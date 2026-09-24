Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

Devětadvacetiletý Kalina se dopouštěl přečinů opakovaně od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, které bylo před dvěma týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazeno do nejnižší soutěže.
Kalina byl potrestán v 11 případech. Rekordní trest na hranici možné sazby padl právě proto, že se takového jednání dopouštěl dlouhodobě. Devětadvacetiletý brankář se proti rozhodnutí může odvolat, běží lhůta pěti dnů.
„Při ukládání trestu komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období - 11 skutků v průběhu pěti let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace k ovlivňování zápasů,“ řekl předseda etické komise Martin Holub pro iROZHLAS.cz.
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Fotbalové Zlínsko pyká za korupci. Klub musí do nejnižší soutěže
„Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče,“ prohlásil.
Etická komise proto podle něj přistoupila k uložení nejvyššího možného trestu. „Když to řeknu jednoduše, o moc horší už to být nemůže, a proto ten maximální zákazový trest,“ uvedl Holub.
Etická komise ve jmenovaných případech často zmiňuje Pavla Býmu, někdejšího prvoligového rozhodčího a bývalého šéfa Zlínska, který je v moravské větvi korupční kauzy častou postavou. Brankáři v jednotlivých případech údajně nabízel úplatky v rozmezí jednoho až dvou tisíc eur (až 50 tisíc korun). Loni v listopadu také zajišťoval vypsání a podání live sázek na ovlivněné utkání mezi Chrudimí a Startem Brno.
V korupční kauze už etická komise potrestala fotbalisty Samuela Šiguta (16 měsíců), Jakuba Elbela (tři měsíce) či Davida Látala (dva měsíce). Vyšší tresty si vysloužili ještě František Chmiel (2,5 roku), Patrik Wehowský (2,5 roku) či Tim Kramář (dva roky).
Trestu etické komise naopak unikl vyšetřovaný karvinský primátor Jan Wolf, jenž z asociace v srpnu vystoupil, čímž se zrušil zákaz činnosti na dvanáct let i pokuta tří milionů korun.
Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Aféra se týkala i Karviné, která kvůli ní byla vyloučena z nejvyšší soutěže.
|Jméno
|Klub
|Zákaz činnosti
|Pokuta v Kč
|Marek Kalina
|Zlínsko/Kvítkovice
|20 let
|500 000
|František Chmiel
|Ostrava/Start Brno
|2,5 roku
|120 000
|Patrik Wehowský
|Opava/Chrudim
|2,5 roku
|80 000
|Tim Kramář
|Opava
|2 roky
|60 000
|Samuel Šigut
|MFK Karviná
|16 měsíců
|80 000
|Jakub Elbel
|Olomouc
|3 měsíce
|30 000
|David Látal
|Ostrava
|2 měsíce
|20 000
|Filip Štěpánek
|Opava
|1 měsíc
|50 000