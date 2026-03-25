Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Autor:
  16:17
Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho přesun do Brna. „Asi hodinu po utkání Artisu s Ústím mi volalo brněnské vedení, jestli bych se s nimi nemohl sejít,“ ozřejmuje zkušený kouč.
Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jak se zrodil váš přesun do Artisu?
V sobotu po zápase. Do té doby jsem s Artisem neměl žádný kontakt. Domluvili jsme si schůzku na neděli a narychlo jsme se domluvili. Vůbec nevím, jak se to dostalo do některých novin a na servery, které už od čtvrtka psaly, že mě Artis oslovil. První kontakt s klubem jsem ale měl až v sobotu večer po zápase.

Proč jste se rozhodl na nabídku kývnout?
Důvody jsou jednoduché. Za svou kariéru jsem trénoval tři mančafty v lize (Žižkov, Příbram, Karviná) a tři ve druhé lize (Vlašim, Táborsko, Opava). Ve všech mužstvech se kádry skládaly tak, že jsme brali hráče po skončení smlouvy, výběr tím byl hodně omezený. Hráči se prakticky nekupovali. Tady jsem poprvé v mužstvu, kde je možnost si kádr trochu poskládat, typologicky si vybrat hráče na pozice, které chcete. Kvalita kádru je tady velká. Ambice klubu, možnost rozvoje i profesního růstu převážily nad úspěchem, který v Opavě v tu chvíli byl.

Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana

Je ve smlouvě podmínka, že byste v případě nepostupu z Artisu odešel?
Ve fotbale nikdy nevíte, jak dlouho někde budete, ale já podepsal smlouvu na dva a čtvrt roku. Není v ní žádná podmínka typu, že tady budu jen v případě postupu.

Netajíte se tím, že chcete do ligy. Dokážete to na nové adrese?
Kdekoliv jsem, chci vyhrávat, proto to dělám. Kdyby to tak nebylo, bylo by něco špatně. Chci vyhrávat s každým mužstvem a všude, kde budu.

Jaký máte první dojem z mužstva a z toho, co vás čeká do zbytku sezony?
Určitě dobrý. Počasí se nám povedlo, hráči se snažili, všechno bylo v pořádku. (usmívá se) Samozřejmě je na začátek spousta nových věcí, jak ode mě, tak od nich. S hráči jsme proto měli delší debatu o tréninkovém procesu i o nastavení směrem k zápasům. Teď máme dalších deset dnů do prvního mistrovského zápasu, abychom se dobře připravili a zvládli důležitý zápas v Kroměříži.

Nový trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník dnes poprvé vedl svůj tým na tréninku

Když jste si Artis analyzoval na dálku, říkal jste si, že vás čeká hodně práce, nebo že tu budete chtít hrát úplně jinak, než tomu bylo doteď?
Zjednoduším to. Když přijdete do mužstva, které má takovou kvalitu a má z posledních třinácti zápasů jen dvě výhry, tak je asi něco špatně. Víme, že nás čeká hodně práce, ale myslím si, že kvalita je tady velká. Potřebujeme to správně nastavit a zase naučit mužstvo hlavou vyhrávat. Nemáme moc času, takže to musíme zvládnout co nejrychleji.

Dokázal jste si už vyhodnotit, proč tady bylo v poslední době tak málo výher?
Samozřejmě, že jsem si to hodnotil, něco v hlavě mám. Ale potřebujeme, aby z nás Kroměříž byla překvapená, takže o tom teď mluvit nebudu.

Je pro vás důležité, že jste přišel právě v reprezentační pauze a máte trochu víc prostoru se s týmem sžít?
Určitě, je to ideální. Máme nějaký prostor, zhruba dvanáct dní do prvního mistrovského zápasu, aby hráči poznali mě a já poznal je. Můžeme se fotbalově lépe připravit.

Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Vidíte Artis kvalitativně výš než Opavu, minimálně co se týče individuální kvality kádru?
V Opavě byli taky zajímaví hráči, fotbalisté, kteří na ligu mají – třeba Papalelé, podle mě momentálně nejlepší křídlo druhé ligy. Byli tam další zajímaví hráči. Ale celkově, když to porovnáme, je ta šíře a kvalita kádru tady větší. Ukázalo se to i v zápase, který jsme s Artisem hráli 3:3. Do sedmdesáté minuty jsme byli jednoznačně lepším mužstvem, ale v pětasedmdesáté jsme střídali my i Artis. Jim přišla z lavičky velká kvalita, nám ne.

Proč podle vás může být právě Artis prvním týmem, který po delší době postoupí do ligy přes baráž?
Protože tihle hráči jsou zvyklí hrát ligové zápasy, jsou zvyklí hrát pod tlakem a před velkou diváckou kulisou. Druholigová mužstva takhle těžké zápasy v sezoně prakticky nemají, třeba tři čtyři. Hráči obouchaní ligou jich odehráli mraky a jsou na to mentálně lépe připravení. Nemyslím si, že v baráži rozhoduje jen fotbalová kvalita, ale hlavně nastavení hlavy, abyste takové zápasy zvládli. Hráči se umějí s tlakem srovnat, tím bychom se měli ligovým týmům vyrovnat i fotbalově. Pak máme šanci baráž zvládnout.

Je vám jedno, jestli skončíte druzí, nebo třetí?
Ne, není. Za posledních několik let se tam žádný druholigový tým přes baráž nedostal, takže už tohle by byl obrovský úspěch. Je lepší, když skončíte druzí v tabulce a relativně byste měl dostat slabšího soupeře. Navíc začínáte venku a končíte doma, což považuji za výhodu. Ale v té chvíli už si stejně nevyberete.

Fotbalisté Artisu Brno slaví postup přes Liberec ve 3. kole MOL Cupu. (30. září 2025)

Jak to vypadá se zdravotním stavem Jeana-Davida Beauguela?
Je pořád zraněný. Už jsme se ale posunuli, začíná běhat a lehce trénovat. Věřím, že během čtrnácti dnů bude k dispozici, protože si myslím, že je pro nás a pro styl hry, který chci hrát, strašně důležitý.

Máte už představu o gólmanské jedničce?
Ještě nemám. Měli jsme první trénink, Tomáš Holý byl zraněný, teď už týden nebo deset dní trénuje, takže potřebuju vidět, v jakém stavu vůbec je. Máme na to ještě čas.

Už jste naznačil, že tady máte poprvé možnost trochu skládat kádr i za nějaké peníze. Máte v hlavě už něco na léto?
To je ještě daleko. Jsem tady dva dny, teprve se sžívám s mužstvem, hledám jeho silné a slabé stránky. Teď se musíme dobře připravit na Kroměříž. Prostor na to, abychom si řekli, na kterých postech chceme posílit a jaké hráče přivést, ještě bude.

Zmínil jste zkušené hráče, kterými jsou například Radim Breite nebo Jan Navrátil. Od nich se asi čekalo víc. Je jedním z hlavních úkolů je nabudit?
Určitě. Potřebujeme, aby obrovské zkušenosti a kvalitu předali i ve druhé lize. Myslím, že si v tom prvním momentě mohli myslet, že ta soutěž bude jednodušší. Teď zjistili, že je obrovsky těžká a že pokud se opravdu nevymáčknou na sto procent, mužstvu nepomůžou. Věřím, že už dozráli, jejich výkon půjde nahoru a pomůžou nám.

Proč s vámi nikdo z realizačního týmu Opavy nepřešel do Brna?
Realizační tým klub neuvolnil, takže tam musel zůstat.

Je pravda, že si chcete v létě přivést někoho z Opavy do realizačního týmu?
Uvidíme, co se bude dít v létě. Děláme fotbal, nevíte, co bude za týden.

V potížích je také Latka. Uplácel sudího v boji o záchranu? Obvinění odmítám, tvrdí

Jak moc vás zasáhla zveřejněná kauza v moravském fotbale, která sahá i do vašeho bývalého klubu?
Všechno, co se děje špatně směrem k fotbalu, je špatně. Tyhle věci by tam neměly být. Fotbal by měl být radost a měl by lidi bavit, neměly by tam být okolní vlivy. Doufám, že toho bude co nejmíň. Těžko se mi k tomu vyjadřuje konkrétně. Vůbec přesně nevím, co se tam stalo. V médiích něco vyběhlo, ale abych řekl pravdu, ještě jsem si to ani nepřečetl. Po nástupu do Artisu bylo během dvou dnů tolik práce, že o tom v podstatě nic nevím, těžko se k tomu můžu vyjadřovat.

Situace v Opavě vám ale může tabulkově pomoct…
To je jedna věc, může to zanechat nějaké stopy, mohou tam být nějaké odečty bodů. To by nám mohlo pomoct. Ale pokud nezačneme vyhrávat, nepomůže nám vůbec nic. Od začátku to mám postavené tak, že je to o nás. Nemusíme koukat, co se stane náhodou jinde. Musíme sami svoje výkony přetavit v to, abychom potvrdili ambice, které klub má.

Jak na váš odchod reagovali fanoušci v Opavě?
Jenom negativně. (smích) Všichni víme, že v Opavě jsou fanoušci takoví, že když se vám daří, milují vás a jsou fantastičtí. Když se něco stane, je to zase přesně naopak. Já jim ale můžu jen poděkovat, protože za celou dobu, co jsem tam byl, nás skvěle podporovali a všechno fungovalo.

S jakým pocitem z Opavy odcházíte?
Přišel jsem tam v době, kdy bylo mužstvo na čtrnáctém místě tabulky, s úkolem tým zachránit. Ten jsem splnil. To, že jsme v aktuální sezoně hráli o barážové příčky, i jsme na nich byli, bylo trošku nad plán. Povedlo se to vytáhnout takhle daleko. Odcházel jsem s čistým stolem.

Říká se s humorem, že jste „vítěz“ korupční kauzy, souhlasíte s tím?
To se prostě potkalo. Vůbec jsem nevěděl, že se v Opavě něco takového odehraje. Někdy máte štěstíčko, já jsem ho teď asi měl v tom, že jsem v pravý okamžik odešel.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Hlavní trenér SK Artis Brno Roman Nádvorník

Ještě na začátku jara Artis o body obral, ve středu už vedl jeho trénink. Trenér Roman Nádvorník si v sobotu nadělil k třiapadesátinám výhru Opavy nad Jihlavou 3:1, o den později už se upekl jeho...

25. března 2026  16:17

Kauzu jsme začali řešit už před třemi lety, říká Fousek. Tehdy najal jejího strůjce

Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky

Když byl před třemi lety předsedou fotbalové asociace, angažoval Petr Fousek nového integrity officera Kamila Javůrka. Právě ten v úterý dopoledne zasedl vedle současného předsedy Davida Trundy, aby...

25. března 2026  15:09

Koubek zřejmě změní formaci, do základu i Darida. Kdo by měl proti Irsku nastoupit?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Zadní řada se třemi stopery, ve středu pole veterán Darida, volnost pro Šulce, na hrotu Schick? Jakou sestavu lze v prvním zápase nového trenéra fotbalové reprezentace Miroslava Koubka očekávat?

25. března 2026  14:58

Policie stíhá 32 obviněných ve fotbalové kauze. Část je v organizované skupině

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Policisté stíhají 32 lidí v souvislosti s korupční kauzou spjatou s ovlivňováním utkání a sázkovým podvodům. Obvinění jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizace výnosů z...

25. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:42

Na Česko za statisíce. Jak irští fanoušci shání lístky na baráž přes překupníky

Troy Parrott, který v minulých týdnech v dresu Alkmaaru pomohl zničit Spartu,...

Oficiální cestou už lístky na baráž o mistrovství světa mezi fotbalisty Česka a Irska neseženete. Někteří fanoušci jsou ale ochotní si ve snaze dostat se do Edenu připlatit a spoléhat na překupníky,...

25. března 2026  14:37

Gabriel: Korupce? Ve 3. lize je to desetkrát horší. Sázkařská mafie se nelekne

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno....

Cinklé zápasy, podvodné sázky, úplatky. Ani v postberbrovské době nezmizela špína z fotbalu, jak ukazuje jeho nová korupční kauza. Jste překvapení? Šéf fotbalového Varnsdorfu Vlastimil Gabriel vůbec...

25. března 2026

Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení

Hlavní brána fotbalového stadionu v Karviné, kde například na podzim 2025...

Do kauzy s ovlivňováním zápasů je prvoligová Karviná zapletená hned z několika stran. Jako klub, skrze šéfa a tamního primátora Jana Wolfa a také přes dva fotbalisty Samuela Šiguta a Matěje Hýbla....

25. března 2026  13:40

Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

Saemus Coleman z Irska před kamerami českých médií během tréninku v Edenu před...

Zbývá den do důležitého barážového zápasu o mistrovství světa s Irskem. Jenže v souvislosti s ním si ostrovní tisk všímá hlavně korupční aféry v českém fotbale, která těsně před reprezentačním...

25. března 2026  13:32

Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde

Kouč irského národního mužstva Heimir Hallgrímsson na tréninku na stadionu v...

Netuší, co na ně nový trenér českých fotbalistů vymyslí. Ale moc dobře vědí, jak Miroslav Koubek po svém prosincovém jmenování o Irech, soupeři v boji o mistrovství světa, mluvil. „Myslím si, že to...

25. března 2026  13:02

Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný....

Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR) probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení...

25. března 2026  12:31

V Edenu vyloučil Holeše, červenou dal také Ronaldovi. Kdo odřídí baráž Česko-Irsko?

Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg během utkání mezi Slavií a AC Milán.

Všem slávistům v reprezentaci, zejména pak Tomáši Holešovi, je jeho jméno určitě povědomé. Před dvěma lety mu totiž švédský sudí Glenn Nyberg v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán udělil...

25. března 2026  12:30

Býma razii očekával. Jsme překvapeni, už nás z toho bolí hlava, říká šéf Zlínska

Premium
Bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Býma před soudem.

Někdejší prvoligový rozhodčí a bývalý šéf FC Zlínsko Pavel Býma platil na Moravě za velkého šíbra. A klub zároveň za ten, který má opravdu špatnou pověst a o kterém se říká, že kšeftuje se zápasy....

25. března 2026  12:16

