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Když děti pískají děti. Revoluční projekt Modlan bojuje proti nedostatku sudích

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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Fotbalová 5. liga starších žáků Teplicka FK Rtyně nad Bílinou - TJ Sokol Srbice. Zápas řídili dětští rozhodčí. Hlavní sudí Alex Vagel nechává rozehrát přímý volný kop, dozoruje mentor Miloš Vitner. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Mohla by tak začínat upoutávka k americkému filmu: Představte si svět, v němž jsou jen děti a žádní dospělí… A skutečně, jeden takový ryze dětský svět existuje. Fotbalový. Na Teplicku pískají některé zápasy kluků páni kluci. Vrstevníci i mladší, klidně teprve jedenáctiletí. Až revoluční novinka z dílny Baníku Modlany má pomoct s výchovou rozhodčích (nejen) v Čechách.

„Slibujeme si od toho, že mladé fotbalisty přivedeme k profesi rozhodčího. Všichni kluci, kteří pískají, hrají aktivně fotbal,“ představuje projekt svého klubu Martin Hrdlička, předseda Baníku a také hráčský agent, který zastupuje například Štěpána Chaloupka nebo Lukáše Provoda.

Třeba zářijový soutěžní zápas starších žáků mezi Rtyní nad Bílinou a Sokolem Srbice, ve kterém nastoupili hoši od 11 do 14 let, rozhodovala trojice v jejich věku. Hlavnímu sudímu Alexi Vagelovi, patnáctiletému, sekundovali na lajnách s praporkem o rok mladší Matyáš Vitner a dokonce teprve dvanáctiletý Teodor Sigmund, syn bývalého ligového fotbalisty Teplic.

„Alex ve fotbale hraje za mladší dorost, takže jsme ho dali pískat o třídu mladší kategorii, tedy starší žáky. A dětský hlavní rozhodčí má vždycky na výběr, jestli chce být na trávníku sám, nebo mu bude radit mentor,“ prozrazuje Hrdlička s tím, že zkušený kolega ukazuje junákovi, co je správně, co špatně, kam se má postavit při standardce nebo kde se pohybovat.

Když pískám stejně staré nebo starší kluky, je to v pohodě. Jako bychom byli kamarádi, ale v práci.

Teodor Sigmund, dvanáctiletý fotbalista Modlan a rozhodčí

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