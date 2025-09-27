Záchrana i skvělý start, přesto vyhazov. Některým lidem to bylo málo, divil se Nečas

Michael Havlen
  7:08
Na začátku roku převzal fotbalisty České Lípy v kritické situaci, ale pod jeho vedením se ve třetí lize bez potíží zachránili. V nové sezoně přivedl kouč Radim Nečas tým Arsenalu k šesti výhrám v sedmi zápasech, přesto ho vedení klubu odvolalo, což bylo pro fanoušky, hráče i samotného trenéra šokem.

Trenér Radim Nečas sleduje pohárové utkání mezi Českou Lípou a Pardubicemi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Kouč Radim Nečas vyrazil v pondělí jako obvykle autem na trénink fotbalistů českolipského Arsenalu natěšený na další práci s týmem, který pod jeho vedením odpálil třetiligovou sezonu výtečně a pobral 18 bodů z 21 možných. Cestou ale trenéra zastihl strohý telefonát, v němž mu sportovní ředitel klubu Jaroslav Bílek oznámil, že už nemusí jezdit, že je odvolán.

„Když to řeknu slušně, bylo to pro mě hodně překvapivé rozhodnutí a pořád to těžko koušu. Chvílemi mě provázely pocity velkého naštvání, pak jsem si stále říkal, jestli se to vůbec může takhle stát po dobrých výsledcích... Myslím, že jsme tady odváděli dohromady s hráči dobrou práci a všechno bylo v pohodě,“ říkal po nečekaném vyhazovu z Arsenalu Česká Lípa 56letý trenér Radim Nečas, někdejší špičkový prvoligový fotbalista, jenž hrával za Ostravu, Slavii, Cheb a Jablonec. Jeho roli v České Lípě záhy převzal trenér David Jarolím.

V Arsenalu Česká Lípa už jste působil ve dvou obdobích na začátku minulého desetiletí. Co vás do tohoto klubu přivedlo zpět letos na začátku roku, kdy jste nahradil Josefa Csaplára?
Lípa byla ve třetí lize na padáka, tak mi z klubu hned po první jarní prohře zavolali, jestli bych jim nepomohl k záchraně. Já jsem byl zrovna volný, Arsenal jsem znal, věděl jsem, jak to tam funguje, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. I když mě od toho hodně lidí zrazovalo, že jsem blázen...

To jaro ale bylo nakonec úspěšné a uvadající tým jste dovedl na konečné 9. místo. Čím to bylo?
Povedlo se nám to, i když jsme měli na začátku těžký los, ale hned první zápas pod mým vedením jsme vyhráli. Sestavu jsem začal stavět na zkušenějších hráčích, protože s těmi se musí o záchranu hrát. Trochu jsme upravili herní systém, a to jaro pak bylo opravdu úspěšné.

Jaká byla dohoda s klubem po vašem příchodu?
Domluvili jsme, že když se zachráníme, tak mi bude automaticky prodloužena smlouva, což se stalo.

Vstup do nové sezony jste měli skvělý – šest výher a jediná porážka, čemu jste to přičítal?
Získali jsme hodně nových hráčů, z nichž někteří měli zkušenosti z druhé i první ligy. V přípravě si na sebe začali kluci zvykat, všechno klapalo, v kabině i na hřišti bylo všechno v pohodě a najednou se začaly zvedat ambice, protože jsme pořád vyhrávali. Byl to opravdu skvělý start, ale pro některé lidi v čele s novým sportovním ředitelem panem Bílkem to bylo asi málo.

Minulou sobotu jste vedl tým naposledy, když jste v domácím azylu v Novém Boru, i když trochu se štěstím, porazili 2:1 béčko Jablonce. Jaké byly další hodiny a dny?
No, já už jsem začal postupně tušit, že se něco děje a že se asi něco stane. To prostě vycítíte, když s vámi najednou přestane vedení nějak komunikovat. Mluvil jsem jen s panem Hejnou z vedení, který mi řekl, že oslovili nějakého trenéra a že se to bude řešit. K tomu jsem já podle výsledků neviděl žádný důvod, ale začalo mi to být ještě víc divné. V pondělí jsem ale jel normálně na trénink a do auta mi zavolal pan Bílek, že už nemusím jezdit, že jsem odvolaný a že už trénink povede někdo jiný.

Tak jste to otočil a jel zpátky domů do Prahy?
To ne, protože už jsem byl kousek před Českou Lípou a říkal jsem si, že jestli je to opravdu takhle, tak se aspoň rozloučím s hráči, podám jim ruku a sbalím si věci. Přišel jsem tedy na hřiště, tam ale kromě hráčů a mého asistenta nikdo nebyl, tak jsme se s nimi rozloučili a odjeli jsme. To bylo ten den vše. S nikým jiným jsem tam nemluvil, nikdo mi to neřekl osobně.

Takže tím jediným telefonátem se sportovním ředitelem Bílkem skončila veškerá komunikace?
Ano. Klub pak na svých stránkách oznámil, že jsem odvolán, a druhý den mi tam napsali nějaké poděkování. Až potom mi volal pan Hejna, že se se mnou chce sejít osobně, ale to se zatím nestalo. A předpokládám, že se mnou bude někdo řešit i předčasné ukončení smlouvy, kterou v Arsenalu mám.

V prohlášení klubu se psalo, že se začaly vaše názory a názory vedení klubu na fungování a řízení A-týmu Arsenalu Česká Lípa rozcházet, a proto se i přes pozitivní výsledky vedení rozhodlo tuto spolupráci ukončit. Můžete to nějak okomentovat, o co šlo?
V Lípě asi všichni vědí, odkud teď fouká vítr. Podle mě bylo asi jedině to, že když nastoupil pan Bílek, tak jsem mu řekl, že já si budu dělat svoji sportovní práci, za kterou jsem zodpovědný, a že si do toho nenechám mluvit. Tím to asi začalo. Potom jsem začal cítit, že po každém vyhraném zápase se najednou raduji jenom já s kabinou a jinak nikdo jiný. I po těch vyhraných zápasech bylo vždycky najednou něco špatně a začaly se různě ozývat takové hlasy, že byla buď špatná hra, nebo se nepovedly standardky, že není vidět herní zlepšení, že se jen nakopávají dlouhé balony. A to nikomu na náladě nepřidá, i když se vyhrává, a jak už jsem řekl, začal jsem cítit, že se něco chystá.

Je pro vás aspoň malým zadostiučiněním, že na sociálních sítích drtivá většina fanoušků Arsenalu rozhodnutí o vašem odvolání absolutně nechápe a stojí za vámi?
Hlavně kvůli těmto lidem a hráčům mě to mrzí. Naši fanoušci byli fantastičtí, kabina byla vynikající. Reakce hráčů mě moc potěšily, volali mi, psali, a protože já nemám sociální sítě, tak mi posílali i ty reakce fanoušků, kterým děkuji. Ale to už se nevrátí...

Budete sledovat výkony Arsenalu nadále i pod vedením nového kouče Jarolíma?
Samozřejmě, zejména kvůli těm hráčům. Chci, aby hráli pořád dobře, aby se herně posouvali dopředu. Já to tak mám vždycky, že sleduji kluky, které jsem trénoval.

Co bude dál? Budete netrpělivě čekat na novou nabídku?
Ještě nevím. Teď je to pro mě opravdu hodně složité období a jsem z toho mého vyhazovu pořád moc zklamaný, ale karma je zdarma... Snažím se myslet na něco jiného než na ten konec v Lípě, ale ono to prostě nejde a často se přistihnu, že ty myšlenky hlavou pořád běží. Uvažuji, jestli třeba nevyrazím na týden do zahraničí, abych se od toho oprostil.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolín vs. ZápyFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Kolín vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:00
  • 3.01
  • 3.78
  • 1.75
Chrudim vs. KroměřížFotbal - 11. kolo - 27. 9. 2025:Chrudim vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 1.92
  • 3.45
  • 3.66
Ml. Boleslav B vs. Česká LípaFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Ml. Boleslav B vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 4.13
  • 4.13
  • 1.46
Jablonec B vs. Hradec Králové BFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Jablonec B vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Neratovice vs. Ústí n. O.Fotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Neratovice vs. Ústí n. O. //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 2.10
  • 3.39
  • 2.54
Loko Praha vs. PísekFotbal - 8. kolo - 27. 9. 2025:Loko Praha vs. Písek //www.idnes.cz/sport
27. 9. 10:15
  • 3.08
  • 3.49
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Z Bretaně přes Barcelonu ke Zlatému míči. Kdo je nový fotbalový král Dembélé

Čtyři týmové trofeje plus jedna osobní. Především proto francouzský útočník Ousmane Dembélé získal Ballon d’Or, nejprestižnější individuální cenu ve fotbale. S Paris St. Germain získal ligový titul,...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

Záchrana i skvělý start, přesto vyhazov. Některým lidem to bylo málo, divil se Nečas

Na začátku roku převzal fotbalisty České Lípy v kritické situaci, ale pod jeho vedením se ve třetí lize bez potíží zachránili. V nové sezoně přivedl kouč Radim Nečas tým Arsenalu k šesti výhrám v...

27. září 2025  7:08

Hráče před derby šetřit nebudeme, řekl po Dukle Trpišovský. Chyběl mu třetí gól

Téma virózy, která aktuálně trápí fotbalovou Slavii, komentoval s humorem. „Už to prodělala většina mužstva a celý realizák. Vidíte, že teď tady sedí asi třetí tiskový mluvčí, takže to možná všichni...

27. září 2025  6:59

Sparťanský lídr Uchenna a jeho svět: Já a kněz? Bůh měl jiný plán

Premium

Na začátku roku to vypadalo jako čistý risk. Padesát milionů za chlapa, který v lize odkopal čtrnáct zápasů? A to se jako fakt vyplatí? Teď už se zdá, že se fotbalová Sparta nesekla.

27. září 2025

Chorý je zpět: dva góly i šlápnutí za žlutou. To bych nebyl já, aby se něco neřešilo, řekl

Sedm střel, dva góly, skoro hattrick a vítězství 2:0. Ale taky další kontroverze, které slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý jako magnet přitahuje. Když v první půli u lajny šlápl na ruku...

26. září 2025  23:14

Bayern deklasoval Brémy a je dál stoprocentní, Kane vstřelil stý gól za klub

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v předehrávce 5. kola německé bundesligy 4:0 Brémy a zůstali v čele tabulky s plným počtem bodů. Dvakrát se trefil anglický kanonýr Harry Kane, jenž už má na kontě...

26. září 2025  22:47

Slavia - Dukla 2:0, oba góly dal navrátilec po trestu Chorý, hosté byli bezzubí

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 10. kola, udrželi ligovou neporazitelnost a minimálně do soboty se posunuli do čela tabulky. Doma porazili Duklu 2:0 díky dvěma gólům útočníka...

26. září 2025  18:05,  aktualizováno  22:37

Rezerva Ostravy remizovala v Jihlavě, body se dělily i v Prostějově

Fotbalisté Ostravy B v 11. kole druhé ligy remizovali 2:2 v Jihlavě a potřetí za sebou nezvítězili. V neúplné tabulce jsou na pátém místě, jejich soupeř je jedenáctý. Ve druhém dnešním utkání...

26. září 2025  20:14

Žádné návštěvy u rozhodčích! žádá Trunda. Etická komise zahájila řízení s Benešem

Zatímco sparťanský kouč Brian Priske za vstup do kabiny rozhodčích po utkání v Hradci Králové žádný trest nedostal, se sudím Janem Benešem etická komise fotbalové asociace řízení zahájila. Mohl totiž...

26. září 2025  16:46

Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek

Už několik týdnů se o tom obchodu mluví, teď je vše oficiálně dotaženo. Fotbalovou Plzeň koupil třiatřicetiletý miliardář Michal Strnad, v současnosti nejbohatší Čech. Předsedou představenstva bude...

26. září 2025  14:18,  aktualizováno  14:47

Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

V minulých sezonách patřil k nejobávanějším útočníkům anglické ligy, vybojoval si místo v reprezentaci a v kádru fotbalové Aston Villy je největší hvězdou. Jenže když Olliemu Watkinsovi český obránce...

26. září 2025  12:41

Pronájem, kanceláře, Uh. Ostroh
Pronájem, kanceláře, Uh. Ostroh

Třebízského, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
14 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 109 192 nemovitostí

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.