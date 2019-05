Hradecký gólman Ottmar: Smutné, že nejzkušenější hráč udělá takovou chybu

Co se stalo? Krátce před poločasem Ottmar vyběhl mimo pokutové území proti dlouhému míči soupeře, jenomže uklouzl, míč nezasáhl a domácí toho využili ke vstřelení vedoucí branky. Hradec na tento málokdy vídaný zádrhel už nedokázal odpovědět a v boji o barážovou příčku prohrál.

„Letěl dlouhý nákop za obranu, viděl jsem, že za ním jde útočník. Bohužel se míč po trávě svezl víc, než jsem čekal, a při reakci na to jsem podklouzl a už jsem na balón nedosáhl. Hrozná chyba po dobrém poločase, který jsme odehráli,“ smutnil nejzkušenější hráč hradecké sestavy.

Odehrávaly se vám poté v hlavě možnosti, jak celou situaci vyřešit?

Takové myšlenky máte v hlavě vždycky.

Pamatujete si nějaký zápas, kdy se vám stalo něco podobného?

Ne.

Poté už přišla červená karta a už to bylo těžké.

My jsme byli opaření a na ten dlouhý nákop tam asi byla menší koncentrace.

Z vašeho pohledu byla červená karta pro vašeho stopera Martince oprávněná ?

Já tohle vůbec nechci hodnotit. Sice bych řekl, že byla přísná, ale faul tam asi byl, rozhodčí to takhle vyhodnotil a nic s tím neuděláme.

Herně to ale z vaší strany v prvním poločase nebylo špatné, že?

Myslím, že jsme v prvním poločase byli lepší, hráli jsme celkem dobře, bohužel druhý poločas byl ovlivněn těmi věcmi z konce prvního. Potom se to těžko honí.

Hradecký brankář Radim Ottmar z povzdálí sleduje, jak jeho spoluhráč Martinec dostává červenou kartu.

Tři kola před koncem vás Zbrojovka v tabulce přeskočila, je to velká komplikace?

Samozřejmě je, ale my nic nebalíme, uvidíme co se s tím dá dělat. Tři kola musíme zvládnout, ale bohužel už to nemáme ve vlastních rukách. Kvůli tomu budeme čekat i na ostatní výsledky.

Na třetí příčce jste se drželi dlouhou dobu.

My jsme na jaře prohospodařili hrozně moc bodů, důsledkem toho je, že nás Brno předběhlo.

Výpadků bylo opravdu dost, byla na vás nějaká deka?

Měli jsme tam hluché místo, kdy jsme body ztráceli. Pár zápasů se výsledkově nepovedlo, i když herně to špatné nebylo. Ale do Brna jsme jeli v dobré formě, vždyť jsme v posledních třech zápasech získali sedm bodů. Bohužel to nevyšlo.

Podle soupisek to vypadalo, že jste proti Brnu měli zkušenější tým.

To je na tom smutné, když nejstarší a nejzkušenější hráč udělá takovou chybu.

S Brnem jste oba zápasy prohráli po takových smolných gólech, na podzim jste dostal vlastní gól.

Bohužel to k fotbalu patří.

Je pro vás výhoda, že se hraje baráž o třetí místo?

V tuto chvíli je to výhoda. Na začátku sezony jsem příznivcem této novinky nebyl, ale teď je to pro nás lepší.