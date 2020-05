Tolik objetí už od chlapa nedostanu. V Ústí vzpomínali na brankáře Nováka

Velmi předčasná smrt brankáře zasáhla všechny; rodinu, kamarády i bývalé parťáky ze hřiště. Odešel minulý týden v pouhých 42 letech po boji s rakovinou slinivky.

„Radim se za emoce nestyděl, tím si lidi získal na svoji stranu,“ vzpomíná na věčně usměvavého gólmana Martykán. Co se stalo, ho silně zasáhlo. „Člověk může čekat, že to přijde, ale když to přijde, není připravený. Prvotní šok byl velký. Měli jsme to takhle plno lidí, co ho líp znalo,“ neskrývá.

Radim Novák

Martykána a Nováka pojilo hluboké přátelství. „Prožili jsme spolu podstatnou část života. Deset let jsme spolu hráli v jednom týmu, stýkali jsme se jak na fotbale, pak i hodně v soukromí. Měli jsme štěstí, že si i naše holky sedly. Byli jsme třeba jednou u moře, slavili jsme se ženami Silvestra.“



Když někdo v budoucnu vysloví jméno Radim Novák, na co pomyslí jako první? „Skočí mi na mysl člověk, který žil a dělal věci naplno. Pro něco se nadchnul a šel si za tím, ať to bylo dobře, nebo špatně. Což bylo obdivuhodné.“

Martykán je o pět let mladší, seznámili se až na fotbale. „Já už byl v Ústí a Radim k nám přišel, začali jsme jako Ústečáci spolu trávit hodně času, táhli jsme to na fotbale i mimo něj. Postupně jsme si k sobě našli cestu, zapadlo to do sebe.“

Ač se to na první pohled nemuselo zdát, Radim Novák prý byl lídrem zlaté ústecké party. „Společně s Pavlem Džubanem tomu šéfovali. Když se vyskytl problém, oni byli ti, co kabinu srovnali,“ líčí Martykán. Jako brankář v té době patřil Novák ve 2. lize ke špičce. „Poznal jsem plno gólmanů, ale za mě byl v tu dobu určitě nejlepší v soutěži. Kdyby měl trošku štěstí, které ve fotbale potřebujete, mohl pravidelně chytat i 1. ligu,“ je přesvědčený Martykán.



Sám měl problém dát mu gól i na tréninku. „Já nikdy nebyl moc gólový, natož proti Radimovi, který nás měl přečtené všechny. Byl obrovsky soutěživý, nechtěl prohrát za žádnou cenu. Ani na tréninku. A tu soutěživost chtěl po všech. Když viděl, že někdo nedělá něco na sto procent, neměl problém dát to najevo. A když jste viděl, jak poctivě trénuje, následoval jste ho. Měl to v sobě přirozeně,“ míní záložník.

Na hřišti i v kabině vůdce. A co mimo něj, když se slavila výhra za výhrou? „Byl vůdce na hřišti i mimo něj, tím to bylo dané. Dělal věci naplno kdekoli. Uměl se i pohádat. Když se mu něco nelíbilo, dal to najevo. Když bylo potřeba něco srovnat, udělal to. I my se spolu párkrát chytli na hřišti, ale zůstalo to tam, do kabiny jsme to netahali.“

Po skončení aktivní kariéry se začal Novák věnovat trénování, naposledy koučoval mládež v Teplicích. Vystudoval i vysokou školu, na což byl pyšný. „To je přesně, jak jsem říkal: Měl nějaký cíl a šel si za ním. V trénování se našel, byl v tom hodně dobrý. Měl přirozený respekt, fotbal četl dobře, uměl si získat kluky na svoji stranu. Byl oblíbený a nezkazil žádnou srandu.“

Když v lednu promlouval o své nemoci v rozhovoru pro MF DNES, byl pevně přesvědčený, že ji porazí. „Jeho nastavení bylo obdivuhodné, on byl hrozný bojovník, nepřipouštěl si nic. Nastavil se úplně fantasticky, a šel do toho. Pořád byl nastavený tak, že to překoná. Mrzí mě, že pandemie koronaviru nám znemožnila, abychom se ke konci vídali víc. Nemohli jsme se moc navštěvovat,“ lituje Martykán.

Manželce Radima Nováka teď chce být nablízku. „Martina ví, že jsme tady. Když bude potřebovat, jakkoli pomůžeme. Je to samozřejmost.“