřít dohodu a může být schválena i bez výpovědi obžalovaného, to problém není. My jsme jenom chtěli ověřit základní postoj, jestli obžalovaný v danou chvíli uzavírá dohodu s plným vědomím rozsahu té věci, ke které se doznává, která je poměrně závažná. Jestli je to skutečně svobodná vůle a vědomí všech následků,“ řekl agentuře ČTK po jednání Žák.

Berbr o Janochovi u soudu řekl, že byl dobrým rozhodčím a že určitě nebyl v žádné organizované skupině. Pokud podepsal dohodu o vině a trestu, je to podle Berbra zcela účelové jednání.

Právě Berbr, který u soudu hodiny mluvil v úterý a veškerou vinu odmítl, celou dobu v čele organizované skupiny stál. Lidé okolo něj se měli v letech 2019 a 2020 podílet na ovlivňování deseti zápasů druhé a třetí ligy.

Kromě něj je obžalovaný také bývalý sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grímm, bývalý prvoligový hráč Michal Káník a další rozhodčí, delegáti či fotbaloví funkcionáři. Berbr se navíc s dalšími lidmi zpovídá ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu. Za vedoucí pozici v organizované zločinecké organizaci mu hrozí až 12 let vězení.

Soudní jednání je naplánované na celkem 45 dní až do prosince. Soudce Žák ale dnes ČTK řekl, že si začíná myslet, že do konce roku se rozsáhlý případ nepodaří uzavřít. „Trochu se nám to zvrtává,“ připustil v jednací síni. Podle plánu už mělo být po dnešku vyslechnuto pět obžalovaných, hovořili ale zatím jen tři. Berbr, Hájek i Janoch přečetli svá prohlášení a dál odmítli vypovídat. Jednání pokračuje ve čtvrtek výpovědí Káníka, který rovněž projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu.