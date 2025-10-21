Jste nejproduktivnější hráč Artisu a druhý mezi střelci v celé soutěži. Sebevědomí roste?
Nebudu lhát, osobně se cítím dobře a také týmově vypadáme solidně. Zatím držíme slušné výsledky. Nechci si brát kompletní kredit za své góly, protože se na ně nadřel celý tým a já si pak jen slízávám smetanu.
Pro útočníka to je ale zkrátka nejdůležitější statistika. Budují právě góly vaši sebedůvěru?
Jasně, na konci je to ta moje noha, která tam míč dostane. Ale ono je to jedno, týmový úspěch je přednější.
Máte za sebou cestu vzhůru ze šesté německé úrovně, z takzvané Berlin-Ligy. Jak se kluk z Nigérie ocitne na předměstí Berlína?
Já jen jel na návštěvu za strýcem a takhle to dopadlo. (úsměv) Neměl jsem tehdy žádné angažmá, hrál jsem předtím v Nigérii, ale byla to těžká doba covidové pandemie, vše bylo v nejistotě. Strejda věděl, že se trochu hledám, tak zašel za svým kamarádem. Nebyl aktivní agent, ale chtěl právě začít zastupovat hráče a měl kontakty. Nabídl mi, že bych mohl zkusit začít právě takhle.
A sliboval vám, že se rychle prokoušete nahoru?
Byl jsem tam jen půl roku, něco málo jsem tedy odehrál. Úrovní to je něco jako v Česku krajský přebor, ale byla to cenná zkušenost a hlavně jsem fakt mohl hrát.
Osud vás však zavál na mnohem exotičtější místo, a to na Maltu, kde jste hrál druhou nejvyšší soutěž za tým San Gwann. To se vám poštěstilo jak?
Chtěl jsem zůstat v Německu, cítil jsem tam potenciál. Jenže podmínky pro cizince byly hodně tvrdé. Jako hráč s mimoevropským pasem nedostanete pracovní vízum, pokud hrajete nižší soutěž, než je třetí liga.
Což jste tedy nesplňoval.
Hrozně mě to mrzelo. Zajímala se o mě totiž Hertha BSC, tehdy ještě bundesligový klub! Zřejmě by to směřovalo třeba do rezervního mužstva, ale i to by stačilo, abych vízum dostal. Byl jsem z toho obrovsky nadšený, že je vůbec cesta ze šesté ligy takhle poskočit. Absolvoval jsem nějaké testy, zkoušeli si mě, ale tehdy přišla další vlna covidu a byl rychle prosinec. Věděl jsem, že mi už vízum nedají, že je pozdě.
A tak jste vzal zavděk Maltou?
Pomohli mi zajistit evropské pracovní vízum, za což jsem jim byl moc vděčný. Strávil jsem tam půl roku, abychom vše zvládli vyřídit, a doufal jsem, že se vrátím do Německa a že Hertha neztratí zájem.
Jak se vám tam hrálo? Malta je poměrně malý ostrov s půlmilionem obyvatel a druhá liga tak zřejmě není tolik silnou soutěží.
A víte, že to nebylo tak špatné? Hlavní bylo, že můžu hrát a že mě to někam posune.
Vypadá to ale, že vysněný plán nevyšel.
Omyl. Já totiž tehdy za rezervu Herthy odehrál utkání! Snižoval jsem gólem na konečných 1:3 proti Dynamu Drážďany. A to byl přesně zápas, po kterém přišel sportovní ředitel Dukly Praha, že by mě vzal do Česka. A tak jsem tady. (úsměv)
Věděl jste o zájmu Pražanů?
Vůbec. Po zápase mi najednou volal můj agent, že mě viděli nějací Češi a že mají zájem. Ale že musím jet takřka hned, že mám čas do dalšího dne. Zároveň mi pak Hertha řekla, že o mě stojí, ale že mi nemůže nabídnout první mužstvo. Já se ale už nechtěl dostat do stejné situace, jako když jsem musel na Maltu. Čtvrtá liga mi na pracovní vízum nestačila, musel bych mít německé občanství nebo pracovní vízum.
Další váš příběh už čeští fanoušci relativně dobře znají. Dukla Praha, České Budějovice, Baník Ostrava, znovu Budějovice a od léta Artis Brno. Už jste zčásti Čech?
Zčásti je hezké označení. Drtivou většinu roku jsem zde a už je to má pátá sezona. To už je docela dlouhá doba.
Co jste u nás pochytil?
Pivo nepiju, jsem abstinent. Ale na českou kuchyni už jsem si dávno zvykl. A takovým gulášem určitě nepohrdnu. Možná to není úplně původně české jídlo, ale je tady oblíbené. A k tomu patří knedlíky, ty mám taky rád! Vždycky jednou za čas něco vyzkouším.
Domů do Nigérie se vracíte, když to vyjde?
Jezdím pravidelně, mám tam své kořeny, nebo jak to lépe pojmenovat, a určitě je nechci zpřetrhat.
Zkoušíte na svých brněnských spoluhráčích také nějaké své zvyky, tradice, talismany?
Občas se obleču trochu extravagantně, ale to je tak všechno.
Máte nějaký rituál?
S Erikem Otrísalem máme ten, že když přijde, začne mě šťouchat do nosu. Bavíme se tím. Je to sice provokace, ale dělá to proto, abychom se uvolnili.
Nová rodina v Česku je tedy Artis. Jaký vztah s ní panuje?
Krásné časy, ale opravdu hodně toužíme po ještě mnohem lepších. Fascinuje mě, jak jsou tu všichni soustředění na ten ultimátní cíl. To klišé, že se jde zápas od zápasu, tady není tak silné. Musíme je zvládat vyhrávat, rozhodně je uhrát lépe než teď v pátek proti Příbrami, ale to soustředění míří na baráž. A tam do toho dáme úplně vše.
Máte někde vzadu v hlavě to, že postup by i vás mohl posunout dál? Je vám čerstvě 25 let, jste v ideálním věku fotbalisty.
Přirozeně bych rád ještě někam výš, ale zároveň se fakt plně ztotožňuji s týmovým cílem Artisu, abych se tím i sám osobně vrátil do první ligy.
Chutnají druholigové góly slaběji než ty prvoligové?
No… při této atmosféře, jaká tady panuje, je mi teď docela jedno, že jsou druholigové.
Ve druhé lize vás teď v sobotu čeká Opava, potom však přijde na řadu něco, na co jste vy celkem zvyklý, ale Artis ne. K pohárovému zápasu přijede do Brna pražská Sparta. Těšíte se?
Atmosféra směrem k tomuto utkání je výborná, všichni se na něj těší, tréninky mají spád. Snad se na Spartu dobře naladíme, ale to natěšení je znát už teď.
Hlavní kouč Artisu o vás říká, že jste velmi chytrý typ hráče, že máte výborné předvídání a čtení hry. Jak moc to potěší?
Trenéři to vidí mnohem lépe než my na hřišti, a pokud to říká takhle, má snad pravdu a já z toho můžu mít jen radost.
Jak si vás Jiří Chytrý tvaruje a udržuje ve fazoně?
Dává mi všechno, co potřebuji, abych byl v nejlepší formě a fotbalově rostl. Snaží se mi budovat sebevědomí. Když dělám chyby, přijde i s asistenty s analýzou, ne s kritikou.
Nelekl jste se ale, když do klubu přišel na hrot útoku Jean-David Beauguel, který válel v Plzni?
Už jsme něco odehráli a ta chemie snad funguje. On touží po gólech, já taky a kolem nás to umí uklidit do brány ještě pár dalších kluků s vynikající střelou. Dynamika mezi námi dvěma je také dobrá, protože jsme úplně jiní. Já mám být rychlík, on to má bourat a urvat silou.
Čím se v Brně bavíte mimo fotbal?
Chodíme s klukama čas od času na padel, což je něco mezi tenisem a squashem. Danové Kosek a Samek to hrají, brankář Tomáš Vajner taky. Nebo si pustíme na bytě s Issou Fombou nějakou online hru.