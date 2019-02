Nemám strach, jsme dobře připraveni, ujišťuje hradecký kapitán

A s tímto příjemným pocitem Ottmar v neděli povede hradecký tým do prvního jarního zápasu, který by měl odstartovat pomyslné sbírání vydařené úrody vzešlé z usilovné, v tomto případě práce.

Hradec totiž utkáním se Sokolovem odstartuje půlrok, v němž může útočit na přední příčky včetně těch, ze kterých je šance postoupit mezi elitu.

V zimě nebyl žádný problém, který byste jako kapitán musel v kabině řešit?

Tak by to ani neproběhlo, když bylo něco potřeba v kabině říct, to je záležitost trenéra. Pokud se něco vyskytlo, tak drobnosti,a ty jsem řešil individuálně. Je tady spousta mladých, kteří nejsou na nějaké věci zvyklí, spíš než o nějaký problém šlo o to, je usměrnit, jak to chodí.

Od léta se kabina výrazně obměnila a vy můžete porovnávat. Jak na tom je před důležitým jarem?

Vidím obrovský posun v klimatu celkově v klubu. A pak vliv trenéra, který přišel se svojí vizí, jak by kabina měla fungovat, a vložil do ní kus sebe. Posouvá se to, lepší se to.

Dřinu v zimní přípravě ale nic nenahradí, jak jste si ji jako nejzkušenější borec týmu užil?

Dost, myslím to tak, že se po ní cítím velmi dobře připravený. A cítím to i z týmu.

I přesto, že byla hodně dlouhá? Trvá nepřetržitě od začátku ledna a začala vlastně už v prosinci po skončení podzimní části soutěže.

To je pravda, ale na to, jak to bylo dlouhé, to uteklo. I proto, že to bylo opravdu pestré. Nic to ale nemění na tom, že už se všichni těšíme na neděli. Jen doufám, že se nám tu dřinu podaří přenést do mistráku.

Máte velké očekávání?

Velké. Já tvrdím, že první a poslední domácí zápas sezony jsou těžké. Aby se sezona dobře nastartovala a také aby se dobře zakončila. Pro nás je to hodně důležité.

Jak na to tým po přípravě je, co jste před sebou viděl v přípravných zápasech?

Jsem přesvědčený, že dobře. A souvisí to i s už hodně probíranou konkurencí a kvalitou týmu po letních změnách a zimním posílení. Hlavně středovou řadu teď máme hodně nabitou. Z toho vyplývá i to, že když v zápasech dojde na střídání, nebude takové, že by výkonu ublížilo, ale že na hřiště opravdu přijde kvalita. Mnohdy se zápasy můžou právě tímhle rozhodnout. Podle mě je to jeden z rozhodujících faktorů, které by nám mohly pomoct.

Jak jste si v zimě zachytal vy? Hlavně v únorových zápasech, v nichž jste nastupovali často proti třetiligovým týmům, jste jako brankáři zase tolik práce neměli?

Není vůbec na škodu, že toho na „umělce“ na člověka tolik nejde. Musím říct, že z tohoto pohledu to bylo dobrý, mohl jsem se pošetřit (smích). Přesto si myslím, že to plnilo svůj účel. Každý zápas je dobrý v tom, že s celým týmem a hlavně s obranou si na sebe zvykáme, stále jde o určité principy ve hře a to se natrénovat jinak než v zápasech nedá. Navíc tady byl viditelný záměr hrát se soupeři, kteří budou volit podobnou taktiku jako ti druholigoví. Všechno bylo motivované tím, abychom se dokázali dostat do zahuštěné obrany.

Předpokládáte tedy, že s takovou taktikou budou do Hradce přijíždět i druholigoví soupeři?

Asi ano a bude to složité. Pokud se to tak bude opravdu dít, bude to vypovídat o tom, že sem nebudou jezdit pro extra body, že si sem nepřijedou vyhrát. Chceme z toho tady udělat tvrz, aby se sem nejezdilo lehce.

Po podzimu jste třetí a máte velmi dobrou výchozí pozici pro jaro. Jak to vy a celé mužstvo vnímáte?

Že se bodů na podzim získalo vzhledem k obměně týmu nad očekávání a že nás třetí místo zavazuje. My nechceme vyhlašovat, že postoupíme, spíš jdeme postupně a pak se uvidí, co z toho vyjde. Nikdo na nás v tomto směru ani netlačí, ale my chceme hrát dobře, chceme vyhrávat. Když se na hřiště dá srdce, výsledek může být všelijaký.

Co soupeři? Hodně se mluví o ataku Brna, kterému podzim nevyšel, ve hře jsou i další.

Brno asi ano, je na tom s tradicí a snahou hrát ligu trvale podobně jako my. Nelze se ale dívat jen na něj, každý, kdo má šanci, bude chtít mezi tři nejlepší.

Postoupit ale může jen ten nejlepší, zbylé dva čeká baráž. Co vy na to?

Že by vyhrát a vyhnout se tím baráži byla paráda. Přes baráž je to složité, i když ne nereálné.

To je ještě daleko, nejdřív přijde nedělní start v zápase se Sokolovem. Co od něj čekáte?

Že začneme dobře. Vzhledem k tomu, že nikdo neví, co udělá počasí a jaký bude terén, nepředpokládám, že se musí hrát extra krásný fotbal. Na druhé straně my trénujeme na to, aby náš fotbal měl i tento parametr, aby se na něj dalo dívat. A nemám strach, že takový nebude.