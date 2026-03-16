Góly nejsou žádné kouzlo. Adediran stárne, zlepšuje se a děkuje za boží pomoc

V této sezoně střílíte nejvíc gólů v kariéře. Čím si to vysvětlujete?
V žádném případě v tom není žádné kouzlo. Jak člověk stárne a získává zkušenosti, zlepšuje se. Hodně pracuju a věřím, že je to i Boží milost, že se do šancí dostávám a dokážu je proměnit.
Jste aktuálně nejlepším střelcem soutěže, o gól před Lukášem Matějkou z Táborska. Je pro vás osobní statistika důležitá?
Nejdůležitější je pro mě tým. Máme velký cíl a ten je nad všemi individuálními úspěchy. Když svými góly pomůžu mužstvu ten cíl splnit, je to ideální. Ale první je vždy klub, ne já.
V pondělí hrajete derby proti Zbrojovce. Vnímáte ho speciálně, nebo je to „jen“ další zápas?
Pro mě je to prostě další utkání. Derby jsem už zažil, dal jsem v něm i gól, takže vím, jaké emoce to přináší. Když je kolem zápasu větší tlak, dává mi to ještě větší smysl a dokážu z toho čerpat. Pod tlakem se mi hraje dobře.
Často nastupujete vedle Beauguela nebo Besedina. Musíte hodně měnit svůj způsob hry podle toho, kdo je vedle vás?
Úkolem dobrého hráče je umět si poradit s kýmkoli, kdo je na hřišti. Snažím se přizpůsobit, najít si prostor kolem spoluhráče a něco s ním vytvořit. Je jedno, s kým hraju, důležité je, abychom si vyhověli.
V minulosti jste hrával i na křídle, teď spíš pod hrotem. Je to pro vás ideální pozice?
Hodně záleží na taktice a na tom, jak vám trenér roli vysvětlí. Tady mám svou pozici za útočníkem popsanou do detailu, přesně vím, co se ode mě čeká. Ale kdekoliv se na hřišti ocitnu, ať už na křídle, nebo pod hrotem, snažím se hlavně splnit úkol, který mi trenér dal.
Byl právě přístup trenéra a klubová filozofie tím hlavním, proč jste si vybral Artis?
Artis mi nabídl prostředí, které mi nejvíc sedí. Trenér se mnou mluvil tak, že jsem cítil, že mu můžu věřit a že spolu můžeme fungovat. Není to o tom, že bych se nějak zázračně zlepšil, ale o důvěře, o tom, jak mi všechno vysvětlil. I když dělám chyby, vrátí mě, dá mi jasné pokyny. To je ten důvod, proč jsem teď nejlepším střelcem, ne proto, že bych byl nejlepší hráč.
Tým je v tabulce vysoko, ale Zbrojovka je pořád odskočená. Počítáte spíš s tím, že půjdete do baráže, nebo ještě myslíte i na první místo?
Ve fotbale není nic nemožné. Když se podíváme realisticky, musíme být připravení na variantu, že půjdeme do baráže. Ale hlavní cíl je jasný: postoupit do první ligy. Jakým způsobem se tam dostaneme, není podstatné, důležité je, abychom tam byli.
V kariéře jste si zahrál i nižší soutěž v Německu, za rezervu Herthy Berlín. Jak k tomu angažmá došlo?
Bylo to během covidu. Byl jsem zrovna u známého v Německu. Domluvili jsme se, že nastoupím v berlínské nižší lize. Pak jsem šel na zkoušku do Herthy, dali mě do rezervy a po dobrém zápase proti Dynamu Drážďany jsem měl šanci dostat se do prvního týmu. Nakonec se rozhodovali mezi mnou a KevinemPrincem Boatengem, který se vracel z Itálie. A vybrali jeho, místo pro mě nezbylo. Jednou bych se do top ligy chtěl vrátit. Je to můj sen, ale musím si ho odpracovat tady a teď.