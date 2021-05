Fotbalový kouč Zeman si chce užít rodiny, s trénováním na čas končí

„To rozhodnutí jen potvrdilo, co se nějak všeobecně očekávalo,“ připouští fotbalový trenér Richard Zeman. „Když ještě nejsou ani děti pořádně ve škole, nedalo se předpokládat, že nechají dohrát soutěžní ročník fotbalu a jiných sportů.“

V souvislosti s tím, že ani jeho tým třetiligových fotbalistů SFK Vrchovina Nové Město na Moravě nečekají žádné boje o body, však u Zemana došlo k další volbě. Přeruší trenérskou kariéru a bude se věnovat jen civilnímu zaměstnání.

„Během dlouhé covidové pauzy, kdy jsme během tří půlsezon odehráli 12 z 51 plánovaných zápasů, jsem vypadl z fotbalového rychlíku,“ vysvětluje Zeman. „Trenérská vášeň se vytratila, vyprchala. Dospěl jsem k názoru, že si dám od trénování přestávku a do nové sezony už naskakovat nebudu.“

Svou úvahu sdělil nejen svým svěřencům, ale také vedení třetiligového celku. „Než jsem to oznámil vedení, tak jsem to s hráči probíral.

V kabině jsem nějaké své pohnutky řekl, takže to hráči vědí,“ prozrazuje Zeman.

„Víc jsme to ale neprobírali. Trénování je nyní takové, že se sejdete někde na hřišti bez kabin, odtrénujete a odjedete. Na žádnou větší komunikaci ani není prostor.“

Zeman připouští, že v jeho rozhodnutí hrál důležitou roli fakt, že se od poloviny října nevědělo, co se zbytkem programu fotbalových soutěží od třetí ligy níž. „Ta doba mě ubíjela. Člověk se pořád na něco chystá, plánuje individuální přípravu, pak začne a znovu končí,“ mrzí Zemana. „Ještě během jara jsem se těšil, kdy budeme hrát. Ale když jsem to viděl...“

Psychicky náročné podle Zemana bylo také období, kdy byl znemožněn volný pohyb. „Ubíjelo mě, jak jsme byli doma a nikam jsme nemohli. Těším se, až v létě pojedu na kolo, byť po Čechách, a třeba se vydám i na nějaký malý hudební festival. A nebudu muset naskočit do fotbalu a někdy od 10. července vědět, co každý víkend bude,“ říká Zeman, jenž se chce věnovat rodině.

„Mám jedenáctiletou dceru, která je rok ze školy. Nechci, aby podlehla digitálním nástrahám telefonu a tabletu. Chci chodit sportovat, trávit volný čas s ní. To jsem kvůli fotbalu šidil,“ připouští. „Chci tu být pro ni, dokud se se mnou ještě chce bavit a hrát si. Než se dostane do nějaké větší puberty.“

Zeman je navíc skeptický i co se týče další sezony. „Mohl bych být optimista, věřit, že budeme očkovaní a začneme hrát. Ale zase si myslím, že vir s nějakými mutacemi úplně nezmizí,“ je přesvědčen. „Není vyloučeno, že se to znovu naruší. A do toho jít nechci. Chci si víc užít volna, než mě zase někde zavřou do domácího vězení.“