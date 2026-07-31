Ve čtvrtek podepsal smlouvu, v pátek hrál. Breite si odbyl premiéru v Karviné

„Mluvil jsem s trenérem, měl jsem dva tréninky, takže jsem rád, jak utkání dopadlo,“ usmál se Breite, který odehrál 79 minut, než uvolnil místo útočníkovi Ondřeji Šašinkovi.
„Je to vymodlená posila, potřebovali jsme defenzivního záložníka,“ prohlásil o Breitem, který by měl karvinskou hru pozvednout, trenér Roman West. „Celou přípravu jsme hráli na tři střední ofenzivní záložníky, nikdo jim nekryl záda. Dopředu naše hra vypadala dobře, ale měli jsme díry dozadu, což se potvrdilo minule v Opavě.“
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Podle Westa by měl Breite řídit obrannou hru mužstva. „Vzadu máme většinou cizince, nebyl tam nikdo, kdo by obranu organizoval,“ podotkl kouč. „Dnes už bylo zlepšení vidět. Obrana byla pevnější, nepustili jsme soupeře do rychlých protiútoků. Nuly vzadu si hodně cením, máme se od čeho odrazit.“
Breite má za sebou úspěšné působení v Liberci a Olomouci, odkud letos v zimě zamířil do Artisu Brno.
„Moje rozhodování bylo trochu delší, nechtěl jsem opakovat volbu ze zimy, která nebyla úplně optimální,“ podotkl k tomu, že jaro v Artisu proseděl převážně na střídačce. „Doufám, že budu mít klubu co dát a všechno bude dobré. První dojmy jsou skvělé.“
Naproti tomu v nominaci na utkání nebyl útočník Kahuan Vinicius, který míří do Pardubic.
„Už je pryč,“ řekl West a připustil, že blízko jsou také odchody Roka Štormana, o něhož se zajímají šéfové ostravského Baníku, a brankáře Vladimíra Neumana, který má nabídku z Hradce Králové. Oba v pátečním utkání zůstali mezi náhradníky. „Jejich přestupy by měly být blízko, ale vše je v kompetenci klubů, agentů a hráčů.“
Trenér West tak oproti prohře v Opavě udělal v základní sestavě pět změn. „Chtěli jsme na minulý zápas zareagovat a šli jsme i do rizika, protože Yahaya a Breite hráli poprvé,“ upozornil kouč.
Během týdne měl West s hráči pohovory. Zejména těch, o které se zajímají jiné kluby, se ptal, zda chtějí za Karvinou hrát.
„Jediný Denny Samko řekl, že dokud tady bude, tak za nás bude bojovat na maximum. A proto byl v sestavě. Zdá se, že on je po odchodech Skyby, Prebsla, Boháče, Traoreho, Vinicia už jediný ze stabilní sestavy z minulé sezony.“