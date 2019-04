Jihlavský kouč Kučera: Jsme rádi, že máme relativní klid

Pomlázku stihl jen trenér Třince Ten zápas měl doslova vražedný termín výkopu. Duel Fortuna Národní ligy se na přání České televize, která jej vysílala v přímém přenosu, hrál na Velikonoční pondělí od 13.30. Bylo divu, že na návštěvnosti se to neprojevilo. Na stadion v Jiráskově ulici dorazilo téměř dvanáct set fanoušků. „Ani mi nevadí, že hrajeme na Velikonoční pondělí. To se hraje i v jiných ligách, třeba v bundeslize,“ uvedl jihlavský kouč Radim Kučera, který už tento termín v minulosti zažil coby trenér rovněž druholigového Znojma. „Ale ten čas je vražedný. Pro fanoušky i pro hráče.“ Fotbalisté tak rovnou mohli zapomenout na tradiční pomlázku. „Zeptejte se mojí paní, jak se jí ten termín líbil,“ usmál se smutně Stanislav Klobása. „Byla trošku zklamaná, že zase nebudu doma. Ale jsme profesionálové a musíme to tak brát.“ Trenéři i hráči jihlavského týmu se tak na duel připravovali už od dopoledních hodin. „Od rána jsme byli na stadionu, chystali jsme taktiku,“ připustil Kučera, jenž tak musel na tradiční zvyky zapomenout. „Nebyl na ně čas. Ale já poslední dobou, co jsem u fotbalu, Velikonoce stejně neslavím.“ A na pomlázku tentokrát musel zapomenout i Klobása. „Byl jsem tady, chtěl jsem se připravit na zápas,“ líčil. „A jsem rád, že se nám to takhle vrátilo,“ dodal střelec obou jihlavských branek, který měl hlavní podíl na obratu výsledku. To třinecký trenér Tomáš Jakus na velikonoční zvyky nerezignoval. „Bylo to trošku zvláštní, protože jsem vstával v pět ráno. Ale potřeboval jsem vyšupat rodinu: manželku s dcerami,“ popisoval s úsměvem. „Byl to pro ně trošku budíček, ale jinak se to zvládnout nedalo. Tradice se musí dodržovat.“ Přesto jihlavský kouč připustil, že by si dokázal představit mnohem lepší začátek zápasu. „Kdyby se hrálo od 18.00, pod umělým osvětlením, možná by lidí přišlo víc,“ přemítal Kučera. „Sice by po pomlázce diváci byli v nějakém stavu, ale možná by to bylo zajímavější než hrát o půl druhé. Protože takhle jsme si ani neměli kdy dát oběd,“ doplnil kouč jihlavského celku.