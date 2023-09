Chcete mi dát trest jako za dvojnásobnou vraždu, stěžuje si Berbr

Kauza má už čtyři odsouzené. Soudci před dvěma týdny schválili podmínky, peněžité tresty a zákazy činnosti těm obžalovaným, kteří se na trestech dohodli se státním zástupcem.

Ze zbývajících sedmnácti obžalovaných a klubu Slavoj Vyšehrad v pondělí k soudu osobně dorazil jen Roman Berbr, kolem kterého se celý případ točí.

V půlhodinovém proslovu, který měl opět připravený a přednášel ho z papírů, opět zopakoval, že on o žádných nekalých praktikách ve fotbale nic neví, nikomu nic nepřikazoval a neexistovala žádná zločinecká skupina, jejímž měl být podle obžaloby hlavou.

Hodně času věnoval Berbr přepisům protokolů s výpověďmi všech obžalovaných u soudu, které od zahájení hlavního líčení letos na jaře v dubnu, v květnu a v červnu zazněly. Soud je rozeslal advokátům i obžalovaným.

Momentka ze soudu s bývalým místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem (na snímku za dveřmi při přestávce).

„Jsou tam překlepy, špatné koncovky, jiná slova. Nevadí mi tohle všechno, jako to, co se stalo s mojí výpovědí,“ prohlásil Berbr na úvod.

„Na tu jsem se připravoval dva roky, abych tu všechno vysvětlil. Když jsem pak četl protokol, moje výpověď začíná koncem, uprostřed je začátek a končí prostředkem mé výpovědi. Nechápu to. Státní zastupitelství mi chce dát trest jako za dvojitou vraždu, proto se nedivte, že se k tomu vyjadřuji,“ zdůraznil Berbr ve svém téměř půlhodinovém vystoupení.

„Nehledáme gró, ale míru zavinění. Proč v protokolech jsou jen odpovědi, ale nejsou tam otázky? Přitom dotazy jsou důležité. Budu se bránit tak, jak to nyní cítím. Musím být ještě pozornější a vyjadřovat se ke všemu.“

Podle Berba je možné výpovědi spoluobžalovaných rozdělit na ty, které odpovídají realitě. V této souvislosti zmínil jméno rozhodčího Jana Cihláře. „Ale jsou výpovědi, u kterých nevím, jestli mám brečet, nebo se rovnou zastřelit,“ prohlásil Berbr.

Dalšího, kterého zmínil, je sudí Marek Janoch. Ten se už dohodl se státním zástupcem na odsouzení a soudci trest schválili.

„Když jsem si přečetl, co říkal, z devadesáti procent je to o tom, aby vyšel vstříc státnímu zástupci,“ prohlásil Berbr. Podle svých slov v jeho výpovědi nenašel nic, co by potvrzovalo zločineckou organizaci ve fotbale, jíž měl být Berbr hlavou.

I když Janoch v dohodě souhlasil, že pracoval pro zločineckou organizaci a přijal úplatek, ač podle svých slov nic neovlivnil. „Přiznal lež nebo své individuální selhání. Tímhle způsobem by se na mě dalo hodit cokoli. Grímm přesně věděl, co chce, aby z toho vyklouzl. U zbylých si nejsem jistý, že vědí, na co kývli,“ prohlásil Berbr.

Berbr znovu zopakoval, že ve fotbale neexistovala žádná organizovaná zločinecká skupina ani ovlivňování výsledků zápasů či nominací rozhodčích na zápasy.

Zároveň si postěžoval, že od počátku případu je porušovaný zákon v jeho neprospěch.

„Dva rozhodčí řekli, že jim bylo na etické komisi předčítáno ze živého spisu, přitom přípravné řízení je ze zákona neveřejné,“ poukázal Berbr.

„A z toho, co jsem o sobě slyšel v televizi a v rozhlase, to je jako kdybychom ovlivňovali skoro celý svět. Přitom já se změnou rozhodčích vůbec ničeho nedopustil,“ zopakoval Berbr.

Případ začal zatčením Berbra a dalších dvaceti rozhodčích, delegátů a funkcionářů v říjnu 2020.

Berbr do té doby vykonával funkci místopředsedy asociace, ale fotbalu v Česku fakticky vládl. Vedle obvinění z ovlivnění zápasů čelí také skutku, že podvodným jednáním společně s dalšími obviněnými připravil Plzeňský krajský fotbalový svaz, jehož byl šéfem, o víc než 2,32 milionu korun.

Berbr putoval na několik měsíců do vazby, stejně jako Roman Rogoz, někdejší sportovní ředitel Vyšehradu. Do vazby soud poslal také rozhodčího Tomáše Grímma a bývalého prvoligového hráče Michala Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní obžalované z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.

Grímm později získal status spolupracujícího obviněného. Od soudu vyvázl s půlroční podmínkou a pokutou 198 tisíc korun.

Trest zná také delegát Miroslav Skála z Plzeňska. Dohodl se na osmiměsíční podmínce s dvouletou zkušební dobou, peněžitém trestu 48 tisíc korun a čtyřletém zákazu výkonu funkce delegáta.

Dalším odsouzeným je Petr Tarkovský, který však s fotbalem nemá nic společného. Soud za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti uložil osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců a pokutu 55 tisíc korun.

Někdejší sudí Marek Janoch dostal podmínečný trest na osmnáct měsíců, pokutu 350 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti. Přiznal se k přijetí úplatků za potenciální ovlivnění zápasů v třetí lize.