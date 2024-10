Chtěl jsem ještě hrát, fotbal mě pořád baví, hlásí Řezník z Domažlic

Ale i tak by měl být pro Domažlice hráč, který má ve sbírce pět plzeňských titulů a tři účasti ve skupině Ligy mistrů, výraznou posilou.

„Chtěl jsem ještě rok hrát ligu, nějaké nabídky byly ve hře, ale nedávaly mně smysl. Takový je fotbalový život, jsem rád, že si ještě někde můžu zahrát,“ popisoval pětatřicetiletý Řezník svůj přesun do týmu z Chodska, kde bude působit zatím do konce podzimní části.

Zajímavá nabídka z nejvyšší soutěže tedy nepřišla?

Jednání probíhala s Českými Budějovicemi, ale tam jsme se nějak nedokázali domluvit mezi sebou. Ani finanční stránka nebyla až tak zajímavá a nakonec to padlo. Chtěl jsem, aby mi to dávalo smysl i s ohledem na rodinu nebo dojíždění, a tady se to zkrátka nepotkalo. Ještě byl nějaký zájem z druholigového Žižkova, ale jak jsem říkal, muselo by mi to dávat hlavu a patu a to tam také nebylo.

Zahraničí vás už nelákalo?

Řešil jsem i nabídky do Řecka nebo na Kypr, ale neposunuli jsme se k nějakému konkrétnímu závěru. Bylo to víceméně spíš takové oťukávání a já už pak nechtěl déle čekat.

Takže jste vyslyšel vábení bývalého spoluhráče Davida Limberského?

Domažlice jsme spolu řešili už dlouho, vlastně byli i domluveni a já jen čekal, jestli se neobjeví zajímavá šance na vyšší soutěž. Fotbal mě pořád baví, chtěl jsem ho ještě hrát, a proto nakonec využil nabídku Jiskry. Samozřejmě důležitou roli sehrálo i to, že se dobře znám s Limbou, trenérem Vaiglem a vlastně i většinou kluků v klubu.

Radim Řezník (druhý zleva) v dresu Domažlic.

Minulý týden jste odehrál v Plzni duel proti rezervě Viktorie. Jak jste si návrat do známého prostředí užil?

Byl to první zápas za Jiskru, do kterého jsem nastoupil od začátku, předtím proti Admiře jsem naskočil na třicet minut. Dlouho jsem v Plzni působil, a proto měl ten zápas pro mě trochu jiný náboj. Trenéři nás na utkání připravovali, věděli, že to nebude jednoduché, což se také potvrdilo. Derby jak má být, místy možná ostřejší souboje, ale to je prostě fotbal.

Zvykáte si?

Samozřejmě si ještě zvykám, oproti lize jsou utkání ve třetí soutěži více kontaktní a soubojová. Ale už mně chyběla herní praxe, to vám trénování nenahradí.

Pravý post obrany, kde jste odehrál většinu kariéry, bude vaše místo i v Domažlicích?

To je na trenérech, bavíme se o tom a je tam variabilita, že můžu nastoupit na více postech. Třeba s Prochym (Václavem Procházkkou) ve stoperské dvojici nebo i jinde. Z pravého beka mě to vždycky táhne dopředu, kde se otevírají možnosti k centrům. Ale samozřejmě je to také o soupeři, co vám dovolí a jak moc můžete útočit.

Je momentálně vaším cílem postoupit s Domažlicemi do druhé ligy?

Někteří kluci po sezoně odešli, ale kádr se doplnil a máme nejvyšší ambice. Začátek jsme chytili, chceme hrát nahoře a uvidíme, jak to půjde dál. Zatím nepřemýšlím, jak by to v případě postupu bylo. Druhá liga už je profesionální soutěž, znamenalo by to více času ohledně cestování a dalších věcí s tím spojených. O tom jsme s panem Ticháčkem (prezidentem klubu, pozn. aut. ) ještě nemluvili, soutěž je dlouhá a zatím jsou to předčasné úvahy.