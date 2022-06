Táborsko na mě jenom nezbylo, tvrdí nový kouč Kováč. S klubem sdílí ambice

Kováč se rychle zabydluje v novém působišti. Těší se na práci s mladými hráči a cizinci, přivedl si také asistenta a kondičního kouče.

V druholigovém Táborsku je jako hlavní kouč od pondělí a na 42letém muži rozhodně nevidíte zklamání z toho, že mu neklapla angažmá u známějších fotbalových klubů.

Původně jste měl namířeno jako asistent do Baníku, pak jste byl spojovaný s Duklou. Jak berete, že nakonec povedete Táborsko?

Měl jsem mezitím ještě nabídku ze slovenské Žiliny, kam bych ale šel jen sám jako hlavní trenér. Vůbec to není tak, že by mi Táborsko zbylo. S Martinem Vozábalem (sportovním ředitelem klubu, pozn. red.) jsme se o možnostech příchodu bavili už dřív. Důležité pro mě bylo, že jsem si k sobě mohl vzít svoje lidi. Proto se mnou přišel i kondiční trenér Michal Hampl a asistent David Mikula.

Jak jste se spojili s Hamplem a Mikulou?

Do Opavy jsem šel sám jako hlavní kouč. Měl jsem štěstí, že jsem je potkal. Na konci jsme domluvili, že kdyby se naskytla nějaká zajímavá nabídka, tak by šli se mnou. A o rok později se to povedlo.

Přesto, nemrzí vás hlavně neúspěšné jednání v Ostravě?

Baník je velký klub a bylo to velké lákadlo. Pocházím sice ze severu Moravy, ale mám sparťanskou minulost a nemuselo by to být úplně jednoduché. Ale na schůzkách s Martinem Vozábalem a Ondřejem Dvořákem (člen správní rady klubu, pozn. red.) jsem měl nejlepší pocit. Domluvili jsme se, že si přivedu i část realizačního týmu. Navíc s Martinem se známe dlouho, byli jsme spolu na olympiádě v Sydney. Už je to taky zkušený manažer, na fotbal máme podobný pohled. To pro mě bylo důležité.

Plánoval jste, že byste se do první ligy mohl vrátit jako trenér přes druhou nejvyšší soutěž?

Určitě. Měl jsem i nabídky z Polska, kam jsem mohl jít jako asistent Pavla Hapala. Ale dělal jsem tři roky asistenta ve Spartě, pak jsem šel do Opavy jako hlavní. Vyzkoušel jsem si to a mám od té doby v hlavě, že bych chtěl být hlavní kouč, tvořit si vlastní odkaz. Myslím, že s Táborskem bychom si mohli vzájemně pomoci. Klub se chce dál posouvat, jít dál krok za krokem, zapojovat mladé hráče. Ambice máme stejné.

Uvědomujete si, že ve vaší trenérské kariéře může jít o důležitou štaci?

Ano. Ale nejdeme do toho se strachem, že párkrát na začátku prohrajeme a bude to malér. Chceme hrát náročný fotbal a od každého budeme vyžadovat stoprocentní nasazení. Věříme, že to dřív nebo později přinese výsledky. Důležité je, abychom rozvíjeli mladé hráče, o které bude zájem v první lize.

A to se v Táboře v posledních letech daří.

Jasně, laťka je vysoko. Každého zajímá tabulka a statistiky, ale výsledkem trenéra je i to, kolik hráčů dostal do ligy. Klub si na tom hodně zakládá a je to pro něj důležité i finančně. S Opavou jsme sice spadli, ale hráli jsme dobrý fotbal a vychovali pro ligu čtyři hráče. Možná i proto jsem teď tady.

Vnímal jste zajímavé prodeje z Táborska do ligy v posledních letech? Ať to byli Sima, Conde, Traoré, Icha a další.

Rozhodně. Pamatuji si, že Táborsko kdysi hrávalo na Soukeníku ještě jako Sezimovo Ústí. Jsme dobří kamarádi s Honzou Šimákem, také s námi byl v Sydney na olympiádě. S ním máme velké historky.

V Táborsku musí být trenér pracovitý, vedení mu nepřivede pět hotových hráčů. Je třeba, aby si je sám vychoval. Těšíte se na to?

Moc. Podmínky jsou na druhou ligu slušné, některé věci mě mile překvapily. Je tu třeba kamera na monitorování hráčů, to je výborné. Každý den máme pokropené hřiště, což je běžně v první lize docela problém. Takové věci mě nabíjí.

Když mluvíte o trenérech, používáte vždy množné číslo. Snažíte se od začátku vštípit hráčům, že „my“ je víc než „já“?

Stoprocentně. Nikdo není víc než klub. Ani Kováč, ani Vozábal, ani nikdo z hráčů. Všichni musíme bojovat za to, aby se Táborsku dařilo co nejlépe.

V klubu působíte od pondělí. Zaujal vás už někdo, kdo by do budoucna mohl zamířit do nejvyšší soutěže?

Nechci je jmenovat, aby si nemysleli, že to budou mít zadarmo. Ale máme v týmu zajímavé hráče. Některé jsem znal už dřív, jiné postupně poznávám. Myslím si, že je na čem stavět.

V týdnu jste přivedli záložníka Michala Bezpalce, odchází Roman Holiš. Navíc dál sháníte útočníka?

Gólový útočník, to je naše hlavní přání. Sháníme zkušeného hráče na hrot. Odchod Holiše nás mrzí. Ale využil klauzuli ve smlouvě. Cítí, že přes Duklu má větší šanci dostat se do ligy. My mu v tom bránit nechceme. Ať se mu daří, pro klub toho odvedl hodně.

Po pár dnech z vás zatím vyzařuje energie a spokojenost. Odpovídá to vašim úvodním pocitům?

Zatím mám jen ty nejlepší. Někdo si může říkat, že když kolem mě létaly Baník a Žilina, tak jestli teď nejsem zklamaný. Ale tak to vůbec není. Zahořklý tady být nemůžu. Pro mě bylo klíčové, že jsem si mohl k sobě vzít asistenta a kondičního trenéra, kteří mohou pomoci mně i klubu. V Táboře dělá pár lidí, ale všichni tomu dávají sto procent a jsou příjemní.

Naposledy jste vedl Opavu, se kterou jste sestoupil z první ligy. Vaše angažmá tehdy působilo celkem emotivně. Jak na něj vzpomínáte?

Bylo to fantastické. Pro mě velká zkušenost. Sice se spadlo, ale dávali jsme hodně šanci mladým hráčům. Opava do ligy patří, i když teď k tomu asi nemá dost financí. Rozvíjet hráče tam ale zvládají výborně.

Opavský trenér Radoslav Kováč

Tehdy vám nevyhovovalo ani dojíždění, rodinu jste měl 400 kilometrů daleko.

To jsem řekl věc, která mi uletěla. Dodnes mě to mrzí, rád bych to vrátil zpátky. Řekl jsem to v emocích po smolné prohře 1:2 s Baníkem. Hráli jsme pěkný fotbal, ale neměli výsledky. Špatně jsem se vyjádřil.

Do Tábora nebudete dojíždět?

Bereme si s trenéry byt. Většinu týdne tu chci být, protože z auta to dělat nejde. Denní dojíždění unaví.

Váš předchůdce Miloslav Brožek hodně sázel na cizince. Jak to s nimi máte vy?

Nebráním se tomu, ale musí to být vyvážené. U nás nikdo neuvidí, že by si zahraniční hráči dělali skupinky. Cizinec dá týmu něco navíc, ale vždy musí být lepší než vlastní mladí hráči. Chceme kluky v „sexy věku“, kteří se dají zpeněžit.

Jak daleko jste od získání trenérské profi licence?

Studuji, máme za sebou pět bloků. Příští rok bych měl být hotový. Pro druhou ligu mi to zatím stačí.

První přípravné utkání čeká tým trenéra Radoslava Kováče v úterý, kdy v 11 hodin nastoupí proti Bohemians. V pátek ve stejný čas vyzve Plzeň.