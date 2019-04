Prostě jsem to napálil. Hrubý se vrátil a pomáhá Baníku důležitými góly

Ten rychlý gól vám určitě pomohl.

Trošku jsme se uvolnili, snažili se hru kontrolovat, ale bylo to hrozně náročné jak fyzicky, tak psychicky. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Psychicky to bylo náročné tím, že jste byli krok od finále?

Také. Vidina finále a navíc Baník strašně dlouho v semifinále poháru nebyl. K tomu jsme měli za sebou těžký zápas s Opavou. Do Jablonce se nám teď pojede lépe.

Byla základem vaší výhry opět výborná obrana?

Je to tak, ale ani my jsme neměli moc šancí. Bylo to o boji ve středu pole. Tam jsme to zvládli a hru kontrolovali a Bohemku k ničemu nepustili.

Po tom, co jste kvůli čtyřem žlutým kartám vypadl ze sestavy jste dal gól Opavě i nyní v poháru. Je to hodně povzbuzující?

Samozřejmě. Ale je tady patnáct dvacet kluků, každý chce hrát v základu a někdy hraje ten, jindy onen. Je to o tom přijít a pomoct týmu.

Co po vás trenér Páník chce? Abyste se více tlačil do koncovky?

Určitě taky. Hraju trošku ofenzivnějšího středního záložníka, tak je to na mně, abych vytvářel šance nebo střílel góly. Je ale jedno, kdo gól dá, hlavně, že vyhrajeme. Ale pro mě je to povzbuzující.

Koho byste si přál ve finále více?

Je mi to jedno, ale možná Slavii... Za tu jsem hrál. Ale zase... Vlastně se nedá vybrat, kdo je silnější, kdo slabší.