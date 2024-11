Tělo si má odpočinout až v hrobě. Kučera opouští Prostějov, zlákal jej Ružomberok

Slovenská liga má před sebou ještě závěrečnou porci zápasů. „V sobotu jsem se rozloučil v Prostějově, pak přejel na Slovensko a začal trénovat. Pauza přijde později, to nevadí. Už můj táta říkal, že tělo si má odpočinout až v hrobě,“ řekl k hektickému přesunu Kučera.

Bývalý prostějovský kouč přiznal, že o rychlou nabídku ze Slovenska hodně stál, i proto, že se Ružomberok ozval podruhé. „Možnost trénovat nejvyšší soutěž láká všechny trenéry. Týmů na nejvyšší úrovni zase tolik není. V Prostějově jsem byl spokojený, ale zkusit to o level výše je prostě výzva,“ přiznal Kučera.

Vedení Prostějova jeho žádost akceptovalo bez problémů. „Radim za námi přišel s tím, že má nabídku z nejvyšší slovenské soutěže. Nebylo to pro nás úplně jednoduché, ale dohodli jsme se, že trenéra uvolníme. Naší ambicí je posouvat hráče do nejvyšší soutěže a to samé platí také v případě našich trenérů,“ prohlásil sportovní ředitel 1. SK Prostějov Jiří Balcárek, s tím, ze Kučera odvedl na Hané kus práce. „Nikde není řečeno, že se za nějaký čas naše cesty zase nespojí,“ dodal.

Kučera převzal Prostějov těsně před začátkem jara minulé sezony a v posledním kole se s týmem zachránil. V novém ročníku Chance Národní ligy po špatném startu odchází ve chvíli, kdy je mužstvo na páté pozici v tabulce.

„Začátek sezony byl složitý. Tým si během posledních měsíců užil svoje. Na jaře se zachránil až v posledním kole, v létě se hodně proměnil. Ovšem hráči makali, každý den pracovali na zlepšení a nic nevzdali. Ukázali charakter. Konečný výsledek podzimu je jejich zásluha. Jsem na hráče opravdu hrdý,“ loučil se s týmem Kučera.

Coby hráč vyhrál se Sigmou Český pohár, jako trenér vedl Teplice, Baník či Jihlavu a Znojmo.