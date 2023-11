Pískej fifty fifty. Mám tě rád, chceš do ligy? Berbr se slyšel z odposlechů

Když obžalovaní telefonovali s Romanem Berbrem, často se zdravili: „Čest!“

Někteří Berbra v telefonu oslovovali jako Náčelníka.

V hovorech bývalému místopředsedovi hlásili, jak dopadla fotbalová utkání i jestli tam byly nějaké průšvihy.

A také se po telefonech řešilo přeobsazování rozhodčích na vybrané zápasy. Občas se někteří volající i Berbr v telefonu představovali jako instalatér.

„Nazdar. Co děláš?“ zněl soudní síní z reproduktorů hlas Romana Berbra z jara 2020.

„Teď předávám zakázku na Arkádách,“ odpovídá mu do telefonu jeden z rozhodčích.

„Protože tě mám rád, dám tě do ligy. Chceš to?“ ujišťoval se Náčelník.

„Jo, budu rád. Všechny věci mám vyřešený, rozvod vypořádaný,“ vypočítal obratem vybraný arbitr, kterému Berbr řekl, že s ním počítá.

„Děkuju moc, mějte se,“ odpovídá veselým hlasem volaný muž.

Soudní síní zněly i jiné nahrávky. Některé vybral k přehrání státní zástupce, některé Berbrův advokát.

„Hele, ty jedeš v sobotu do Rokycan na zápas s Mýtem? Já to chci úplně fifty fifty. Udělej to 50:50, prostě to udělej dobře,“ telefonoval si podle odposlechu Berbr na jaře 2019 s rozhodčím.

Deset petek piva

Zaznamenané jsou i telefonáty, kdy volá sudímu, aby nezblbnul. Ale také telefonát mezi rozhodčími, kdy jeden z nich říká, že má pro dalšího deset petek piva. Volaný nejprve nechápe, po doporučení, aby přemýšlel, pak vydechne úlevně své: „Aha...“ Podle policistů šlo o dělení úplatků.

To všechno znělo ve čtvrtek několik hodin největší síní Okresního soudu Plzeň-město, kde soudci už od jara řeší kauzu fotbalové korupce a ovlivňování zápasů kolem Romana Berbra, klubu Slavoj Vyšehrad a jeho bývalého sportovního ředitele Romana Rogoze i dalších devatenácti lidí.

Z obžalovaných k soudu opět přišel jen Berbr. I když jeho advokát v pondělí protestoval proti přehrávání odposlechů s odůvodněním, že podle jeho názoru je policie pořídila nezákonně, řekl, že nakonec je rád, že u soudu zazněly.

„Každý odposlech, každý přepis jsou strašidelné. Proto se sem spoluobžalovaní bojí chodit. Hovory se zdají podezřelé, zašifrované. Ale nejsou. Jsou úplně běžné, není tam nic, co bych nedokázal vysvětlit. Odposlechy od policie jsou nepřijatelné, ale pro vás podprahové, abyste měli dojem, že je všechno špatně,“ prohlásil Berbr.

Ten odhadl, že když ho policisté odposlouchávali, míval v té době kolem tisícovky hovorů týdně.

„Prošel jsem si všech 747 stránek odposlechů, je tam asi mých osmdesát telefonátů. Sledovali mě dvacet měsíců, takže tam měli kolem dvaceti tisíc hovorů. Oni jich vyselektovali do spisu kolem osmdesáti. Vybereme telefonáty, doděláme šifry a máme příběh, který může natočit televize. Já jsem na těch 747 stránkách nenašel nic, že bych něco vzal, že bych dal k něčemu pokyn,“ snažil se přesvědčovat soudce o své nevině hlavní obžalovaný.

Výměny rozhodčích, které inicioval, vysvětloval třeba tím, že se dozvěděl o nabídkách od majitele klubu.

„Když jsem byl na asociaci, říkali jsme rozhodčím, ať třeba i sprostě úplatek odmítnou. Aby si pamatovali, že funkcionáři je potřebují jen 90 minut, a pak přemýšlejí o dalším. Nemůžu přece rozhodčímu říct, že ho vyměním kvůli tomu, že tam majitel něco nabízí, a posíláme tam pískat někoho, koho nezná,“ tvrdí Berbr.

Podle státního zástupce měl být hlavou zločinecké skupiny působící ve fotbale, která ovlivňovala i zápasy. Proto mu hrozí nejvyšší trest ze všech.

Berbr a většina obžalovaných obvinění odmítá. Zatím čtyři souzení se přiznali a se státním zástupcem si dohodli podmínky a peněžité tresty doplněné o zákazy činnosti ve fotbale, které soudci schválili. Rozsudek by mohl zaznít v první polovině příštího roku.