Porcal cepuje brankáře ve Varnsdorfu. Mladé kluky chci posouvat, hlásí

„Rychlost už není taková, v tréninku nejsem. Ale nějakou poziční hrou bych to zvládl. Základní postavení brankáře je stejné, kromě rychlosti je trošku jiný i odhad na balon,“ prohlásil.

I když už je ve fotbalovém důchodu, věkově tomu neodpovídá. Porcalovi je 34 let, pro brankáře období zralosti! On však profesionální dráhu ukončil po sezoně 2019/20, své první prvoligové. Za Slovácko nastoupil do pěti zápasů, zachytal si proti Spartě i Slavii.

„Nelituji, že jsem skončil,“ svěřil se rodák z Rakovníka. „Moje zdraví nebylo takové, abych mohl hrát fotbal na nejvyšší úrovni, i proto jsem to tenkrát zabalil. Rameno jsem měl špatné, koleno už mě pobolívalo, oba kotníky vyčvachtané. Bylo načase to ukončit.“

A když se vrátil do Varnsdorfu, svého osudového klubu, stal se trenérem brankářů. „Ani jsem neměl čas přemýšlet o tom, jak se cítím bez aktivního fotbalu. Asi díky tomu, že jsem do toho skočil hned po kariéře. Zůstal jsem v tom kolotoči. Rozdíl je, že trénuji a nechytám,“ usmívá se.

Třeba by i chytal nižší soutěže. „Jenže zatím se mi nikdo neozval. Třeba mi teď někdo dá echo.“ V Kotlině předává své bohaté zkušenosti. Jedničku Adama Richtera si stáhl do přípravy ligový Jablonec, záda mu v minulé sezoně kryl mladík Martin Vaňák.

„Mám radost za každou šanci, kterou chytí, jako kdybych ji chytil já sám. Tohle mě baví,“ svítí Porcalovi oči. „Adam byl jeden z nejlepších gólmanů 2. ligy, i co se týče hry nohama. V ní neměl v soutěži konkurenci. S Martinem budeme pokračovat v nastaveném trendu.“

Brankářské řemeslo se podle Porcala neustále posouvá. „Všichni se teď vzhlédli v ter Stegenovi, ale už Manuel Neuer dlouhodobě založil svoji hru na rozehrávce. V tom chci gólmany posouvat,“ vytyčil si jejich kouč.

„Ale nejen v tom. Všichni říkají: Ten gólman je výborný, on umí hrát i nohama! Já namítám: A umí chytat? To je u gólmana nejdůležitější, to je jeho práce. Prostě ty šance pochytat.“

Pod dohledem má Porcal ve Slovanu i kategorie U17 a U19 čili lépe tvarovatelné brankáře než zkušené harcovníky. „Jsou to mladí kluci, kterým chyběl nějaký základ, já se ho do nich snažím dostat.“

Působit může dál ve Varnsdorfu a ve 2. lize, ale na jaře hrozilo, že se skromný klub do dalšího ročníku nepřihlásí. Jeho šéf Vlastimil Gabriel dlouho pátral po investorovi. Peníze na nový ročník nakonec sehnal i bez něj.

„Nebylo příjemné, když jste slyšeli, že klub by mohl mít nějaké finanční problémy na další rok. Ale co se týče výplat a prémií, s jejich vyplacením tady v životě nebyl problém. Pan Gabriel to vždycky zaplatí, funguje to. Kdyby to nedělal tak dobře, není tu druhá liga už dávno. Jemu patří velké díky!“ smeká trenér brankářů Porcal před dlouholetým funkcionářem.

Nakonec se Gabriel dohodl s africkým investorem, který pomůže klub ještě pozvednout. „Byla by velká škoda pro celý region, kdyby tu fotbal zanikl. Máme za sebou dvanáct sezon ve druhé lize, chodí se sem rozehrát mladí kluci z Liberce, Jablonce nebo Mladé Boleslavi. Pro ně to je jedině dobře, můžou si zahrát profesionální soutěž.“

A třeba se vyšvihnout do 1. ligy jako před nedávnem Porcal.