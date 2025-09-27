Kouč Radim Nečas vyrazil v pondělí jako obvykle autem na trénink fotbalistů českolipského Arsenalu natěšený na další práci s týmem, který pod jeho vedením odpálil třetiligovou sezonu výtečně a pobral 18 bodů z 21 možných. Cestou ale trenéra zastihl strohý telefonát, v němž mu sportovní ředitel klubu Jaroslav Bílek oznámil, že už nemusí jezdit, že je odvolán.
„Když to řeknu slušně, bylo to pro mě hodně překvapivé rozhodnutí a pořád to těžko koušu. Chvílemi mě provázely pocity velkého naštvání, pak jsem si stále říkal, jestli se to vůbec může takhle stát po dobrých výsledcích... Myslím, že jsme tady odváděli dohromady s hráči dobrou práci a všechno bylo v pohodě,“ říkal po nečekaném vyhazovu z Arsenalu Česká Lípa 56letý trenér Radim Nečas, někdejší špičkový prvoligový fotbalista, jenž hrával za Ostravu, Slavii, Cheb a Jablonec. Jeho roli v České Lípě záhy převzal trenér David Jarolím.
V Arsenalu Česká Lípa už jste působil ve dvou obdobích na začátku minulého desetiletí. Co vás do tohoto klubu přivedlo zpět letos na začátku roku, kdy jste nahradil Josefa Csaplára?
Lípa byla ve třetí lize na padáka, tak mi z klubu hned po první jarní prohře zavolali, jestli bych jim nepomohl k záchraně. Já jsem byl zrovna volný, Arsenal jsem znal, věděl jsem, jak to tam funguje, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. I když mě od toho hodně lidí zrazovalo, že jsem blázen...
To jaro ale bylo nakonec úspěšné a uvadající tým jste dovedl na konečné 9. místo. Čím to bylo?
Povedlo se nám to, i když jsme měli na začátku těžký los, ale hned první zápas pod mým vedením jsme vyhráli. Sestavu jsem začal stavět na zkušenějších hráčích, protože s těmi se musí o záchranu hrát. Trochu jsme upravili herní systém, a to jaro pak bylo opravdu úspěšné.
Jaká byla dohoda s klubem po vašem příchodu?
Domluvili jsme, že když se zachráníme, tak mi bude automaticky prodloužena smlouva, což se stalo.
Vstup do nové sezony jste měli skvělý – šest výher a jediná porážka, čemu jste to přičítal?
Získali jsme hodně nových hráčů, z nichž někteří měli zkušenosti z druhé i první ligy. V přípravě si na sebe začali kluci zvykat, všechno klapalo, v kabině i na hřišti bylo všechno v pohodě a najednou se začaly zvedat ambice, protože jsme pořád vyhrávali. Byl to opravdu skvělý start, ale pro některé lidi v čele s novým sportovním ředitelem panem Bílkem to bylo asi málo.
Minulou sobotu jste vedl tým naposledy, když jste v domácím azylu v Novém Boru, i když trochu se štěstím, porazili 2:1 béčko Jablonce. Jaké byly další hodiny a dny?
No, já už jsem začal postupně tušit, že se něco děje a že se asi něco stane. To prostě vycítíte, když s vámi najednou přestane vedení nějak komunikovat. Mluvil jsem jen s panem Hejnou z vedení, který mi řekl, že oslovili nějakého trenéra a že se to bude řešit. K tomu jsem já podle výsledků neviděl žádný důvod, ale začalo mi to být ještě víc divné. V pondělí jsem ale jel normálně na trénink a do auta mi zavolal pan Bílek, že už nemusím jezdit, že jsem odvolaný a že už trénink povede někdo jiný.
Tak jste to otočil a jel zpátky domů do Prahy?
To ne, protože už jsem byl kousek před Českou Lípou a říkal jsem si, že jestli je to opravdu takhle, tak se aspoň rozloučím s hráči, podám jim ruku a sbalím si věci. Přišel jsem tedy na hřiště, tam ale kromě hráčů a mého asistenta nikdo nebyl, tak jsme se s nimi rozloučili a odjeli jsme. To bylo ten den vše. S nikým jiným jsem tam nemluvil, nikdo mi to neřekl osobně.
Takže tím jediným telefonátem se sportovním ředitelem Bílkem skončila veškerá komunikace?
Ano. Klub pak na svých stránkách oznámil, že jsem odvolán, a druhý den mi tam napsali nějaké poděkování. Až potom mi volal pan Hejna, že se se mnou chce sejít osobně, ale to se zatím nestalo. A předpokládám, že se mnou bude někdo řešit i předčasné ukončení smlouvy, kterou v Arsenalu mám.
V prohlášení klubu se psalo, že se začaly vaše názory a názory vedení klubu na fungování a řízení A-týmu Arsenalu Česká Lípa rozcházet, a proto se i přes pozitivní výsledky vedení rozhodlo tuto spolupráci ukončit. Můžete to nějak okomentovat, o co šlo?
V Lípě asi všichni vědí, odkud teď fouká vítr. Podle mě bylo asi jedině to, že když nastoupil pan Bílek, tak jsem mu řekl, že já si budu dělat svoji sportovní práci, za kterou jsem zodpovědný, a že si do toho nenechám mluvit. Tím to asi začalo. Potom jsem začal cítit, že po každém vyhraném zápase se najednou raduji jenom já s kabinou a jinak nikdo jiný. I po těch vyhraných zápasech bylo vždycky najednou něco špatně a začaly se různě ozývat takové hlasy, že byla buď špatná hra, nebo se nepovedly standardky, že není vidět herní zlepšení, že se jen nakopávají dlouhé balony. A to nikomu na náladě nepřidá, i když se vyhrává, a jak už jsem řekl, začal jsem cítit, že se něco chystá.
Je pro vás aspoň malým zadostiučiněním, že na sociálních sítích drtivá většina fanoušků Arsenalu rozhodnutí o vašem odvolání absolutně nechápe a stojí za vámi?
Hlavně kvůli těmto lidem a hráčům mě to mrzí. Naši fanoušci byli fantastičtí, kabina byla vynikající. Reakce hráčů mě moc potěšily, volali mi, psali, a protože já nemám sociální sítě, tak mi posílali i ty reakce fanoušků, kterým děkuji. Ale to už se nevrátí...
Budete sledovat výkony Arsenalu nadále i pod vedením nového kouče Jarolíma?
Samozřejmě, zejména kvůli těm hráčům. Chci, aby hráli pořád dobře, aby se herně posouvali dopředu. Já to tak mám vždycky, že sleduji kluky, které jsem trénoval.
Co bude dál? Budete netrpělivě čekat na novou nabídku?
Ještě nevím. Teď je to pro mě opravdu hodně složité období a jsem z toho mého vyhazovu pořád moc zklamaný, ale karma je zdarma... Snažím se myslet na něco jiného než na ten konec v Lípě, ale ono to prostě nejde a často se přistihnu, že ty myšlenky hlavou pořád běží. Uvažuji, jestli třeba nevyrazím na týden do zahraničí, abych se od toho oprostil.