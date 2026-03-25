Z Opavy odešel těsně před propuknutím kauzy. Je to náhoda, říká trenér Nádvorník

Jak se zrodil váš přesun do Artisu?
V sobotu po zápase. Do té doby jsem s Artisem neměl žádný kontakt. Domluvili jsme si schůzku na neděli a narychlo jsme se domluvili. Vůbec nevím, jak se to dostalo do některých novin a na servery, které už od čtvrtka psaly, že mě Artis oslovil. První kontakt s klubem jsem ale měl až v sobotu večer po zápase.
Proč jste se rozhodl na nabídku kývnout?
Důvody jsou jednoduché. Za svou kariéru jsem trénoval tři mančafty v lize (Žižkov, Příbram, Karviná) a tři ve druhé lize (Vlašim, Táborsko, Opava). Ve všech mužstvech se kádry skládaly tak, že jsme brali hráče po skončení smlouvy, výběr tím byl hodně omezený. Hráči se prakticky nekupovali. Tady jsem poprvé v mužstvu, kde je možnost si kádr trochu poskládat, typologicky si vybrat hráče na pozice, které chcete. Kvalita kádru je tady velká. Ambice klubu, možnost rozvoje i profesního růstu převážily nad úspěchem, který v Opavě v tu chvíli byl.
Je ve smlouvě podmínka, že byste v případě nepostupu z Artisu odešel?
Ve fotbale nikdy nevíte, jak dlouho někde budete, ale já podepsal smlouvu na dva a čtvrt roku. Není v ní žádná podmínka typu, že tady budu jen v případě postupu.
Netajíte se tím, že chcete do ligy. Dokážete to na nové adrese?
Kdekoliv jsem, chci vyhrávat, proto to dělám. Kdyby to tak nebylo, bylo by něco špatně. Chci vyhrávat s každým mužstvem a všude, kde budu.
Jaký máte první dojem z mužstva a z toho, co vás čeká do zbytku sezony?
Určitě dobrý. Počasí se nám povedlo, hráči se snažili, všechno bylo v pořádku. (usmívá se) Samozřejmě je na začátek spousta nových věcí, jak ode mě, tak od nich. S hráči jsme proto měli delší debatu o tréninkovém procesu i o nastavení směrem k zápasům. Teď máme dalších deset dnů do prvního mistrovského zápasu, abychom se dobře připravili a zvládli důležitý zápas v Kroměříži.
Když jste si Artis analyzoval na dálku, říkal jste si, že vás čeká hodně práce, nebo že tu budete chtít hrát úplně jinak, než tomu bylo doteď?
Zjednoduším to. Když přijdete do mužstva, které má takovou kvalitu a má z posledních třinácti zápasů jen dvě výhry, tak je asi něco špatně. Víme, že nás čeká hodně práce, ale myslím si, že kvalita je tady velká. Potřebujeme to správně nastavit a zase naučit mužstvo hlavou vyhrávat. Nemáme moc času, takže to musíme zvládnout co nejrychleji.
Dokázal jste si už vyhodnotit, proč tady bylo v poslední době tak málo výher?
Samozřejmě, že jsem si to hodnotil, něco v hlavě mám. Ale potřebujeme, aby z nás Kroměříž byla překvapená, takže o tom teď mluvit nebudu.
Je pro vás důležité, že jste přišel právě v reprezentační pauze a máte trochu víc prostoru se s týmem sžít?
Určitě, je to ideální. Máme nějaký prostor, zhruba dvanáct dní do prvního mistrovského zápasu, aby hráči poznali mě a já poznal je. Můžeme se fotbalově lépe připravit.
Vidíte Artis kvalitativně výš než Opavu, minimálně co se týče individuální kvality kádru?
V Opavě byli taky zajímaví hráči, fotbalisté, kteří na ligu mají – třeba Papalelé, podle mě momentálně nejlepší křídlo druhé ligy. Byli tam další zajímaví hráči. Ale celkově, když to porovnáme, je ta šíře a kvalita kádru tady větší. Ukázalo se to i v zápase, který jsme s Artisem hráli 3:3. Do sedmdesáté minuty jsme byli jednoznačně lepším mužstvem, ale v pětasedmdesáté jsme střídali my i Artis. Jim přišla z lavičky velká kvalita, nám ne.
Proč podle vás může být právě Artis prvním týmem, který po delší době postoupí do ligy přes baráž?
Protože tihle hráči jsou zvyklí hrát ligové zápasy, jsou zvyklí hrát pod tlakem a před velkou diváckou kulisou. Druholigová mužstva takhle těžké zápasy v sezoně prakticky nemají, třeba tři čtyři. Hráči obouchaní ligou jich odehráli mraky a jsou na to mentálně lépe připravení. Nemyslím si, že v baráži rozhoduje jen fotbalová kvalita, ale hlavně nastavení hlavy, abyste takové zápasy zvládli. Hráči se umějí s tlakem srovnat, tím bychom se měli ligovým týmům vyrovnat i fotbalově. Pak máme šanci baráž zvládnout.
Je vám jedno, jestli skončíte druzí, nebo třetí?
Ne, není. Za posledních několik let se tam žádný druholigový tým přes baráž nedostal, takže už tohle by byl obrovský úspěch. Je lepší, když skončíte druzí v tabulce a relativně byste měl dostat slabšího soupeře. Navíc začínáte venku a končíte doma, což považuji za výhodu. Ale v té chvíli už si stejně nevyberete.
Jak to vypadá se zdravotním stavem Jeana-Davida Beauguela?
Je pořád zraněný. Už jsme se ale posunuli, začíná běhat a lehce trénovat. Věřím, že během čtrnácti dnů bude k dispozici, protože si myslím, že je pro nás a pro styl hry, který chci hrát, strašně důležitý.
Máte už představu o gólmanské jedničce?
Ještě nemám. Měli jsme první trénink, Tomáš Holý byl zraněný, teď už týden nebo deset dní trénuje, takže potřebuju vidět, v jakém stavu vůbec je. Máme na to ještě čas.
Už jste naznačil, že tady máte poprvé možnost trochu skládat kádr i za nějaké peníze. Máte v hlavě už něco na léto?
To je ještě daleko. Jsem tady dva dny, teprve se sžívám s mužstvem, hledám jeho silné a slabé stránky. Teď se musíme dobře připravit na Kroměříž. Prostor na to, abychom si řekli, na kterých postech chceme posílit a jaké hráče přivést, ještě bude.
Zmínil jste zkušené hráče, kterými jsou například Radim Breite nebo Jan Navrátil. Od nich se asi čekalo víc. Je jedním z hlavních úkolů je nabudit?
Určitě. Potřebujeme, aby obrovské zkušenosti a kvalitu předali i ve druhé lize. Myslím, že si v tom prvním momentě mohli myslet, že ta soutěž bude jednodušší. Teď zjistili, že je obrovsky těžká a že pokud se opravdu nevymáčknou na sto procent, mužstvu nepomůžou. Věřím, že už dozráli, jejich výkon půjde nahoru a pomůžou nám.
Proč s vámi nikdo z realizačního týmu Opavy nepřešel do Brna?
Realizační tým klub neuvolnil, takže tam musel zůstat.
Je pravda, že si chcete v létě přivést někoho z Opavy do realizačního týmu?
Uvidíme, co se bude dít v létě. Děláme fotbal, nevíte, co bude za týden.
Jak moc vás zasáhla zveřejněná kauza v moravském fotbale, která sahá i do vašeho bývalého klubu?
Všechno, co se děje špatně směrem k fotbalu, je špatně. Tyhle věci by tam neměly být. Fotbal by měl být radost a měl by lidi bavit, neměly by tam být okolní vlivy. Doufám, že toho bude co nejmíň. Těžko se mi k tomu vyjadřuje konkrétně. Vůbec přesně nevím, co se tam stalo. V médiích něco vyběhlo, ale abych řekl pravdu, ještě jsem si to ani nepřečetl. Po nástupu do Artisu bylo během dvou dnů tolik práce, že o tom v podstatě nic nevím, těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
Situace v Opavě vám ale může tabulkově pomoct…
To je jedna věc, může to zanechat nějaké stopy, mohou tam být nějaké odečty bodů. To by nám mohlo pomoct. Ale pokud nezačneme vyhrávat, nepomůže nám vůbec nic. Od začátku to mám postavené tak, že je to o nás. Nemusíme koukat, co se stane náhodou jinde. Musíme sami svoje výkony přetavit v to, abychom potvrdili ambice, které klub má.
Jak na váš odchod reagovali fanoušci v Opavě?
Jenom negativně. (smích) Všichni víme, že v Opavě jsou fanoušci takoví, že když se vám daří, milují vás a jsou fantastičtí. Když se něco stane, je to zase přesně naopak. Já jim ale můžu jen poděkovat, protože za celou dobu, co jsem tam byl, nás skvěle podporovali a všechno fungovalo.
S jakým pocitem z Opavy odcházíte?
Přišel jsem tam v době, kdy bylo mužstvo na čtrnáctém místě tabulky, s úkolem tým zachránit. Ten jsem splnil. To, že jsme v aktuální sezoně hráli o barážové příčky, i jsme na nich byli, bylo trošku nad plán. Povedlo se to vytáhnout takhle daleko. Odcházel jsem s čistým stolem.
Říká se s humorem, že jste „vítěz“ korupční kauzy, souhlasíte s tím?
To se prostě potkalo. Vůbec jsem nevěděl, že se v Opavě něco takového odehraje. Někdy máte štěstíčko, já jsem ho teď asi měl v tom, že jsem v pravý okamžik odešel.