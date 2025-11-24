Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky

Při incidentu ochránili děti policejní těžkooděnci. Podle Jaroslava Horvátha z ostravského klubu Mongaguá byli fotbaloví fanoušci posilnění alkoholem. „Pořád se na nás dívali a uráželi nás. Říkali, že je potřeba to tady ‚vyčistit od těch Egypťanů‘, že v tom vagonu je černo. Pořád výsměšně opakovali ‚more, more‘ a další horší věci ani nechci opakovat. Bylo to strašné,“ líčil pro romea.cz.
|
Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci
V Česku už funguje 18 fotbalových klubů Mongaguá. První založil Lukáš Pulko v Ústí nad Labem před deseti lety a následovaly další. Jsou určené pro děti ze sociálně vyloučených lokalit nebo problematických rodin.
„Těmhle konkrétním klukům může fotbal pomoct, aby se dostali ze začarovaného kruhu rasových předsudků. Je smutný paradox, že se rasistických urážek dočkali zrovna od fanoušků jiného fotbalového klubu,“ uvedl Rakušan. „Sport má spojovat, ne povzbuzovat nevraživost a nenávist. Policie už incident šetří.“
Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková považuje považuje slovní útok vlajkonošů za odporný a slabošský. „Chování některých dospělých fanoušků Baníku Ostrava vůči romským dětem je naprosto nepřijatelné,“ řekla pro romea.cz.
Osobně bude trvat na důkladném prošetření a potrestání viníků. „Zároveň je nezbytné najít cestu, jak zajistit, aby se každý mohl při cestování veřejnou dopravou cítit bezpečně – bez ohledu na svůj původ. Když se mě v devadesátých letech moji rodiče báli pustit samotnou cestovat vlakem, netušila jsem, že o téměř 30 let později budou stejnému strachu čelit i malé děti o generace mladší.“
Projekt Mongaguá považuje za prospěšný. „Je mi to nesmírně líto – vůči nim i vůči jejich trenérům, kteří se jim snaží dávat naději a ukazovat jiný svět. Komunitní sport je přitom silným a osvědčeným nástrojem sociální změny,“ míní.
Ostravský primátor Jan Dohnal považuje případ za hluboce znepokojivý. „Agrese a výpady vůči malým dětem jsou odporné, neomluvitelné a zcela mimo svět, ve kterém chceme žít. Takové jednání sem jednoduše nepatří — a nemá žádnou omluvu,“ napsal na svém Facebooku. „Mladé sportovce budu vždy podporovat. Budu dělat vše pro to, aby měli prostředí, kde mohou růst, plnit si své sny a překonávat překážky včetně těch, které představují předsudky a stereotypy.“
|
Mongaguá není jen pro Romy. Vzory máme! Horvátha nebo Baroše, říká zakladatel
Proti rasistickému útoku na děti se vymezila i Národní sportovní agentura. „Tyto děti dostaly díky projektu Mongaguá i přes nepříznivý start do života a složité poměry ve svých domovech příležitost projevit a rozvinout svůj talent, zažít úspěch a přispět k zasypání příkopů, které jsou ve společnosti chtě nechtě vyhloubené. Rasistické a vulgární útoky vůči dětem a dalším členům klubu Mongaguá důrazně odsuzujeme!“ stojí v prohlášení pro média.
Zároveň NSA věří, „že celá situace bude ze strany relevantních subjektů prošetřena a budou z ní vyvozeny patřičné důsledky.“
Představitele projektu Mongaguá, vládní zmocněnkyni Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny Lucii Fukovou pozvala NSA ke společnému jednání za účasti národní safeguardky Simony Rushton, na němž chce projednat možné způsoby podpory tohoto projektu, ale i ochrany dalších skupin ohrožených rasistickými projevy.
Incidentem se bude zabývat i fotbalová asociace. „Pokud se prokáže jakýkoli projev rasismu, násilí nebo jiného nevhodného jednání spojeného s fotbalovým prostředím, FAČR bude postupovat razantně, transparentně a v souladu se svými předpisy,“ píše se na webových stránkách asociace.
„Dlouhodobým a klíčovým cílem FAČR je kultivace českého fotbalového prostředí. Usilujeme o to, aby nejen stadiony byly místem, kde se mohou všichni fanoušci, hráči i zaměstnanci klubů cítit bezpečně, respektovaně a vítaně – bez ohledu na jejich původ, barvu pleti či názor. Bezpečné a férové prostředí je pro nás základní hodnotou a předpokladem pro rozvoj českého fotbalu.“
Vlnu solidarity oceňuje zakladatel projektu Mongaguá, v pondělí se chystá na schůzku na nejvyšší úrovni. „Máme jednání na úřadu vlády, bude tam i policejní prezident, lidé z Fotbalové asociace České republiky,“ prozradil Pulko. „Cítíme obrovskou podporu a myslím si, že najdeme řešení toho všeho. Jednání na vládě nebylo plánované, jde o krizovou situaci. Jsem rád, že jsem vzedmul obrovskou vlnu a ta vlna bude pokračovat dál.“