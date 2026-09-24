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Rekordní trest za korupci ve fotbale: brankář Kalina si nezahraje dvacet let

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  14:17aktualizováno  14:30
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu...
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...
Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...
Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu...
5 fotografií
Jde o dosud nejvyšší trest, který etická komise Fotbalové asociace ČR udělila. Kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal brankář Marek Kalina zákaz činnosti na 20 let a pokutu půl milionu korun. Komise o tom informovala v komuniké.

Devětadvacetiletý Kalina se dopouštěl přečinů opakovaně od roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, které bylo před dvěma týdny za účast v korupční a úplatkářské kauze přeřazeno do nejnižší soutěže.

Kalina byl potrestán v 11 případech. Rekordní trest na hranici možné sazby padl právě proto, že se takového jednání dopouštěl dlouhodobě. Devětadvacetiletý brankář se proti rozhodnutí může odvolat, běží lhůta pěti dnů.

„Při ukládání trestu komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období - 11 skutků v průběhu pěti let, tak k tomu, že hráč byl zapojen do organizace k ovlivňování zápasů,“ řekl předseda etické komise Martin Holub pro iROZHLAS.cz.

Fotbalové Zlínsko pyká za korupci. Klub musí do nejnižší soutěže

„Etická komise tak došla k závěru, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče,“ prohlásil.

Etická komise proto podle něj přistoupila k uložení nejvyššího možného trestu. „Když to řeknu jednoduše, o moc horší už to být nemůže, a proto ten maximální zákazový trest,“ uvedl Holub.

Etická komise ve jmenovaných případech často zmiňuje Pavla Býmu, někdejšího prvoligového rozhodčího a bývalého šéfa Zlínska, který je v moravské větvi korupční kauzy častou postavou. Brankáři v jednotlivých případech údajně nabízel úplatky v rozmezí jednoho až dvou tisíc eur (až 50 tisíc korun). Loni v listopadu také zajišťoval vypsání a podání live sázek na ovlivněné utkání mezi Chrudimí a Startem Brno.

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné v kauze korupce ve fotbale, mezi nimi je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší prvoligový rozhodčí Pavel Býma (se sluchátky na uších).

V korupční kauze už etická komise potrestala fotbalisty Samuela Šiguta (16 měsíců), Jakuba Elbela (tři měsíce) či Davida Látala (dva měsíce). Vyšší tresty si vysloužili ještě František Chmiel (2,5 roku), Patrik Wehowský (2,5 roku) či Tim Kramář (dva roky).

Trestu etické komise naopak unikl vyšetřovaný karvinský primátor Jan Wolf, jenž z asociace v srpnu vystoupil, čímž se zrušil zákaz činnosti na dvanáct let i pokuta tří milionů korun.

Rozsáhlá úplatkářská a korupční kauza začala v březnu. Vedle etické komise FAČR se případy zabývá i policie. Obvinění jsou stíháni mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. Aféra se týkala i Karviné, která kvůli ní byla vyloučena z nejvyšší soutěže.

Přehled fotbalistů potrestaných kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze, která vyšla najevo letos v březnu
JménoKlubZákaz činnostiPokuta v Kč
Marek KalinaZlínsko/Kvítkovice20 let500 000
František ChmielOstrava/Start Brno2,5 roku120 000
Patrik WehowskýOpava/Chrudim2,5 roku80 000
Tim KramářOpava2 roky60 000
Samuel ŠigutMFK Karviná16 měsíců80 000
Jakub ElbelOlomouc3 měsíce30 000
David LátalOstrava2 měsíce20 000
Filip ŠtěpánekOpava1 měsíc50 000
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