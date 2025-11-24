Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Autor: ,
  20:52aktualizováno  20:54
Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na pondělním setkání, které iniciovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, to řekl předseda FAČR David Trunda.
Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad Labem. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...
Účastníci děčínského fotbalového turnaje Mongaguá napříč ulicí.
Děti z ústeckého fotbalového klubu Mongaguá na turnaji v Děčíně nazvaném...
Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...
41 fotografií

Incident prošetřuje i policie včetně toho, proč jel vlak s několika stovkami fanoušků bez policejního doprovodu.

„Odsuzujeme to úplně jasně, byť sebemenší projevy toho. A když jsou tam děti, tak tím víc,“ řekl Trunda. Podle něj větší fotbalové kluby jako Slavie nebo Sparta mají mechanismy, jak s rasismem na stadionech bojovat. Za situaci se podle prohlášení na webu organizaci Mongaguá omluvil i ostravský Baník.

„Klub je s ní v rámci preventivního programu předběžně dohodnut na různých formách společných aktivit, které by měly být konkrétně finalizovány v příštích dnech,“ napsal klub na webu.

Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Podle zmocněnkyně je zásadní, aby se malým sportovcům dostalo zastání od samotných fotbalistů. „Myslím, že by bylo skvělé, kdyby hráči Baníku mohli dětem rychle ukázat, že stojí za nimi,“ řekla.

Zástupci organizace ale nepovažují vyjádření klubu za dostatečné. „Chtěl jsem, aby to razantně odmítli. Nemám z toho prohlášení dobrý pocit, chtějí to hodit na jednotlivce,“ uvedl trenér Jaroslav Horváth, který vede ostravskou pobočku Mongaguá.

Děti se podle něj ve vlaku bály, seděly s nasazenými čepicemi a kapucemi, nevycházely z kupé. Fanoušci je podle něj rasisticky uráželi a ukazovali nevhodná gesta.

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Zakladatel projektu Lukáš Pulko bude v příštích dnech s klubem jednat. Považoval by za adekvátní, kdyby se tamní fotbalisté vyfotili s bannerem odsuzujícím rasismus. Po incidentu, který popsal na sociální síti Facebook, je podle něj jediným řešením, aby každý z jejich 18 klubů měl svůj minibus, kterým by mohl na turnaje bezpečně jezdit.

„Nechce se mi smířit s tím, že budeme romské děti vozit v minibusech, protože pro ně nejsou běžné prostředky bezpečné,“ řekla zmocněnkyně. Podle ní je potřeba řešit i problematiku bezpečnosti ve veřejné dopravě po sportovních zápasech obecně.

„Zítra požádám policejního prezidenta o návazné jednání, kde bychom diskutovali ochranu a bezpečí běžných občanů v souvislosti s opravdu velkými utkáními,“ uvedla.

Agresi namířenou vůči dětem odsoudil na sociální síti X i ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN). „O důkladné prošetření se již starají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražského ředitelství. Ti nyní shromažďují veškeré potřebné informace, na základě kterých rozhodnou o dalším postupu,“ uvedla na síti X policie.

Incident nebyl policii nahlášený na místě. Podle styčného důstojníka policie pro menšiny Dalibora Horského však také není standardní, aby jel po zápase vlak s fanoušky bez policejního doprovodu. Bude proto zjišťovat, proč tomu tak v sobotu večer ve vlaku z Teplic do Prahy bylo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Sassuolo vs. PisaFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Sassuolo vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.70
  • 3.50
Manchester Utd. vs. EvertonFotbal - 12. kolo - 24. 11. 2025:Manchester Utd. vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Espaňol vs. SevillaFotbal - 13. kolo - 24. 11. 2025:Espaňol vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Galatasaray vs. Saint-GilloiseFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Galatasaray vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 1.71
  • 4.36
  • 4.66
Ajax vs. BenficaFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Ajax vs. Benfica //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:45
  • 3.90
  • 3.93
  • 1.93
Slavia vs. BilbaoFotbal - 5. kolo - 25. 11. 2025:Slavia vs. Bilbao //www.idnes.cz/sport
25. 11. 21:00
  • 3.18
  • 3.41
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Gesto pro děti, které čelily rasismu fanoušků. FAČR je pozve na utkání

Modlany, 3. ročník mládežnického Memoriálu Karla Ryneše, tým Mongaguá Ústí nad...

Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na...

24. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:54

ONLINE: Manchester United hraje doma s Evertonem. Po dvou remízách chce výhru

Sledujeme online
Obránce Matthijs de Ligt z Manchesteru United slaví se spoluhráči vyrovnávací...

Fotbalisté Manchesteru United uzavírají program 12. kola anglické Premier League. Doma hrají s Evertonem a pokud zvítězí, bodově se dotáhnou na čtvrtou Aston Villu. Zápas má výkop ve 21 hodin a...

24. listopadu 2025  20:50

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

Pavel Nedvěd provedl čestný výkop při otevření první fotbalové FIFA Areny v...

Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...

24. listopadu 2025  16:34

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...

24. listopadu 2025  16:10

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

24. listopadu 2025  14:29

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

24. listopadu 2025  14:27

Sudí správně odvolali penaltu Plzně v Jablonci. Na Slavii ale chybovali

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Byla by to situace, která mohla celý nervák rozseknout. Nakonec ale sudí Jan Všetečka v Jablonci po konzultaci s asistentem u videa penaltu fotbalistům Plzně odvolal. A podle komise rozhodčích...

24. listopadu 2025  14:12

Opustí stálice Sadílek v zimě Spartu? Zajímají se prý české kluby i jeden z Polska

Lukáš Sadílek slaví gól Sparty s Pavlem Kadeřábkem a Asgerem Sörensenem.

V posledních měsících ztratil herní vytížení, na které byl z předchozích sezon zvyklý. Navíc mu v létě skončí smlouva. Čas se posunout dál? Fotbalový záložník Lukáš Sadílek dostává nabídky z české...

24. listopadu 2025  13:34

Ostuda. Real uctil památku Joty, jeho bratra si ale spletl s jiným fotbalistou

Liverpoolský fotbalista Diogo Jota zemřel při autonehodě.

Bylo to dobře míněné gesto, nakonec si ale Real Madrid utrhl pořádnou ostudu. Na jedné z klubových akcí totiž chtěl během prezentace uctít památku zesnulého fotbalisty Dioga Joty a jeho bratra...

24. listopadu 2025  13:05

Nejhorší výkon sezony, nic jsme nepředvedli, láteřil zlínský trenér po derby

Bronislav Červenka během derby se Slováckem, které Zlín v Uherském Hradišti 23....

Mluvil tiše, uvnitř něj to ale vřelo. Tak zdrcený jako po nedělní porážce 0:2 v derby v Uherském Hradišti byl trenér fotbalistů Zlína Bronislav Červenka naposledy před rokem a půl po sestupu z první...

24. listopadu 2025  12:40

Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max
Hurá do Kaktusova! Testujeme kouzelné knihy a hračky Ella&Max

Přihlaste se do našeho testování a vyberte si jednu ze čtyř originálních knížek Ella&Max, které rozvíjejí dětskou fantazii, motoriku i chuť...

Frustrovaný Guardiola po porážce běsnil. Seřval sudího i televizního kameramana

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola diskutuje s rozhodčím po utkání na...

Po závěrečném hvizdu sobotního zápasu nevěděl co dřív. Pep Guardiola, trenér fotbalistů Manchesteru City, se nejprve přiřítil za rozhodčím, s nímž chvíli horlivě diskutoval, pak se dostal do slovní...

24. listopadu 2025  12:25

Ayaosi se nebojí kosy. Jsem bojovník, říká po hattricku mezi sněhovými mantinely

Karvinský záložník Emmanuel Ayaosi (vlevo) v souboji s královehradeckým Jakubem...

Klidně mohl nastřílet pět gólů, ale i se třemi byl Emmanuel Ayaosi nadmíru spokojený. Už nějakou dobu patří k tahounům fotbalistů MFK Karviná, od osmého kola se drží v základní sestavě. V nedělním...

24. listopadu 2025  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.