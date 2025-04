Hanáci tak z posledního fleku vyhlížejí už pětibodovou propast na 14. či 13. místo, které by znamenalo záchranu. Jenže tahle meta se teď jeví nedostižně daleko. „Prohrát 0:3 v zápase, který de facto rozhoduje o tom, jestli se zachráníme, nebo ne, je strašně nepříjemné,“ neskrýval rozhořčení West.

Už po svém příchodu netajil, že hlavním cílem klubu je záchrana v druhé nejvyšší soutěži. Což se mohlo po loňské sezoně, kdy béčko Sigmy skončilo na senzačním druhém místě, jevit jako alibismus. Nicméně je to reálný odraz velké proměny kádru, na niž teď olomoucká rezerva doplácí.

„Na podzim se body dělaly, ale někteří hráči pak přešli do áčka. Béčko teď trpí na zranění hráčů. Je to sice výhoda pro mladé kluky, že dostanou šanci, jinak by nehráli, ale je vidět, že je to málo. Když hrají v kádru dva mladí, chytnou se. Ale když jich je sedm osm, je to asi moc. Z jarních výsledků jde vidět, že to moc je,“ konstatoval West.

Nezpochybnitelným faktorem byl na podzim také zkušený středopolař Martin Pospíšil, který byl v létě přeřazený do B týmu. Od té doby v zápasech béčka chyběl všehovšudy sedm minut. V zimě ale odešel do Líšně, nové angažmá si našel i gólman Matúš Macík, k áčku se přesunul obránce Slavíček či nigerijský záložník Amasi.

Líšeňská posila Martin Pospíšil na první tréninku zimní přípravy.

Náhrada? Do kádru béčka se posunula hned pětice hráčů z dorostenecké devatenáctky: brankář Berka, obránci Macharáček a Siegl, záložník Zahradníček a útočník Škoda. A přesun z dorosteneckého fotbalu do dospělého – zvlášť do druhé ligy – je náročnou zkouškou. „Velmi mile mě překvapili svojí fotbalovou kvalitou, stejně tak tím, že ustáli celou náročnou dospělou přípravu,“ chválil sice trenér West v zimě mladé sigmácké pušky, opravdový střet s druhou ligou se ale ukazuje být ještě o level dál.

„Skok z dorostu na profi úroveň je strašně těžký, což se teď ukazuje,“ kývl trenér A týmu Sigmy Tomáš Janotka, jenž v minulé sezoně trénoval právě sigmácké béčko a postaral se o jeho historicky nejlepší umístění. „Klukům, kteří jdou z dorostu přímo do druhé ligy, to nezávidím. Je to zkouška ohněm, strašně náročné, a člověk musí být psychicky odolný, aby to ustál,“ vypozoroval bek Sigmy Matěj Hadaš.

„Všichni budeme do posledního kola dělat maximum, abychom druhou ligu zachránili, byť víme, že jednoduché to nebude,“ řekl Janotka.

Jeho družstvo má v ligové skupině o titul už jen teoretickou šanci na lepší než šesté místo. Nabízí se tedy enormní posílení béčka hráči A týmu, což regule umožňují. Ukáže se v dresu Sigmy B třeba Filip Zorvan? „Nemyslím si, že je to pravděpodobné. Ale budou to číst v Brně a jiných klubech? Pak můžeme říct, že budou chodit,“ usmál se Janotka.

Ostravský záložník Tomáš Rigo (vpravo) v souboji s Filipem Zorvanem

V podobném duchu pak pokračoval i na tiskové konferenci po semifinále MOL Cupu na hřišti Baníku Ostrava, kam Sigma vyráží příští víkend v rámci Chance Ligy: „To sem už pošleme béčko, my pojedeme zachraňovat druhou ligu.“

Minimálně ale třeba mládenci Mikulenka, Šíp či Langer, kteří loni pod Janotkou z béčka vystřelili až na ligové trávníky, by teoreticky mohli kolegy o patro níž posílit.

Inkasovaný gól nás zlomí

Celou Sigmu ale sužuje rozsáhlá marodka, která podle sportovního manažera klubu Ladislava Mináře komplikuje právě doplňování omlazeného béčka. „Tak velkou marodku nepamatujeme. Nedá se nic dělat, musíme se s tím porvat. Ale je to na pováženou,“ sdělil Minář.

Hlavně kvůli absencím nečeká trenér West větší posílení do závěru sezony. „Myslím, že to bude mít podobný průběh jako doposud.“ Sigma má na marodce stopery Dohnálka s Pokorným, záložníka Vodháněla a Uriču, útočníky Muritalu s Fialou či Kramářem. A zapomenout nejde ani na super střelce Klimenta. Někteří z jmenovaných by béčku Olomouce jistě pomáhali.

„Máme mladý nezkušený kádr, který si nedokáže poradit s tlakem. Neduh týmu je vnitřní síla, abychom věřili, že když inkasujeme, jsme schopni zápas otočit. Jenže my se do šancí dostáváme minimálně. Stejně tak dáváme málo gólů. Každá branka, co dostaneme, je pro nás zdrcující,“ připustil West.

„Situace béčka netěší nikoho v klubu. Nedaří se nám doplňovat rezervu tak, jak bychom chtěli. Velký vliv na to má zdravotní stav. Není snadné, aby mladá sestava zvládla těžké zápasy, které v druhé lize jsou. Perou se statečně, ale ne tolik, aby sbírali body, které pomohou k záchraně,“ shrnul Janotka.

X faktor Juliš? Posila není vše

Sigma stojí o to, aby se na Andrově stadioně hrála druhá liga i příští rok. „V předchozích sezonách jsme vynaložili velké úsilí, aby se tu udržela nebo aby se tu vůbec hrála. Je ale otázka, jak konkurenceschopný bude tým příští rok. Pokud by se záchrana nepovedla, musíme reagovat a změnit strategii a složení týmu pro třetí ligu. Na druhou stranu by se otevřela možnost ohrávat ještě mladší hráče,“ přemítal Janotka.

Vyhlídky nemá béčko Sigmy nejrůžovější. Už v sobotu (17.00) totiž zajíždí na půdu oživlé Zbrojovky Brno, která angažovala nového trenéra Svědíka, pod nímž se celek zvedá. Brno zároveň drží 14. pozici, pokud tedy Sigma B prohraje, notně ztenčí možnosti na to, jak některý z lépe postavených týmů předskočit. Pak už bude zbývat jen pět kol.

„Plus nám pro žluté karty vypadli kapitán Bednár a stoper Cahel, o to budeme mít mladší kádr. Bude to nesmírně těžké,“ vytušil West. „Začátky zápasů míváme dobré. První poločasy snesou měřítko, ale jak se inkasuje, tým to nalomí a je těžké to zvládnout,“ dodal.

S tím by mohl pomoci i útočník Juliš, zkušený střelec se rozehrává v béčku po zranění kolene, stejně je na tom i forvard Růsek, jenž dva roky promarodil s ploténkou.

Antonín Růsek v přípravném zápase B týmu Sigmy proti Prostějovu.

„Ale herní praxe a forma nepřijde hned, je to složité,“ pokrčil West rameny. A byl to právě Juliš, kdo se chybou minulý víkend přičinil o první gól Varnsdorfu. U druhého zase značně chyboval gólman Stoppen, jenž na podzim platil za jedničku v A týmu. Laciné góly dostal i předchozí kolo proti Opavě. Posily tedy nejsou vše, byť mohou zvýšit šanci na úspěch.

„Když k nám přijde někdo z áčka, není to tolik týmové a sehrané, na druhou stranu pak máme značně větší individuální kvalitu a zkušenost hráčů. V současném rozložení ale nemáme sílu a kvalitu nahoru. Soupeře ani nepřestřílíme,“ kritizoval West.

Je tedy udržení druhé ligy za každou cenu správným krokem?