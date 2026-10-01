Když děti pískají děti. Revoluční projekt Modlan bojuje proti nedostatku sudích

„Slibujeme si od toho, že mladé fotbalisty přivedeme k profesi rozhodčího. Všichni kluci, kteří pískají, hrají aktivně fotbal,“ představuje projekt svého klubu Martin Hrdlička, předseda Baníku a také hráčský agent, který zastupuje například Štěpána Chaloupka nebo Lukáše Provoda.
Třeba zářijový soutěžní zápas starších žáků mezi Rtyní nad Bílinou a Sokolem Srbice, ve kterém nastoupili hoši od 11 do 14 let, rozhodovala trojice v jejich věku. Hlavnímu sudímu Alexi Vagelovi, patnáctiletému, sekundovali na lajnách s praporkem o rok mladší Matyáš Vitner a dokonce teprve dvanáctiletý Teodor Sigmund, syn bývalého ligového fotbalisty Teplic.
„Alex ve fotbale hraje za mladší dorost, takže jsme ho dali pískat o třídu mladší kategorii, tedy starší žáky. A dětský hlavní rozhodčí má vždycky na výběr, jestli chce být na trávníku sám, nebo mu bude radit mentor,“ prozrazuje Hrdlička s tím, že zkušený kolega ukazuje junákovi, co je správně, co špatně, kam se má postavit při standardce nebo kde se pohybovat.
Když pískám stejně staré nebo starší kluky, je to v pohodě. Jako bychom byli kamarádi, ale v práci.