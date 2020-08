Postoupili. A teď fotbalisté Vrchoviny řeší, zda vůbec chtějí hrát dál

„Je to otázka na vedení klubu. Ale já bych to odhlásil,“ uvedl trenér SFK Vrchovina Richard Zeman. Důvod? Zkušenému kouči se nelíbí předzápasová povinnost covidových testů celého týmu.

„Bereme to tak, že budeme testovat bezpříznakové hráče. A budeme riskovat, že někomu něco najdou, na čtrnáct dní půjdeme do karantény a pak je budeme muset nechávat testovat znovu,“ kritizuje Zeman podmínky účasti v poháru.

„Hrozí nejen to, že nebudeme moct hrát fotbal a následně budeme muset dohrávat velký počet zápasů, ale někteří nebudou moct chodit ani do zaměstnání. Naruší to i soukromé životy. A z toho důvodu se mi to nelíbí,“ pokračuje Zeman.

Rozhodnutí svazu mu navíc přijde nelogické. „Třetiligovou soutěž hrajeme s béčky prvoligových klubů a tam se nebojí, že se od nás nakazí? Že nejsme testovaní? Je to takové rozporuplné,“ podivuje se.

Covidové testovaní navíc není levnou záležitostí. A to i přesto, že svaz polovinu nákladů hradí. „Dnes dát 30 tisíc za testy je pro třetiligový klub hodně peněz. Za to bychom mohli mít pěkné soustředění,“ argumentuje Zeman. „Když to po nás chtějí, ať nám to také někdo zaplatí.“

Z poháru se předem odhlásili, na svazu však udělali chybu

Paradoxem je, že se Vrchovina původně nechtěla pohárové soutěže letos vůbec účastnit. „Z poháru jsme se odhlásili, ale na svazu vznikla nějaká chyba a do pavouka nás dali,“ vysvětluje Zeman. „Řekli jsme si, že to budeme respektovat.“

V úterním zápase úvodního kola Vrchovina v Humpolci zvítězila 2:1. „Přistoupili jsme k tomu tak, že postup pro nás není prioritou. Oproti sobotnímu třetiligovému utkání jsme udělali v sestavě devět změn,“ líčí novoměstský kouč.

„Nešli jsme tam prohrát, kluci motivaci měli. Musím říct, že se s tím popasovali velmi dobře, zejména v prvním poločase. A někteří si řekli o místo v základní sestavě také pro sobotní utkání v Jihlavě,“ říká Zeman.