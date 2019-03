Gól bude, věří hradecký brankář Ottmar před soubojem pevných obran

Při pohledu na počet inkasovaných branek obou nedělních soupeřů musí snad každého napadnout tahle otázka: Kolik gólů může padnout v zápase, v němž proti sobě nastoupí týmy, z nichž jeden v této sezoně dostal jen deset branek, z českých mužstev ve všech celostátních soutěžích nejméně, a jeden, jenž v tomto pomyslném žebříčku – ten však nebere v úvahu různý počet odehraných kol v jednotlivých soutěžích – stojí hned za ním, když inkasoval jen o jeden gól víc?

„Věřím, že nějaký padne a diváci nějaký uvidí, ostatně my nehrajeme na obranu, na nic nečekáme a hrajeme dopředu,“ říká před nedělním druholigovým duelem mezi Hradcem a Varnsdorfem brankář Radim Ottmar.

Ten v této sezoně nechyběl ve druholigovém zápase ani minutu, inkasoval tedy všech deset zmíněných branek. Do utkání s Varnsdorfem, tedy do souboje třetího týmu tabulky se čtvrtým, navíc nastoupí poté, co v předcházejících čtyřech ligových utkáních nedostal ani gól. Z toho plyne, že Hradec, pro který je to čtvrtý jarní duel, na jaře ještě neinkasoval.

Na to, jak jste vysoko, moc gólů ani nestřílíte a Varnsdorf na tom je ještě mnohem hůř.

To je sice pravda, ale my máme hodně šancí a podle mě je jen otázkou času, kdy začneme gólů střílet víc než doteď. Podívejte se, jaké šance jsme si na jaře vytvořili. Škoda třeba toho, že jsme žádnou neproměnili ve Vítkovicích a ztratili tam dva body. Ale to se stává.

Vám se za takovou obranou musí chytat výborně. Souhlasíte?

Souhlasím, moc toho na mě opravdu nejde, kluci přede mnou hrají výborně. Není to ale jen o obraně, tohle musí vycházet z celého týmu a začíná to už u kluků v útoku, kteří po ztrátě míče výborně napadají a soupeři hodně ztěžují rozehrávku.

Dosud inkasované góly celostátní soutěže v Čechách 10 FC Hradec Králové (2. liga/19 kol)

11 Varnsdorf (2. liga/19)

14 Jihlava (2. liga/19)

15 Zbuzany (divize B/18)

16 Admira Praha (divize A/18)

Pardubice B (divize C/18)

České Budějovice (2. liga/19)

Pardubice B (divize C/18) České Budějovice (2. liga/19) 17 Klatovy (divize A/18)

Neratovice (divize B/18)

Neratovice (divize B/18) 18 Slavia Praha (1. liga/25)

Zápy (ČFL/19)

Meteor Praha (divize B/18)

Tím se dostáváte i do tlaku, asi musí být těžké proti vám nyní hrát.

Mně se líbí, jak teď hrajeme. V zápasech jsme dominantní, soupeř toho moc nemá a bývá pod tlakem, jeho hráči si většinou spíše jen zaběhají, moc šancí si nevypracují. Pak jde jen o to, jestli vpředu dáme nějaký gól.

Fanoušci řeknou, že dát ho Varnsdorfu to bude hodně těžké.

Vypadá to tak, ale každý zápas je jiný a já pamatuji s Varnsdorfem zápas, který skončil 4:4, přitom také tehdy moc gólů nedával.

Přestože Varnsdorf moc gólů nedává, je v tabulce hned za vámi. V čem je podle vás jeho největší síla?

Jde o běhavý, poctivý tým, který podobně jako my sází na hodně týmový výkon. Proto tam také nikdo nic nevypustí. Mají zkušenou osu a kolem nich mladé kluky, všichni jsou velmi rychlí. Nic lehkého nás určitě nečeká.

Zápas bude asi hodně zvláštní pro vašeho trenéra Frťalu, který Varnsdorf úspěšně vedl a dokonce s ním vybojoval možnost postupu do 1. ligy. Je tohle nějak znát v přípravě na neděli?

Neřekl bych, že nějak výrazně, i když další motivace pro kabinu to určitě je. Spolu s tou, že jsme na podzim ve Varnsdorfu prohráli a chceme mu to teď vrátit.

A pak je tu také statistika počtu inkasovaných branek, v ní můžete Varnsdorfu odskočit.

Je sice zajímavá, ale tohle musíte pustit z hlavy a soustředit se jen na zápas.