Benátky, dejte jim bůra! O fanklubu, sudech i slávistické Tribuně kopec

Jeho táta byl v klubu kustodem, takže Vlasta mu fandí od dětství. Zlákal i několik svých kamarádů a před osmi lety založili fanklub.

Ultras Benátky.

„Je nás zhruba třicet, takových patnáct chodí pravidelně. Zlaté jádro. Za Benátky dýcháme,“ říká chlapík v dresu s nápisem Vlasta a červené kšiltovce, jenž má stavební firmu a je zároveň sponzorem klubu.

Samozřejmostí je i fandění na venkovních zápasech. Rád vzpomíná na výjezdy do Písku či do Štěchovic, kde všichni členové benáteckého fanklubu dostali doživotní permanentky. Naopak v Trutnově se mu nelíbilo. „Zaprvé to jsou hokejoví fandové, kteří se chodí vybít na fotbal, a zadruhé to jsou slávisti. To já jsem celej život sparťan.“

„Jen těžko sháníme na výjezdy řidiče, všichni si rádi dáme pivo,“ rozesměje se statný plešoun, který má na dresu přezdívku PÝČA. Jak vzápětí vysvětlí, jmenuje se Míra Pýcha.

Fotbalová sláva v Benátkách ⚽️🥳 pic.twitter.com/yMyoVV2VV7 — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) October 31, 2024

Když je řeč o pivu, na zápase o postup do osmifinále Mol Cupu mezi Benátkami a Slavií, se roztočilo rekordní množství. Sedm sudů. Aby taky ne. Vždyť na stadion poblíž řeky Jizery přišlo tolik diváků poprvé. 3 585!

„Většinou na zápasy dáme tak dva sudy. Když je zima, jen jeden. A dneska? Rekord,“ říká Michal Bohdan, který se činí u pípy. V klubu trénuje dorost, zároveň spravuje facebookové stránky klubu.

Pivo stojí padesát, klobása z udírny stovku. „Normálně je za osmdesát, tentokrát jsme to zvedli na stovku. Ať nemusíme řešit drobné.“

I zápasový zpravodaj zdražil - z deseti korun na dvacku. Najdete v něm vedle představení obou týmů také dojmy domácích před velkým zápasem, volnou půlstránku jakožto „Místo na autogramy“ či fotky věcí z fanshopu SK Benátky. Kšiltovky, kulichy, hrnečky, kelímky, náramky, hodiny...

Běžně si je můžete pořídit na e-shopu, nyní i na místě. „Můj partner je velkým fanouškem Benátek, píše pro ně onlajny ze zápasů, tak já dnes vzala fanshop, ať má radost,“ usměje se slečna u „stánku“.

Městečko, kde žije přes osm tisíc lidí, je na nohou. Kdo se nepřišel podívat na tenhle fotbalový svátek, jako by nebyl. Atmosféře pomáhá i houf slávistických fanoušků, kteří obsadili svah vedle hlavní tribuny. „A teď pojďme celý kopec za ramena...“ zní z megafonu.

Nástup fotbalistů Slavie a Benátek nad Jizerou.

Mohou být v klidu, žádná senzace k vidění nebude. Byť vyhecovaní domácí, kteří oblékli speciální zlaté dresy, v prvních minutách zazlobili, slávisté už o poločase vedou 4:0. Šanci zahrát si za áčko dostávají mladíci Trédl, Konečný, Toula a Pech, v brance je Mandous, pro něhož jde o první soutěžní zápas po pěti měsících.

I během poločasové pauzy se hráči Slavie zastavují u klandru, podepisují se a fotí. „Fotbal se hraje pro fanoušky. Jsme rádi, že jsme jim mohli udělat radost. Tato úvodní kola Mol Cupu jsou pro menší kluby skvělé,“ má jasno útočník Mojmír Chytil.

„Chci poděkovat fanouškům. Domácím i našim. Atmosféra byla skvělá,“ přidal se i asistent trenéra Milan Kerbr. „Taky musím pochválit trávník. Skvěle nachystaný, půlka ligy takový nemá. Škoda jen, že jsme ve druhé půli nepřidali aspoň jednu branku, možná přišlo uspokojení.“

Naopak domácí si po bravurním sólu Patrika Žitky mohli v samotném závěru zakřičet gól. „Dejte jim bůra! Benátky, dejte jim bůra...“ spustil modrý kotel.

Fanklub třetiligových fotbalistů Benátek nad Jizerou

Konec, 4:1. I partička chlapíků s plakátem benáteckého obránce Ondřeje Kommy balí svá fidlátka. „Super to bylo. Ondra je náš kolega, děláme v Boleslavi u subdodavatele Škodovky, tak jsme ho museli přijít podpořit. Kdy jindy si zakope proti Slavii?“

Benátky hrály se Slavií vůbec poprvé. Střetly se pouze na ledě, naposledy v lednu 2022 v hokejové Chance lize. I tehdy vyhrála Slavia, avšak 4:2.

Nad kopcem se smráká, doznívají hitovky Sweet Caroline či Bela Ciao. „Tak čau v neděli,“ poví Vlasta Vorasický svým parťákům z fanklubu. V neděli totiž Benátky přivítají Kolín, poslední tým ČFL. O týden později hostí pro změnu první Kladno. Vlasta a další nesmí chybět.

A večer se společně u piva podívají na ligový zápas Hradce Králové se Slavií. Jó, s těmi jsme hráli...